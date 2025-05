The Nook dévoile une magnifique maison container, clés en main, à moins de 37 000 €

Et, si l’on troquait les mètres carrés superflus contre un cocon minimaliste et mobile ? Une maison conteneur, cela vous intéresse ? J’en ai déniché une qui coûte moins de 40 000 € et qui est livrable dans le monde entier ! Elle est l’œuvre du constructeur américain, Custom Container Living et a été baptisée The Nook. Elle se présente sous la forme d’une micro-maison aménagée dans un container maritime de 6 mètres, et le rêve devient accessible dès 36 800 €. Un prix plancher pour une vraie petite maison habitable de 14,8 m², qui coche les cases de la sobriété, de la mobilité et même du design compact. Attention tout de même, elle est livrée brute de décoffrage, sans aucun meuble, ce sera à vous de laisser votre esprit créatif (et pratique) s’exprimer. C’est parti pour la découverte.

Un container de 6 mètres devenu cocon douillet

La base de The Nook, c’est un simple container maritime de 20 pieds (environ 6 mètres de long), recyclé, repeint en noir et habillé d’un bardage en cèdre qui apporte une jolie touche chaleureuse à l’ensemble. Contrairement aux idées reçues, on n’y gèle pas l’hiver et on n’y grille pas l’été : des panneaux isolants en mousse à cellules fermées viennent limiter les déperditions thermiques et les coups de chaud. À l’intérieur, c’est l’essentiel qui prime : tout est de plain-pied, et chaque centimètre est optimisé. On entre directement dans la mini-cuisine, qui, dans le modèle présenté, est équipée d’un évier, d’un réfrigérateur-congélateur, d’un four micro-ondes et de rangements. La salle de bain, accessible via une porte coulissante, dispose d’un WC à chasse d’eau, d’un lavabo et d’une douche compacte.

L’intérieur : à meubler selon vos envies (et votre gabarit)

The Nook est livré quasiment vide. Oui, oui, vous avez bien lu. À part un climatiseur mural pour garder la tête froide en été, c’est à vous de meubler. Pas de panique : l’espace est certes restreint (14,8 m²), mais suffisant pour installer un canapé convertible, une petite table ou même un lit escamotable façon camping chic. Ce choix de l’ameublement libre est malin : il permet à chacun d’adapter son chez-soi à ses usages. En couple ? Optez pour un lit escamotable et une table murale. En solo ? Pourquoi ne pas créer un coin lecture, un bureau nomade et une étagère à plantes aromatiques ? Et, si vous rêvez d’autonomie, il est même possible de rajouter un kit solaire en option… mais là, comptez plusieurs milliers d’euros de plus, tout dépendra de la configuration.

Ce qu’il faut retenir sur The Nook

Surface intérieure : 14,8 m²

Dimensions extérieures : container maritime standard 20 pieds (6 × 2,4 m environ)

Aménagement : cuisine équipée, salle de bain complète, climatisation

Meublé ? Non

Prix : 36 800 €

Livraison : disponible aux États-Unis et à l’international (coût du port non inclus)

Options possibles : panneaux solaires, autonomie renforcée

Public cible : couple minimaliste, personne seule, logement d’appoint ou bureau mobile

Une mini-maison pas si minimaliste que ça…

Finalement, The Nook, ce n’est pas seulement un cube d’acier aménagé. C’est une philosophie de vie compacte, idéale pour celles et ceux qui veulent réduire leur empreinte, ou simplement s’offrir un petit chez-soi sans passer par la case crédit sur 30 ans. Il faudra sans doute s’adapter à l’espace réduit et repenser certains gestes du quotidien, mais on y gagne en liberté, en simplicité… et en charge mentale.

Sans compter que l’entretien se limite à quelques coups d’aspirateur, une lingette microfibre, et hop, le ménage est fait. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du constructeur : customcontainerliving.com. Et vous, seriez-vous prêt(e) à vivre à deux dans une maison container de 14 m² à moins de 37 000 € ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .