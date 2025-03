Stargazer dévoile une étonnante tente de toit à ciel ouvert pour dormir sous les étoiles

Ah, le camping… les nuits à la belle étoile, la brise fraîche qui caresse le visage, le chant des grillons… et les moustiques, les cailloux qui vous rentrent dans le dos et l’humidité qui s’infiltre sournoisement. Eh oui, c’est du vécu, j’ai campé en tente, pendant plus de 20 ans, avant de souhaiter un peu de confort et de passer au mobil-home ! La tente à monter, le coffre archi-plein, et les engueulades qui vont avec, j’ai donné ! Mais, si je vous disais qu’une entreprise californienne a trouvé la solution idéale pour concilier aventure et confort ? Laissez-moi vous présenter la tente de toit Stargazer, une petite révolution pour les amateurs de road trips et de nuits magiques sous les étoiles.

Une légèreté record pour une installation (presque) en solo

Installer une tente de toit, c’est souvent une mission commando qui se termine en séance de muscu improvisée. Mais, Inspired Overland (IO), spécialiste des tentes ultralégères, a encore frappé fort avec son modèle Stargazer. Avec seulement 36 kg pour la version solo et 42 kg pour la version deux personnes, nous sommes sur du matériel si léger qu’un bon gaillard pourrait presque la hisser seul sur le toit de sa voiture. Bon, soyons honnêtes, mieux vaut être deux, afin d’éviter une chute monumentale sur le capot de la voiture ! Cette prouesse technique, IO l’a réalisée en combinant une base en fibre de carbone renforcée et un cadre en aluminium, garantissant robustesse et légèreté. Et, pour les frileux qui campent même en hiver ? Un détail bien pensé : une entrée pour chauffage d’appoint directement intégrée dans la paroi de la tente. De quoi transformer votre nuit glaciale en cocon douillet.

Une vue imprenable sur le ciel… mais pas que !

Le clou du spectacle, c’est évidemment le toit transparent en acrylique qui permet d’observer le ciel étoilé sans avoir à sortir un orteil dehors. Contrairement aux petits hublots flous que l’on trouve sur d’autres tentes de toit, ici, c’est une plaque claire sur toute la longueur, encadrée par l’aluminium. On s’endort en regardant la Voie lactée et on se réveille… grillé par le soleil ? Heureusement, IO a pensé à tout : un volet occultant fixé par Velcro permet de bloquer la lumière du matin en deux secondes chrono. Fini les réveils en sueur à 6 h du mat’ en pleine nature !

En camping classique, les grasses matinées sont impossibles, réveillés par la chaleur écrasante dès 9 h du matin ! Bien sûr, vous vous demandez sûrement si ce toit en acrylique résiste aux intempéries. IO assure avoir testé plusieurs épaisseurs avant de trouver le compromis idéal : un matériau légèrement flexible capable d’absorber les chocs sans fissurer. Par conséquent, pas de panique, vous resterez bien à l’abri en cas d’averse.

Un design compact mais ingénieux

Autre innovation signée IO : un système de levage en ciseaux en forme de X, qui ajoute un peu plus de hauteur aux pieds des campeurs. Fini l’effet sarcophage des tentes de toit trop basses, ici, on gagne en volume et en confort. Et, une fois refermée, la Stargazer affiche un profil ultra-fin de seulement 15 cm d’épaisseur, parfait pour limiter la prise au vent et économiser du carburant. Lancée en édition limitée lors du SEMA Show 2024, la tente Stargazer a connu un tel succès que les précommandes ont été rapidement épuisées, avec des prix oscillants de 1 299 à 2 049 $ (1 236 € et 1 950 €) selon les options et le mode de livraison.

Plus d’informations sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel du fabricant : inspiredoverland.com. Alors, qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à troquer votre bonne vieille tente contre ce petit bijou de technologie pour vos prochaines escapades ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .