Sterckeman Easy 350CP, une mini caravane française de 3,50 m de longueur à 14 990 €

Nous sommes en automne, et le froid commence à tomber sur la France, on ne va pas se mentir ! Mais est-ce une raison pour ne pas penser au soleil, aux vacances et à nos futures escapades ? Non, bien entendu ! Dans cet article, je vous propose de découvrir une petite caravane française, qui, comme le rappelle le Service Public devra tout de même être immatriculée ! Si vous êtes trop impatients : cap sur le site officiel de Sterckeman, où cette mini merveille baptisée Easy 350CP affiche 3,50 m de longueur intérieure pour un tarif à partir de 14 990 €. Je vous invite à faire un petit tour de cette mini-caravane, qui a tout d’une grande ! C’est parti !

La Sterckeman Easy 350CP, un petit bijou pour vos prochaines vacances ?

Fabriquée en Ardèche, cette caravane compacte et légère n’a rien à envier aux grands modèles. Avec seulement 850 kg sur la balance, elle se tracte sans effort, même avec une voiture moyenne. C’est un peu comme si l’on retrouvait le goût du voyage d’antan, sans sacrifier le confort moderne. Pour moi qui ai grandi avec les souvenirs d’étés passés dans de vieilles caravanes blanches stationnées dans un camping à l’île d’Oléron, je peux vous assurer qu’on a fait un bond technologique depuis ! Entre la plaque à induction, le frigo 85 L et la salle de bain équipée, la 350CP coche toutes les cases des besoins d’un campeur. Et, si cette Sterckeman vous rappelle quelque chose, c’est normal : son concept est très proche de la Caravelair Alba 350 présentée il y a quelques jours, une autre mini-caravane au format quasi identique, conçue elle aussi pour les aventuriers qui aiment voyager léger.

Un intérieur ingénieux dans un petit cocon mobile

Adieu la caravane d’antan, ni jolie ni pratique : ici, place au bois clair, au design scandinave et à la lumière naturelle. En regardant le plan de la Easy 350CP, on découvre un aménagement optimisé :

Un lit double à l’arrière,

Un coin repas modulable au centre,

Une mini-cuisine sur le côté,

Et une salle d’eau compacte avec WC, lavabo et douche.

Un trio gagnant qui prouve qu’en 3,50 m, on peut tout avoir : dormir, cuisiner et même prendre une douche sans devoir pousser les murs. Le constructeur mise aussi sur la technologie IRP, une structure isolée et résistante garantie sept ans pour l’étanchéité. L’extérieur n’est pas en reste : toit polyester, baies double vitrage et compartiment à gaz sécurisé, tout respire la qualité. Et, comme le rappelle Service Public, il ne faut pas oublier de l’assurer correctement avant de prendre la route !

Ce qu’il faut retenir sur la Sterckeman Easy 350CP

La Sterckeman Easy 350CP s’adresse avant tout à ceux qui veulent librement voyager sans s’encombrer. Elle réunit trois atouts essentiels :

Un poids plume de 850 kg, parfait pour la majorité des véhicules ;

Trois couchages confortables, idéal pour un couple et un enfant ;

Un prix attractif à 14 990 €, difficile à battre sur ce segment.

Et, d’après Mordor Intelligence, le succès de ce genre de modèles ne doit rien au hasard : la montée des mini-caravanes est en cours, portée par la demande pour des modèles compacts et plus accessibles.

Une tendance qui séduit les voyageurs autonomes

En Europe, le marché des caravanes a progressé de plus de 7 % ces dernières années. Un signe que la mobilité douce et l’esprit « slow travel » séduisent de plus en plus. Mais, attention, tout n’est pas parfait ! Comme nous vous l’expliquions dans cet article, les mini-caravanes exigent parfois des compromis : espace de rangement réduit, autonomie limitée ou absence de douche fixe. Pour ma part, je trouve qu’elles offrent le parfait équilibre entre confort et liberté. Et, après avoir vu de près le plan de cette 350CP, je me dis que je pourrais tout à fait y passer un week-end avec mes chiens, afin de vérifier si tout ce petit monde rentre sans se marcher dessus.

Alors, entre design soigné, fabrication française et tarif contenu, la Sterckeman Easy 350CP coche toutes les cases pour séduire les amateurs de voyage itinérant. Vous la trouverez en détail sur le site officiel Sterckeman. Et vous, seriez-vous prêts à troquer l'hôtel contre une mini-caravane Easy 350CP à 14 990 € ?