Renault dévoile son nouveau Trafic Escapade, un van aménagé qui va faire de l’ombre à la concurrence

Le marché du van aménagé en Europe a dépassé les 160 000 immatriculations en 2024 selon univdl.com. Et, cette année 2025 est symbolique pour Renault : le Trafic fête ses 45 ans d’existence, comme le raconte SwissVans. Pour célébrer dignement cet événement, la marque dévoile son tout nouveau Renault Trafic Escapade, un van aménagé pensé pour la liberté et l’aventure. Son prix sera annoncé début 2026, mais il a déjà fait sensation lors du Van Life Expo de Bordeaux. La version 2026 embarque un module cuisine ultra-compact et tout un ensemble d’équipements qui pourraient bien faire de l’ombre à ses concurrents directs. Comme tous les vans aménagés, il reste soumis au cadre législatif des vans aménagés, rappelé sur ecologie.gouv.fr. Et, si vous vous demandez ce que représente réellement une vie en van, je racontais déjà mon expérience dans cet essai complet. Aujourd’hui, place au dernier-né de Renault : l’Escapade 2026, un van qui avance masqué… pour mieux séduire. Présentation.

Un design low-profile qui cache un vrai van aménagé

Le nouveau Trafic Escapade se distingue par un concept astucieux : conserver l’apparence d’un MPV 7 places classique, tout en intégrant un module cuisine ultra-compact dans le coffre. Ce cube, aussi discret qu’une cachette à jouets, renferme un réchaud à gaz, un évier escamotable, un spray d’eau propre et des rangements ingénieux. Ce parti pris léger permet de conserver l’intégralité des sièges et de transformer le van en cocon sur roues, sans sacrifier l’espace. Le tout est assemblé à Sandouville, témoin du savoir-faire industriel français. Renault parle d’ailleurs d’« une nouvelle version pour encore plus de liberté ». Avec deux longueurs, deux motorisations Blue dCi (150 et 170 ch) et la nouvelle transmission automatique EAG9, Renault mise autant sur le confort routier que sur la modularité. Un atout majeur pour ceux qui, comme moi, aiment partir à l’improviste avec mes chiens dans le coffre !

Un intérieur pensé pour voyager sans compromis

À bord, l’Escapade propose un double canapé-lit, deux sièges pivotants en rang 2, une table embarquée, un système multimédia Easy Link 8 pouces et des aides à la conduite de dernière génération. La prouesse ? Proposer ce niveau d’équipement tout en gardant un véhicule sans toit relevable, plus bas, plus léger, et plus discret qu’un vrai camper-van. Idéal pour se garer sans attirer tous les curieux… ou pour passer sous les barres de parking, ce qui est loin d’être un détail quand on explore les coins reculés de notre belle France.

Ce qu’il faut retenir (en bref)

Module cuisine compact intégré dans le coffre

Version 7 places conservée même en mode camping

Deux motorisations : 150 et 170 ch

Options : jantes 17’’, induction, caméra de recul

Véhicule homologué en véhicule de loisirs (SPV)

Assemblé en France, à Sandouville

Lancement début 2026, prix à venir

Le Trafic Escapade peut-il vraiment faire de l’ombre à la concurrence ?

Le nouveau Trafic Escapade se positionne en rival direct du Volkswagen California Beach ou du Ford Nugget, mais avec une approche plus discrète, plus modulaire et surtout plus polyvalente au quotidien. Son module cuisine minimaliste, combiné à sa configuration sept places permanente, en fait en réalité un caméléon capable de passer de la vie de famille à la vanlife en quelques minutes.

Et, pour ceux qui veulent comparer avec d’autres modèles, je vous renvoie à notre sélection NeozOne des plus beaux fourgons convertibles. Alors, selon vous, ce nouveau Trafic Escapade a-t-il réellement les armes pour devenir le van chouchou des futurs aventuriers ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !