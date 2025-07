Sunlight dévoile un fourgon aménagé « hors norme » sur la base d’un Volkswagen Crafter

Vous pensiez que les vans aménagés se ressemblaient tous ? Sunlight vous prouve le contraire avec son nouveau concept Sunlight IBEX, une bête de l’aventure posée sur un châssis Volkswagen Crafter, et taillée pour affronter les chemins les plus improbables. Pas encore en production (mais presque), ce van 4×4 avec toit surélevé en fibre de verre et suspension rehaussée mise tout sur l’exploration hors des sentiers battus. Pour les curieux des mécaniques allemandes, direction la page Volkswagen Crafter sur Wikipédia. Et, pour ceux qui rêvent de bivouacs en pleine nature ou de selfies à flanc de montagne, voici pourquoi ce concept n’a rien d’un simple délire de designer. Présentation.

Un style qui en impose et des équipements à la hauteur

Dès le premier regard, le Sunlight IBEX affiche la couleur : il est là pour rouler loin, haut, et de préférence sur des terrains qui n’apparaissent même pas sur Google Maps. Ce van conceptuel embarque toutes les options qu’on espère secrètement sans jamais oser les demander : pneus tout-terrain, jantes beadlock, bull bar à l’avant, snorkel pour les gués (oui, même en France), porte-vélo avec échelle intégrée, et lightbar au-dessus du pare-brise, intégrée à un toit en GFK (fibre de verre renforcée). Autant dire que la pluie, la grêle ou les branches basses n’ont aucune chance. Et, ce n’est pas juste un look de dur à cuire : le toit surélevé permet une hauteur intérieure de 1,98 m, pour cuisiner ou se changer sans se contorsionner. Une belle bête, qui donne envie de sauter sur son vélo tout-suspendu ou d’aller grimper une paroi rocheuse au réveil, les pieds encore dans les chaussettes en laine.

Un aménagement intérieur discret mais fonctionnel

Côté intérieur, Sunlight reste sage. On retrouve une implantation classique : lit fixe à l’arrière, dinette à l’avant, bloc cuisine côté passager, et une salle d’eau compacte entre les deux. Rien de révolutionnaire, mais une configuration éprouvée, pensée pour ceux qui veulent partir à l’aventure sans sacrifier le confort. L’ambiance se veut cosy, presque « scandinave-randonneur » : bois clair, tons terreux, panneaux façon marbre et feutre doux sur les parois. Pas de dorures ni de LED flashy ici, mais un esprit cabane minimaliste qui donne envie d’y passer l’hiver.

Ce qu’il faut retenir du Sunlight IBEX

Caractéristiques Détails Châssis Volkswagen Crafter Transmission 4×4 avec boîte automatique Moteur 163 chevaux Toit Fibre de verre avec lightbar intégrée Hauteur intérieure 1,98 m Aménagement intérieur Lit fixe, dinette, cuisine latérale, salle d’eau compacte Équipements extérieurs Pneus tout-terrain, snorkel, bull bar, porte-vélo, auvent Statut Concept « proche de la série »

Une promesse d’aventure bientôt concrète

Ce concept-car n’est pas qu’un joli exercice de style. Sunlight annonce déjà une version de série en préparation, sans préciser de date exacte, mais on parie sur une première mondiale au Salon de Düsseldorf. Il s’adresse clairement à une nouvelle génération d’aventuriers connectés, entre influenceurs, baroudeurs et parents sportifs. Et, disons-le franchement : le Sunlight IBEX n’est pas fait pour les campeurs du dimanche, mais pour ceux qui aiment rouler dans la boue… et dormir au chaud juste après. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le communiqué de presse (en allemand) disponible sur sunlight.de. Et vous, seriez-vous prêt à abandonner les campings plats pour tenter l’aventure tout-terrain avec le futur Sunlight IBEX 4×4 ? Et vous, que pensez-vous de ce concept car ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !