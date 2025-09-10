Quadrapol dévoile la Kangourou, une magnifique Tiny House avec 2 chambres de plain-pied

Cette petite maison de plain-pied de 19 m² est capable d'accueillir quatre à six personnes.

La tiny house Kangourou de Quadrapol.
Le modèle Kangouro de Quadrapol est une tiny house de 19 m² de plain-pied. Crédit photo : Quadrapol

‎La dernière création de la société Quadrapol est une tiny house de plain-pied nommée Kangourou. Constituée de deux chambres, elle est parfaite pour accueillir les familles de quatre ou six personnes. Que ce soit pour une vie quotidienne ou pour les vacances, ce modèle offre un confort à ses occupants sans avoir besoin d’utiliser la hauteur sous plafond. Dans la Kangourou, vous pouvez aller et venir d’une chambre à l’autre matin et soir.

‎La Kangourou : une tiny abordable

‎Pour 61 000 €, Quadrapol est fier de vous céder cette petite maison de 19 m² qui ne nécessite pas de permis de construire. Elle ne connaît pas les affres du climat, car elle est adaptée aux quatre-saisons. Lumineuse et livrée avec une remorque en acier galvanisé de 8,40 m, la Kangourou est une véritable maison sur roue. Et pour la personnaliser à votre guise, vous avez un large choix de palettes de couleurs.

Un coin salon et un coin couchage.
Une tiny house qui dispose de 4 couchages et de tout le confort nécessaire. Crédit photo : Quadrapol

Que ce soit pour le revêtement de douche, le mobilier de cuisine, le parquet ou les lambris. Pour l’extérieur, le bardage en ayous thermo traité offre non seulement une belle couleur, mais aussi une belle résistance aux intempéries tout en conservant ce caractère chaleureux qu’on rêve tous de ressentir dans une maison en bois.

‎Une tiny house pour tous vos projets

‎Pour les vacances ou pour toute l’année, la Kangourou se veut la tiny idéale par son concepteur. Ainsi, elle peut faire l’objet d’un hébergement t locatif ou d’une véritable maison d’habitation. En effet, la chambre principale est équipée d’un lit double avec rangement intégré pour optimiser l’espace. La seconde chambre peut accueillir des lits superposés ou même servir de bureau ou de chambre simple. La construction de plain-pied de cette petite maison suggère que les personnes à mobilité réduite ou les seniors ont parfaitement le droit de vivre dans une mini maison. Pas de mezzanine ni d’échelle encombrante pour cette tiny qui donne envie de profiter de l’extérieur.

Plan de la Kangourou.
Plan au sol de la Kangourou de Quadrapol. Crédit photo : Quadrapol

‎De l’autonomie en option

‎La Kangourou n’a pas besoin de dépendre d’une autre maison pour vous accueillir. En effet, elle est totalement autonome. Une option qui devrait particulièrement ravir les professionnels du tourisme ou tout propriétaire qui souhaite en faire un logement locatif. Elle comprend les installations suivantes pour une autonomie complète :

  • ‎Des panneaux solaires,
  • Un système de récupération des eaux de pluie
  • Une alimentation au gaz du chauffe-eau et de la cuisine
  • Une poêle à granulés
  • Des toilettes sèches
  • Un système de nettoyage des eaux grises
Une tiny house imposante de 19 m².
Une superbe tiny house de 19 m² sur une remorque triple essieu. Crédit photo : Quadrapol

Cette autonomie traduit bien le désir de Quadrapol d’être le leader de la conception du nano-habitat écologique. De nombreuses autres installations autonomes restent à découvrir sur quadrapol.com. Plus d’informations sur le site quadrapol.com. Et si la Kangourou était votre tiny idéale ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
Quadrapol.com
Tags
