Riviera dévoile une superbe maison de 120 m² composée de 7 containers de marchandises

En bref Sept containers pour 110 m² habitables.

Une maison conforme aux règles classiques.

Un coût au m² maîtrisé.

Une grande liberté architecturale.

Un concept qui séduit bien au-delà de Vichy.

En France, la construction alternative attire de plus en plus de particuliers en quête de logements plus rapides à bâtir et souvent mieux maîtrisés financièrement. Dans ce contexte, les maisons conteneurs gagnent du terrain, à condition de respecter les mêmes règles que l’habitat traditionnel. Comme le rappelle le Service public, dès lors qu’un conteneur dépasse 20 m² d’emprise au sol, un permis de construire est obligatoire, exactement comme pour une maison. C’est dans ce cadre réglementaire bien défini que Riviera Habitat a conçu une maison de 120 m², assemblée à partir de sept containers maritimes, sur les hauteurs de l’agglomération vichyssoise. Une réalisation qui prouve que l’innovation peut aussi rimer avec conformité et bon sens. Présentation.

Sept containers pour une maison qui n’a rien d’ordinaire

De l’extérieur, rien ne trahit l’origine maritime de cette maison contemporaine. À l’intérieur non plus, sauf dans le garage dans lequel les parois en acier rappellent discrètement l’ADN du projet. Pour cette réalisation, Riviera Habitat a assemblé deux containers de 40 pieds et cinq de 20 pieds, fixés par boulonnage et soudure sur un châssis porteur, seul élément réellement structurel. Les parois n’étant pas porteuses, elles peuvent être découpées librement pour créer de grandes pièces lumineuses. Une approche ingénieuse, mais qui ne fait pas disparaître certaines contraintes propres à ce type d’habitat, comme nous vous en parlions dans cet article consacré aux inconvénients des maisons conteneurs que l’on oublie parfois de mentionner.

Une construction rapide, adaptable et économiquement cohérente

L’un des grands atouts de cette maison réside dans sa capacité d’adaptation au terrain. Ici, chaque angle des containers repose sur des pilotis en béton armé, une solution idéale pour absorber la pente et s’adapter à des sols complexes. Côté performances, sous les habillages en bois, crépi ou plaques de plâtre, une isolation complète permet d’atteindre un niveau énergétique comparable à celui d’une maison bois. Le tout pour un coût annoncé d’environ 2 000 € le m², soit un budget semblable à une construction traditionnelle. Une approche qui séduit de plus en plus de particuliers, y compris ceux qui envisagent l’autoconstruction, comme nous vous en parlions dans cet article présentant trois plans pour construire soi-même une maison conteneur à moindre coût.

Une solution modulable bien au-delà de la maison individuelle

Riviera Habitat ne se limite pas à l’habitat résidentiel. Le concept s’applique aussi à des garages, des bureaux indépendants, des vérandas, des pool houses, voire des galeries marchandes ou des piscines. Cette modularité explique l’intérêt croissant pour ce type de construction, capable d’évoluer avec les besoins.

Le saviez-vous ? Les conteneurs maritimes sont conçus pour supporter des charges extrêmes et peuvent être empilés sur plusieurs niveaux sans perte de rigidité.

Dans un contexte où l’on cherche à construire mieux, plus vite et parfois différemment, la maison conteneur apparaît comme une option sérieuse, à condition d’être bien accompagnée et de ne pas sous-estimer les contraintes techniques et administratives. Et vous, pourriez-vous vous projeter dans une maison construite à partir de containers maritimes recyclés ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !