Scamp dévoile une étonnante mini caravane capable d’emprunter les chemins les plus escarpés

Et si la petite caravane rétro que vous croisiez sur les aires de repos se transformait soudain en baroudeuse prête à avaler des pistes encore jamais foulées ?

Photo de Nathalie Kleczinski Nathalie Kleczinski Follow on LinkedIn Envoyer un courriel 26 novembre 2025
Une caravane qui permet le tout-terrain.
Scamp Trailers dévoile une caravane conçue pour les baroudeurs, la Scamp X. Crédit photo : Scamp Trailers (capture d'écran vidéo YouTube)

La Scamp X, nouvelle création de la marque américaine Scamp, débarque sur le marché avec un objectif clair : permettre aux amateurs de plein air d’atteindre des endroits où l’on n’imaginerait jamais tirer une caravane. Vendue à partir de 28 495 $ (24 754 €), cette mini-caravane tout-terrain reprend tout l’héritage de la mythique Scamp 13 pieds, mais en version musclée. Le constructeur détaille toutes ses caractéristiques sur son site officiel. Pour comprendre d’où vient ce design en forme d’œuf si particulier, il faut remonter à 1968, avec la Boler, pionnière de la caravane en fibre de verre, dont l’histoire est racontée ici : bolertrailerhistory.ca. Aujourd’hui, ces mini-caravanes restent un marché encore de niche, mais appelé à exploser selon les analyses de l’Univdl. Et au vu de l’appétit grandissant pour les solutions mobiles, compactes et autonomes, cela n’a rien d’étonnant. Embarquement immédiat à la découverte de la Scamp X !

Une mini-caravane rétro devenue baroudeuse

La Scamp X garde l’allure iconique des caravanes en fibre de verre des années 70, mais y ajoute une robustesse que ses ancêtres n’auraient jamais imaginée. Pour les amateurs de grands espaces comme moi, qui aiment autant marcher dans la boue que rédiger un article au chaud, cette version X a quelque chose d’un peu magique. Avec sa suspension Timbren HD 3500, ses pneus off-road et une garde au sol portée à 46 cm, elle franchit désormais ce que les modèles classiques devaient contourner. Le charme opère aussi grâce à son look : peinture bicolore olive et blanc, arches de roues relevées, graphiques « X » façon véhicule d’expédition. On retrouve cette fameuse construction en double coque de fibre de verre, solide, étanche, légère, qui a fait la réputation de la marque. Une mini-maison roulante qui conserve son esprit vintage, mais prête à affronter les pistes forestières où, je l’avoue, j’aimerais bien me perdre un jour.

L'intérieur de la caravane.
Un intérieur simple et complet. Crédit photo : Scamp Trailers

Un aménagement intérieur étonnamment polyvalent

Sous ses airs de petite capsule, la Scamp X cache un aménagement pensé pour une famille. Deux configurations sont proposées : TRK, avec lits superposés avant, ou ALT, avec une petite salle de bains complète. Le coin dinette arrière se transforme en lit double, l’ensemble offrant jusqu’à quatre couchages. La cuisine reste compacte mais suffisante : réchaud deux feux, évier, frigo, rangements. Les réservoirs d’eau, le chauffe-eau, les deux bouteilles de propane et l’option panneaux solaires de 400 W permettent une autonomie correcte, sans parler de l’attelage articulé indispensable sur terrain accidenté.

Pour les fans de minimalisme, c’est un joli compromis entre cocon et mobilité. Pour les réalistes, il faut tout de même rappeler que toutes les mini-caravanes comportent quelques limitations. Nous vous en parlions dans cet article NeozOne : les inconvénients que les vendeurs oublient souvent. Rangement limité, espace restreint, autonomie partielle : faire avec moins, cela demande un peu de discipline, surtout en famille.

L'intérieur de la Scamp X.
Un intérieur simple et polyvalent. Crédit photo : Scamp Trailers

En résumé, la Scamp X propose :

  • Suspension renforcée pour terrains difficiles
  • Garde au sol de 46 cm
  • Pneus tout terrain
  • Deux plans intérieurs TRK ou ALT
  • Jusqu’à quatre couchages
  • Cuisine compacte et options d’autonomie
  • Construction en fibre de verre durable et étanche
Une caravane tout-terrain.
La Scamp X est capable de pratiquer des sentiers impossibles à emprunter avec d’autres caravanes. Crédit photo : Scamp Trailers

La Scamp X est-elle vraiment taillée pour l’aventure profonde ?

À mes yeux, oui. Elle réussit à combiner l’âme des mini-caravanes rétro et les capacités techniques d’un modèle moderne capable de quitter l’asphalte sans trembler. Ce n’est pas un palace mais un compagnon d’aventure robuste, accessible et étonnamment polyvalent. Pour en savoir plus, toutes les options sont détaillées sur le site officiel : Scamp X. Alors, seriez-vous prêt à partir explorer les chemins escarpés avec une mini-caravane Scamp X comme nouvelle alliée d’aventure ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
Scamptrailers.com
Tags
