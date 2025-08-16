Quadrapol dévoile l’Hirondelle, une mini Tiny House de seulement 12,1 m²

D’après des estimations de Crédit Agricole e-immobilier, il faut prévoir entre 800 et 3 500 €/m² pour construire une maison, en fonction de plusieurs facteurs comme le type (en kit, traditionnel, contemporain, écologique, etc.), les matériaux utilisés ou les finitions. Le coût des travaux peut donc aller de 80 000 à 350 000 € pour un logement de 100 m². Dans le but de réduire leurs dépenses, de nombreux ménages se tournent actuellement vers des constructeurs spécialisés dans les Tiny Houses, à l’instar de la société Quadrapol. Basée à Avignon, cette entreprise propose plusieurs modèles de micro maisons, parmi lesquels on peut citer l’Hirondelle. Malgré sa superficie particulièrement restreinte, cette Tiny House a été pensée pour offrir un confort optimal à ses occupants.

Une superficie de 12,1 m²

L’Hirondelle de Quadrapol est construite sur une remorque à triple essieux de la marque Vlemmix. Elle dispose d’un coffre de rangement extérieur et compte parmi les Tiny Houses les plus compactes du marché. En effet, sa longueur est de seulement 3,5 m et offre à ses occupants une superficie de 12,1 m². Elle peut accueillir jusqu’à deux personnes et être utilisée, entre autres, en tant que résidence principale, secondaire ou en tant que bureau, notamment pour ceux qui doivent travailler régulièrement à des heures tardives. Concernant les matériaux de construction, son ossature est en bois massif abouté, son bardage en Ayous thermo traité et son toit, en bac acier. Ses fenêtres et sa porte, quant à elles, sont en aluminium thermo laqué.

Un aménagement astucieux

L’Hirondelle se différencie de la majorité des Tiny Houses proposées sur le marché par l’absence de salle de séjour équipée d’un canapé ou d’un fauteuil. Sa porte principale donne sur une pièce aménagée comme un bureau avec des meubles de rangement. À proximité, une cuisine met à la disposition des occupants un plan de travail, un évier, un réfrigérateur encastré, ainsi qu’une plaque à induction à deux feux. En face du salon et à côté de la cuisine, une salle d’eau est à la disposition des occupants avec l’ensemble des équipements nécessaires. Une cabine de douche de 80 × 80 cm dotée de portes vitrées, un lave-mains et des toilettes sèches.

À l’étage, une chambre peut accueillir un lit pour une ou deux personnes et une zone a été aménagée pour stocker des objets plus ou moins volumineux. Pour information, cette Tiny House a été conçue pour offrir un excellent confort thermique, quelle que soit la saison. Elle est équipée d’un système de chauffage électrique de 1 000 W, d’un pare-pluie, d’un pare-vapeur et de fenêtres à double vitrage.

Une Tiny House abordable

L’Hirondelle a été pensée pour que les célibataires ou les couples puissent investir dans un logement offrant un confort optimal à moindre coût. Quadrapol propose sa Tiny House à partir de 38 900 €. Toutefois, l’entreprise avignonnaise propose diverses options permettant de la personnaliser. Ce qui peut augmenter son prix. Le délai de livraison de la micro-maison est estimé entre 1 et 3 mois après la réception de la commande.

Quant aux éventuels frais, la société n’a émis aucune information jusqu’ici. À noter que cette micro-maison n’est pas essentiellement destinée au marché français. Elle peut être livrée dans tous les pays membres de l’Union européenne. Plus de détails sur quadrapol.com. Aimeriez-vous vivre dans un tel logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .