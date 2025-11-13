Spindrift Homes dévoile la Shasta, une Tiny House sur roues unique en son genre

J’avoue, chaque fois que je tombe sur une nouvelle Tiny House à vous présenter, j’ai ce petit frisson. Ce mélange d’envie, de curiosité et de « et si je troquais ma maison contre quelques mètres carrés de bonheur mobile ? ». Et là, la Shasta, dernière création signée Spindrift Homes, a franchement fait chavirer mon cœur de rêveuse écolo. Présentée fin 2025 à Bend (Oregon), la Shasta séduit déjà les amateurs de tiny living dans le monde entier, elle est vendue 135 000 $, soit environ 125 000 €, cette mini-maison sur roues made in Oregon s’annonce comme un véritable cocon lumineux. Elle n’est pas encore disponible en France (dommage, je l’aurais volontiers installée dans mon jardin…), mais elle coche toutes les cases de la Tiny idéale : belle, ingénieuse et cosy. Pour rappel, les habitats légers de ce type sont encadrés par l’article R111-51 du Code de l’urbanisme. Et, la France avance lentement mais sûrement vers plus de souplesse grâce à la loi ALUR qui redonne confiance à celles et ceux qui choisiront ce mode de vie alternatif. En attendant, rêvons un peu… Je vous présente la Shasta, et vous allez voir, elle est ravissante !

Vivre petit, mais mieux

La Shasta n’est pas qu’un logement miniature, c’est une déclaration d’indépendance. Pensée pour les amoureux de la nature et du confort malin, elle associe toit en métal coloré, revêtement en cèdre, 15 fenêtres et un poêle à bois qui ferait pâlir mon vieux radiateur à eau relié à ma chaudière à gaz. Spindrift Homes, petite entreprise artisanale basée à Bend (Oregon), conçoit des Tiny Houses depuis 2019. Leur mission ? Redonner du sens à l’habitat et libérer ceux qui veulent vivre « moins, mais mieux ». Et, à en juger par la Shasta, pari réussi. Mais, attention, tout n’est pas rose dans le monde miniature : entre le tri sélectif version tiroir unique et la salle de bain où il faut parfois rentrer le ventre pour respirer, il vaut mieux être prêt ! Nous vous en parlions dans cet article, sur les inconvénients de la vie en tiny house.

Ingéniosité et charme à l’américaine sont au rendez-vous !

L’intérieur de la Shasta, c’est du grand art sur petit format.

Escalier malin avec rangements et frigo intégré.

Cuisine en bois massif avec plan de travail pliant.

Salle de bain complète , avec douche, baignoire et miroir éclairé.

Chambre en rez-de-chaussée (pratique pour éviter les acrobaties nocturnes).

Loft d’amis, enceintes Bluetooth, climatisation, poêle à bois, et jusqu’à quatre prises extérieures pour les soirées sous les étoiles.

Tout est modulable : Spindrift propose de personnaliser les finitions, du carrelage à la couleur du toit, et même d’allonger la structure de quatre pieds pour ajouter un lave-linge ou un dressing. Bref, la Shasta est le rêve américain à roulettes.

Ce qu’il faut retenir de la Shasta

Caractéristiques clés Détails techniques Dimensions 26′ × 10′ (≈ 8 m × 3 m) Prix de base 135 000 $ / 125 000 € environ Toiture Style « dormeur » en métal coloré Isolation Clim/chauffage mini-split + poêle à bois Pièces Chambre + mezzanine + salon lumineux Origine Bend, Oregon – USA Disponibilité France Pas encore officielle

Une tiny house qui donne envie de tout plaquer (ou presque)

En découvrant la Shasta, je me suis sincèrement demandé si je ne pourrais pas tout vendre et filer sur les routes. Mais, avant d’imaginer une Tiny House dans mon jardin, il faut rappeler que ces habitats ont un cadre juridique spécifique. En France, la loi ALUR les reconnaît comme des habitats réversibles et des « résidences démontables ». De plus en plus de communes les acceptent dans leur PLU, et nous vous en parlions dans cet article sur la vie à l’année en Tiny House, mais elles ont aussi parfois encore mauvaise presse.

Alors, même si la Shasta n’est pas encore distribuée chez nous, elle reste un symbole fort : celui d’une génération qui veut moins de murs, mais plus de liberté. La tiny house Shasta est à découvrir en détail sur le site officiel de Spindrift Homes : spindrifthomes.com. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre maison pour une Tiny House de 8 mètres pleine de charme ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !