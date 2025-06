The Rambler propose un kit pour monter une mini caravane, comme un meuble IKEA

Les vacances approchent, et toutes les locations sont bouclées ? Une solution consiste à construire vous-même votre hébergement, une mini-caravane ! Ne dit-on pas que l’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même ? Construire sa propre mini-caravane en bois, ça vous paraît insurmontable ? Vous imaginez déjà les copeaux de bois collés dans les cheveux et la perceuse qui rend l’âme au bout de deux vis ? Et pourtant… la marque américaine Wander Tears a peut-être trouvé la solution idéale pour les bricoleurs sans scie sauteuse ni week-ends infinis. Son nouveau modèle The Rambler, vendu 2 795 $ (environ 2 610 €), est une mini-caravane Teardrop livrée en kit, à assembler soi-même, un peu comme une armoire IKEA… mais en beaucoup plus cool. Présentation.

Une caravane à construire… en un week-end (promis juré)

Le kit The Rambler, c’est un peu la version express du camping vintage. Il contient toutes les pièces découpées au millimètre près par CNC (comprenez : découpe numérique de haute précision) en contreplaqué de bouleau préfini. Concrètement, cela veut dire que vous n’aurez ni à poncer, ni à vernir, ni à mesurer. Et ça, c’est déjà une victoire. Ce modèle compact affiche des dimensions raisonnables : 1,52 m de large, 2,43 m de long, et 1,22 m de hauteur intérieure côté couchage. On y dort à deux sans se battre pour les draps. Et surtout, on y accède sans permis remorque, puisqu’il se fixe sur un châssis 5’ x 8’. Il faudra quand même ajouter quelques éléments non fournis (sol, toit, visserie…), mais le plus gros est là. Même le mobilier intérieur et la cuisine arrière sont prédécoupés.

Un projet DIY pour ceux qui n’ont ni atelier, ni diplôme de charpentier

Wander Tears s’adresse clairement à ceux qui ont déjà dit : « Je n’ai pas le temps », « Je n’ai pas les bons outils », ou « Je ne suis pas vraiment bricoleur… mais j’ai très envie ! » Eh bien bonne nouvelle : vous pouvez le faire. Le kit Rambler est conçu pour être monté en un week-end à deux, sans expérience poussée. L’entreprise promet une expérience accessible, sans sacrifice sur la solidité ni le charme du bois. Bon, vous ne deviendrez pas menuisier du jour au lendemain, mais vous aurez votre propre mini-cocon nomade, c’est déjà pas mal, non ? Pour info : The Rambler est une version plus simple et abordable que la mini-caravane Teardrop Vaga déjà présentée sur NeozOne, produite par la même entreprise.

Ce que le kit comprend et ce qu’il ne comprend pas

Inclus dans le kit The Rambler Non inclus dans le kit Pièces murales et intérieures préfinies Plancher et visserie Galley arrière (cuisine) prédécoupée Finitions extérieures (peinture, vernis) Plans de montage détaillés Équipements électroniques Charpente de toit, cadre du lanterneau Contreplaqué de toit/plafond (3 mm) Mobilier intérieur prêt à assembler Matériel de camping et déco perso

Oui, mais en France…, c’est compliqué ?

Ah, la France… son pain, son vin et ses frais de douane ! Le kit The Rambler, comme son grand frère le Vaga, est malheureusement livré uniquement aux États-Unis, ce qui complique un peu la vie aux campeurs européens. Il faudra avoir une adresse sur place, ou faire preuve d’imagination (et de logistique) pour faire traverser l’Atlantique à votre future petite maison roulante. Mais soyons honnêtes : le jeu en vaut la chandelle. Vous obtenez une caravane unique, boisée, légère, personnalisable, et surtout faite de vos propres mains. Pas besoin d’être un pro du contreventement, juste d’avoir envie de s’offrir un projet différent et évasionniste.

Il est à noter qu'il est possible d'acheter les plans de construction de cette caravane pour 97 $ (environ 85 €). Plus d'informations sur le site wandertears.com.