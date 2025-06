Sunset Van, un kit pour transformer en 10 minutes son utilitaire en van aménagé

Vous rêvez d’évasion, mais sans vous ruiner dans un camping-car dernier cri ou un van aménagé, tout équipé ? Laissez-moi vous présenter Sunset Van Aménagement, une petite pépite vendéenne qui transforme n’importe quel utilitaire en van cosy… en quelques minutes. Le concept est né à Brétignolles-sur-Mer (85), sous l’impulsion de deux amis de 48 ans, Aymeric et Jérôme, fraîchement reconvertis et débordants d’idées. Leur secret ? Des kits amovibles, démontables en un clin d’œil, pour partir à l’aventure le week-end… et transporter des cartons le lundi. À partir de 3 150 € TTC (hors installation), leur kit Sunset redonne des ailes aux utilitaires et un sacré coup de jeune à vos envies de liberté. Embarquement immédiat pour une superbe découverte, qui, personnellement, me donne envie d’acheter un utilitaire ! C’est parti !

Une entreprise artisanale et inspirée par la liberté

Tout commence par un salon artisanal, un coup de cœur et une opportunité. Aymeric, alors technico-commercial, tombe sur une annonce de reprise d’activité… et fonce. Il en parle à Jérôme, son complice de toujours, qui finit par troquer son poste d’électrotechnicien contre un atelier, un combiné scie-laser et beaucoup de café. Leur credo : faire simple, pratique, beau et local. Installés à Brétignolles, entre plage et pinède, ils attirent une clientèle variée : des jeunes surfeurs aux retraités baroudeurs, tous rêvent de s’évader dans un van cosy, sans renier l’utilitaire du quotidien. L’entreprise est équipée d’une machine numérique, fabrique sur mesure, et n’a qu’un objectif : permettre à chacun de passer de « livraison de colis » à « week-end nature » sans changer de véhicule.

Zoom sur le kit Sunset : un aménagement complet et malin

Le kit d’aménagement Sunset, pensé pour les véhicules L1 H1, est le best-seller de la maison. Entièrement amovible, il permet de transformer son utilitaire en mini maison roulante… puis de tout démonter en dix minutes top chrono. Son contenu est bluffant :

Grande assise avec rangements, transformable en lit (180 × 150/160 cm selon le véhicule)

Module de rangement complémentaire

Ensemble de mousse haute densité avec housses confort

Table amovible pour pique-niquer ou télétravailler en pleine nature

Module évier avec robinet et double réservoir (eau propre + grise)

Prix : 3 150 € TTC ou 3 430 € TTC avec armoire arrière (hors pose)

Une solution idéale pour celles et ceux qui aiment les escapades nomades, sans passer par la case transformation lourde ou permis spécial. Et, en bonus : le kit est beau, bien pensé, et tout droit sorti des ateliers vendéens !

Et, côté options : du froid, de la lumière, du confort, mais toujours du sur-mesure !

Sunset Van Aménagement ne s’arrête pas là. Pour ceux qui veulent plus d’autonomie ou de confort, des options sont proposées à la carte :

Électricité : panneau solaire 150W, batterie 768 Wh avec Bluetooth, prises USB/12 V, éclairage LED (1 900 € TTC)

Vitrage : vitres latérales fixes ou ouvrantes, hayon… sur demande

Garniture : pavillon, sol vinyle, parois feutrées et isolées (1 610 € TTC)

Froid : frigo Dometic 31 L à 519 € TTC ou glacière 16 L à 199 € TTC

Chaque élément est pensé pour optimiser l'espace sans sacrifier ni le confort, ni le style. Le tout reste démontable, bien sûr, et s'installe sans toucher à la structure du véhicule. Idéal pour celles et ceux qui changent d'envie comme de chemise… ou de destination ! Cette liste d'options n'étant pas exhaustive, vous pouvez toutes les retrouver sur le site officiel de l'entreprise : sunsetvanamenagement.fr.