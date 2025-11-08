Tchao Tchao dévoile un nouveau kit « banquette en L » pour aménager un van en camping-car

L’hiver approche, mais est-ce une raison pour ne pas penser au soleil et aux vacances ? Cette année, si vous envisagez de transformer votre fourgon en van aménagé, j’ai une solution à vous proposer ! En effet, Tchao Tchao revient en force avec son nouveau kit « banquette en L », un système d’aménagement malin destiné à transformer un utilitaire compact en petit camping-car confortable. Proposé à partir de 2280 €, et 2780 € avec les options les plus appréciées, ce kit se présente comme une alternative économique et ingénieuse pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la vanlife sans exploser le budget. Le concept s’inscrit dans l’esprit de l’entreprise en complément des produits déjà existants, présentés dans cet article NeozOne ou encore dans celui-ci. Bref : un kit astucieux, abordable, et totalement pensé pour les baroudeurs du week-end… ou les rêveurs quotidiens comme moi ! Allez, je vous présente cette bonne idée française qui simplifie tout !

Un canapé d’angle dans votre van : la banquette en L repense l’espace

Ce nouveau kit Tchao Tchao se distingue immédiatement par son aménagement en banquette d’angle. Imaginez un véritable petit salon en L, intégré dans l’habitacle, avec des caissons de rangement aussi pratiques qu’ingénieux. Chaque module s’ouvre par le dessus et donne accès à un volume total impressionnant de 338 litres. Une version à trois tiroirs est proposée en option pour optimiser encore plus l’ergonomie, idéale pour ranger vaisselle, vêtements ou matériel de camping. Les coussins sont également personnalisables : vous pouvez choisir ceux de Tchao Tchao en mousse HR 35 de 8 cm ou fabriquer les vôtres. Et, connaissant mes talents très approximatifs en couture, je vous laisserai deviner l’option que je choisirai ! Une fois déployé, le couchage occupe la partie gauche du van : 1,90 m de long pour 1,20 m de large, soit suffisamment pour dormir confortablement sans se sentir étouffé.

Une cuisine détachable pour cuisiner dans le van ou dehors

Autre point fort du kit : la cuisine détachable. Installée à l’arrière droit du van, elle propose 140 litres de rangements pour accueillir ustensiles, réserve alimentaire, évier et réchaud (optionnel). La particularité ? Une partie de cette kitchenette peut être retirée pour cuisiner dehors. Pour ceux qui, comme moi, détestent les odeurs de cuisine au petit-déjeuner, l’idée de pouvoir sortir la cuisine à l’air libre est un vrai plus. En vanlife, avoir ce petit module amovible change vraiment tout : cuisine au soleil, repas à l’ombre du hayon, ou préparation du dîner sans enfumer tout l’habitacle… Tout devient plus simple. Et bien sûr, comme tous les meubles Tchao Tchao, les matériaux sont français, en peuplier et avec un vernis écologique, ce qui ajoute une touche sympa au produit.

Une solution pensée pour tous

Ce kit rassemble tout ce que recherchent les amateurs de vanlife : un montage rapide (moins de trois heures), du mobilier solide, un couchage confortable et surtout une modularité qui permet d’utiliser le véhicule au quotidien. Installé sans transformation lourde, il n’impose pas d’homologation VASP si le véhicule reste conforme aux critères légaux : un point important expliqué par le ministère sur son site officiel.

Pour les amoureux de liberté, ce kit est aussi un bon compromis entre budget raisonnable et confort réel. Et, si vous voulez rêver un peu (ou passer commande), toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de Tchao Tchao : tchao-tchao.com.