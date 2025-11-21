Sortez vos outils, voici un tutoriel pour fabriquer une mini-caravane pliante Slidavan

5 points essentiels à retenir Prix : environ 3 500 € en matériel neuf.

Temps : environ 200 heures de travail.

Matériaux : contreplaqué, vis inox, colle marine.

Compétences : aucune, juste suivre les plans.

Écologie : 5 arbres plantés pour chaque plan acheté.

En cette fin novembre 2025, le froid s’est abattu sur ma Seine-et-Marne, comme le confirme Météo France ! Avec -3 °C au thermomètre ce 19 novembre, je pense plus à rallumer mon poêle à bois qu’aux vacances d’été ! Néanmoins, je m’imagine très bien, calée dans l’abri de jardin, avec mon père, construisant notre mini-caravane pour l’été prochain ! Si je vous parle de cela, c’est parce que j’ai un bon plan à vous proposer à condition que vous soyez d’attaque pour travailler un peu ! Elle, c’est la Slidavan, une mini-caravane pliante pensée par Wooden Widget, constructible grâce à leurs plans parfaitement détaillés (et entièrement téléchargeables depuis le site officiel : Woodenwidget). Le principe : vous fabriquez une caravane légère, télescopique, confortable et tractable par presque n’importe quelle petite voiture, dans votre garage ou votre atelier. Un vrai projet do-it-yourself, parfait pour ceux qui aiment le bois, l’odeur de la colle… et la satisfaction d’un bricolage bien mené. Explications.

Un petit rappel réglementaire avant de vous lancer dans l’aventure !

Avant que vous sortiez votre scie sauteuse, un petit rappel réglementaire s’impose ! En France, une caravane ou une remorque installée durablement dans votre jardin n’est pas aussi libre qu’on l’imagine. Les règles sont clairement expliquées sur le site officiel du gouvernement : Service Public. Si celle-ci demeure plus de 3 mois sur votre terrain, même privé, elle doit faire l’objet d’une autorisation du service urbanisme. Néanmoins, cela ne vous empêchera pas de partir en balade, évidemment, mais autant éviter toute mauvaise surprise avec votre mairie. Alors, prêts à vous lancer dans la construction d’une Slidavan ? Suivez-moi.

Les bases à connaître avant de se lancer dans la construction

Avant d’attaquer la découpe du contreplaqué, il faut comprendre comment fonctionnent les plans de Wooden Widget. Il s’agit de documents PDF extrêmement complets, allant de 6 à 14 Mo, comprenant une centaine de pages et parfois plus de 250 photos issues d’une construction réelle. Un vrai trésor pour les amateurs de DIY. D’ailleurs, les architectes eux-mêmes reconnaissent la complexité de l’installation de mini-habitations mobiles selon les terrains. Le site officiel de l’Ordre des Architectes rappelle les obligations et autorisations selon les cas : quelle autorisation d’urbanisme pour tiny house ou caravane ?.

Pas de panique : une Slidavan reste juridiquement une remorque de moins de 500 kg, ce qui simplifie bien des choses. Mais, revenons aux plans : ces derniers reprennent le principe de leur fameux dériveur Origami, véritable puzzle géant où chaque pièce est tracée, numérotée, coupée puis assemblée. Le tracé demande de la patience, mais pas forcément de compétences professionnelles. Le plus important est de suivre les lignes, de rester calme et… de ne pas poncer avant la fin.

Un concept DIY déjà adopté par d’autres constructeurs inspirants

Si l’idée de fabriquer votre propre mini-caravane vous semble un peu folle, sachez que vous n’êtes pas seul. Des passionnés se lancent déjà dans des projets similaires. Nous vous parlions par exemple dans cet article de cet étudiant de 22 ans qui a construit sa mini-caravane autonome en électricité. Le succès de ce type de projets prouve qu’il n’est pas nécessaire d’être ingénieur ou charpentier. Juste motivé. Et, légèrement, patient. Ce qui, dans mon cas, signifie surtout éviter de vouloir tout construire d’un seul coup et prendre mon temps, ce que j’ai un peu de mal à faire je l’avoue !

Le saviez-vous ? Une Slidavan achetée en plans = 5 arbres replantés, un geste écologique automatiquement inclus dans votre commande !

Tutoriel : comment fabriquer votre propre Slidavan étape par étape ?

La préparation : outils, planches et état d’esprit

La Slidavan se construit à partir de panneaux de contreplaqué, d’un peu (beaucoup) de colle, et d’une bonne réserve de vis (environ 1000…). Comptez également 15 litres de colle, une quinzaine de panneaux de bois, et approximativement 200 heures de travail : parfait pour un long hiver, ou un projet printanier digne d’un « chantier familial », comme j’en ai l’habitude chez moi. Les plans du Slidavan insistent sur une chose : le traçage est la clé. Voici la procédure telle que Wooden Widget la décrit :

Tracer chaque point selon une mesure millimétrique

Relier les points à la règle

Utiliser un crayon tendre

Réserver le rouge pour les lignes de coupe

Ne poncer qu’à la fin

Et toujours vérifier avant de découper (vraiment toujours)

L’objectif : obtenir des gabarits précis, que vous pourrez ensuite répliquer pour fabriquer les pièces en double. Et, surtout : ne vous précipitez pas. Le traçage est presque méditatif. Idéal pour se mettre dans l’ambiance, un peu comme lorsque j’observe mes abeilles derrière mon abri de jardin.

Découpe et assemblage : bienvenue dans la menuiserie simplifiée

Par exemple, la construction du tableau arrière demande de découper quatre pièces identiques de 410 × 160 mm. On en fait une parfaite, puis elle sert de gabarit pour les trois autres. Facile, efficace, rassurant. Ensuite, les panneaux sont assemblés sur le plancher lui-même, qui sert de surface de travail. Et, une fois les premières pièces assemblées, la magie opère : la structure se forme, robuste mais étonnamment légère. Le mécanisme de levage est lui aussi très simple : une tige filetée, une perceuse à batterie, et votre Slidavan passe de 170 cm en mode route à 235 cm en mode camping en un clin d’œil. La structure télescopique confère à la Slidavan un avantage énorme : un intérieur spacieux de 185 cm de hauteur, deux lits simples ou un grand lit double et un vrai coin cuisine. Honnêtement, vu le confort final, je ne suis pas loin de considérer la Slidavan comme une tiny house miniature, mais sans les complications administratives.

Matériel de base à prévoir

20 panneaux de contreplaqué

1000 vis (oui, vraiment)

15 litres de colle

Une remorque 500 kg (désolée je ne dispose pas de tuto pour la construire).

Une perceuse-visseuse

Une scie sauteuse

Un crayon tendre + crayon rouge

Ruban de masquage

Beaucoup de patience et une bonne playlist

Pourquoi cette mini-caravane pliante séduit autant ?

Ce qui impressionne le plus, c’est le rapport qualité-prix : une Slidavan neuve vous coûtera environ 3 500 € à construire, bien moins que n’importe quelle mini-caravane commerciale. Et son poids plume (300 kg) permet même à une petite voiture comme une Fiat Panda de la tracter. Mais, surtout, la Slidavan est un projet humain, accessible, écologique, et diablement ingénieux. Vous n’avez pas besoin d’être charpentier. Juste d’avoir envie d’apprendre. Et, si vous préférez un kit encore plus simple, il existe aussi des caravanes à monter façon meuble suédois, comme The Rambler. Mais avouons-le : fabriquer sa propre Slidavan, c’est quand même la grande classe.

Au fond, construire une mini-caravane Slidavan, c'est s'offrir un petit morceau de liberté, un atelier plein de copeaux, et un projet qui laisse une trace bien réelle. Et, n'oubliez pas que tous les plans, avec photos, gabarits et explications ultra-détaillées, sont disponibles ici : Woodenwidget – Plans officiels.