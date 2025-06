J’ai un rêve : partir sur les routes, lorsque la retraite aura sonné, dans un van aménagé pour vivre la vanlife ! Personnellement, j’imagine acheter un vieil utilitaire et l’aménager de manière très minimaliste ! Si vous aussi, vous rêvez de prendre la route, cheveux au vent et frigo bien rempli, vous vous êtes sans doute déjà posé la grande question : quel est le prix moyen d’un van aménagé en 2025 ? Pas de prix fixe à vous indiquer, car évidemment tout dépend du modèle, de l’état, de l’équipement… et un peu de votre niveau de bricolage ! D’après les estimations les plus sérieuses (et quelques heures passées sur Le Bon Coin), il faut compter de 40 000 à 100 000 € pour un modèle neuf, et de 8 000 à 80 000 € en occasion. Un aménagement complet peut quant à lui coûter de 1 000 à plus de 50 000 €, selon que vous soyez adepte du minimalisme ou du tout-confort. Décryptage.

Les principaux éléments qui font varier le prix

Le modèle de base du van joue un rôle déterminant. Un Volkswagen California ou un Mercedes Marco Polo, ça en jette, mais, côté budget, c’est un peu le prix d’un hôtel de luxe. À l’inverse, un bon vieux Ford Transit Custom bien entretenu reste un excellent compromis à partir de 40 000 €. Ensuite, c’est votre choix d’aménagement qui fait grimper la facture. Un simple lit et une glacière ? Facile. Mais, si vous rêvez d’une cuisine digne de MasterChef, d’un coin douche, de panneaux solaires et d’une banquette qui se transforme en lit king size… mieux vaut avoir quelques billets d’avance. Sans oublier les options : toit relevable, rangements sur mesure ou chauffage stationnaire, chacun ayant un impact direct sur la note finale.

Van neuf ou van d’occasion : que choisir selon son budget ?

Un van aménagé neuf vous garantit un aménagement sur-mesure, une mécanique fiable, et parfois même une garantie constructeur. Mais, pour cela, comptez de 40 000 à 100 000 € selon les modèles et les options. En optant pour un van d’occasion, vous économisez sur le prix d’achat. Attention toutefois à l’usure mécanique, à l’état de l’aménagement et à l’absence fréquente de garantie. Les prix varient de 8 700 € à plus de 80 000 €, avec un joli panel de configurations selon vos envies… et votre vigilance à la revente.

Et, si vous partiez en roadtrip sans acheter ?

Pas envie d’investir tout de suite ? La location de van aménagé est une bonne solution pour se faire une idée avant d’acheter. En basse saison, comptez autour de 65 €/jour, et jusqu’à 133 €/jour pour quatre personnes. À la semaine, cela varie entre 651 € (hiver) et 1 171 € (été). C’est une excellente alternative si vous partez occasionnellement ou si vous voulez tester la vie nomade avant d’acheter un van. Et, c’est probablement ce que nous tenterons, avec mon mari, l’année prochaine !

Acheter un utilitaire brut : une idée à creuser ?

Autre option pour les bricoleurs dans l’âme : acheter un utilitaire nu type Renault Trafic ou Citroën Jumper, à partir de 15 000 € en neuf ou 3 000 € en occasion, puis l’aménager selon vos besoins. Cela permet d’obtenir un aménagement sur mesure, à condition d’avoir du temps, quelques compétences en bricolage, et une bonne dose de patience. Côté budget, comptez environ 3 000 à 20 000 € pour un aménagement complet. Une option modulable et souvent plus abordable que l’achat clés en main… à condition de ne pas sous-estimer le temps de réalisation ni les coûts cachés !

Alors, plutôt van tout confort ou petit aménagement malin ? Quel budget seriez-vous prêt à consacrer à votre futur compagnon de route ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !