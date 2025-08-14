Sunlight Vanlife réinvente le fourgon aménagé avec un véhicule modulaire à deux étages

Entre escalier cosy, toit relevable et salon transformable, le Sunlight Vanlife promet un road trip où confort et aventure ne font plus qu’un.

Sunlight Vanlife, un van avec un toit relevable.
Sunlight dévoile son Vanlife, un superbe van avec toit relevable. Crédit photo : Sunlight

Je sais, par expérience, que vous adorez les articles sur les aménagements de vans, les tiny house, ou encore les camping-cars ! Il faut reconnaître qu’il y a matières à vous proposer des articles sympathiques, tant l’offre est importante ! Cette fois-ci, je vous embarque à la découverte d’un van aménagé avec un escalier intérieur, plutôt original ! Lui, c’est le Sunlight Vanlife, proposé à partir de 58 999 €. C’est bien plus qu’un simple fourgon aménagé : c’est un véritable appartement mobile à deux niveaux. Conçu par la marque allemande Sunlight, filiale d’Erwin Hymer. Il s’adresse aux amateurs de voyages spontanés et aux amoureux de la vanlife, désireux de profiter d’un confort digne d’un camping-car haut de gamme sans vendre un rein. Son originalité ? Je vous l’ai déjà dit : un escalier intérieur qui mène à un lit double sous toit relevable, un salon arrière modulable, et une séparation nette entre la cabine et l’espace de vie. De quoi envisager aussi bien un week-end nature qu’un long périple européen. Découverte.

Un agencement pensé pour vivre comme à la maison

En supprimant la traditionnelle banquette derrière le poste de conduite, le Sunlight Vanlife mise sur un concept simple : deux places assises pour rouler, mais jusqu’à quatre couchages une fois installé. L’espace de vie est séparé par une cloison feutrée qui crée une ambiance « cocooning » et offre du rangement côté cabine. Résultat : une vraie sensation de pièce à part entière, loin de l’impression « tout-en-un » que l’on retrouve parfois dans les vans compacts. L’escalier, inspiré de modèles plus luxueux du groupe Hymer, remplace l’échelle classique. Plus sécurisant (surtout après un dîner un peu arrosé), il cache des rangements astucieux sous ses marches, parfaits pour les chaussures, guides de voyage ou accessoires de plage.

L'agencement du van.
Agencement du van en configuration pièce de vie. Crédit photo : Sunlight

Des fonctionnalités qui maximisent l’espace

En bas, le salon arrière se transforme en lit double ou reste en mode détente/bureau pour travailler en télétravail nomade. À côté, la cuisine compacte propose deux feux gaz, un évier, un plan de travail escamotable et un réfrigérateur de 64 L niché sous l’escalier. Juste en face, la salle de bain compacte, mais bien pensée, offre douche, WC et lavabo rabattable, avec possibilité de rincer à l’extérieur grâce à la douchette extensible. À l’extérieur, un auvent côté passager permet de profiter de l’ombre, tandis que les réservoirs d’eau (100 L pour l’eau propre et 90 L pour les eaux usées) proposent une autonomie confortable.

L'intérieur du Vanlife de Sunlight.
Un intérieur pensé pour maximiser le confort dans un espace minimal. Crédit photo : Sunlight

Ce qu’il faut retenir du Sunlight Vanlife

  • Escalier intérieur sécurisant et avec rangements, ça j’adore !
  • Deux couchages permanents + salon modulable
  • Cloison cabine / espace de vie pour plus d’intimité
  • Cuisine, salle de bain et rangements optimisés
  • Prix attractif pour le segment
  • Seulement deux places assises en roulant
  • Toit relevable imposé (pas d’option sans)
  • Pas idéal pour familles nombreuses
  • Espace réduit en mode 4 couchages
  • Options possibles qui font grimper la facture

Un van pour les voyageurs flexibles

Le Sunlight Vanlife s’adresse avant tout aux couples ou aux duos qui veulent sillonner les routes avec confort, tout en restant dans un gabarit compact. Il se prête aussi bien aux escapades improvisées qu’aux voyages planifiés de longue durée. Et, si vos amis veulent se joindre à l’aventure, rien n’empêche de les héberger pour une nuit, à condition qu’ils viennent avec leur propre véhicule pour suivre la route. Le concept séduit par sa simplicité : vivre le van life, oui, mais sans compromis sur l’espace et la convivialité.

Un couchage deux places à l'arrière du van.
Prêts à vous lancer dans l’aventure vanlife et vous réveiller avec un paysage différent chaque jour ? Crédit photo : Sunlight

Reste à savoir si vous êtes plutôt du genre à dormir en haut… ou en bas ! Vous souhaitez en savoir davantage ?  Plus d’informations sur le site officiel Sunlight. Alors, prêt à grimper l’escalier vers vos prochaines aventures ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

