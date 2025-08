Time To Van : Florian propose de sublimes vans aménagés à moins de 30 000 €

L’an prochain, je pense que je louerai un van aménagé pour mes vacances ! À force de regarder des vidéos sur TikTok ou de suivre les aventures de vanlifers sur Instagram, j’ai très envie de tenter l’expérience… Et, je me dis même que je pourrais craquer et acheter un van, déjà aménagé : pas le temps ni les connaissances pour le faire moi-même. Alors, si vous aussi, vous avez envie de goûter à la vanlife sans exploser votre budget, j’ai peut-être un bon plan à vous proposer ? L’entreprise Time To Van, récemment installée à Puygouzon dans le Tarn, propose des vans aménagés compacts tout équipés, à partir de 28 990 € TTC. La recette ? Des bases de Renault Trafic d’occasion et un aménagement artisanal standardisé, testé et optimisé par Florian, le fondateur. Le but ? Offrir une solution simple, accessible et fonctionnelle pour partir à l’aventure. Présentation.

Renault Trafic L1H1 : le plus compact des baroudeurs

Avec sa longueur de 5,08 m, le Renault Trafic L1H1 est idéal pour ceux qui veulent un van maniable et passe-partout, tout en profitant d’un vrai petit cocon mobile. Le modèle proposé par Time To Van à 29 990 € (ou même moins si promo) comprend :

Un salon en U transformable en lit double (185 × 120 cm)

Une cuisine équipée avec évier, douchette extérieure, réchaud mobile et 45 L de frigo

Des toilettes chimiques discrètement intégrées

Et bien sûr, des rangements partout, pour ne pas partir en vadrouille avec un sac plastique et un rouleau d’essuie-tout !

Cette version ne dispose pas de places homologuées à l’arrière, mais côté confort à l’étape, c’est un vrai petit studio sur roues. Découvrez l’annonce sur ce lien.

Renault Trafic L2H1 : plus long, plus de confort

Un peu plus long (5,48 m), le Trafic L2H1 proposé à 34 990 € est la version confort du catalogue Time To Van. Même formule, mais avec quelques petits plus bienvenus :

Plus de rangements

Réserve d’eau supplémentaire (38 litres) pour la douchette

Couchage légèrement agrandi

Et la même autonomie complète, sans sacrifier la maniabilité.

Le petit bonus de cette version ? Une sensation d’espace appréciable, surtout si vous partez à deux (et qu’un des deux ronfle). Le tout reste sans toit relevable, mais franchement, on dort bien mieux sur une banquette en U qu’avec le bruit du vent dans une toile. Envie de l’acheter, c’est par ici que cela se passe : acheter le Trafic l2h1 de 2022.

Comparatif express des modèles disponibles

Modèle Longueur Lit principal Eau propre/usée Prix TTC Particularité Trafic L1H1 5,08 m 185 × 120 cm 32 L / 16 L 29 990 € Salon en U, très compact Trafic L2H1 5,48 m 190 × 120 cm 70 L (total) 34 990 € Plus de rangements, plus spacieux Expert/Jumpy/ env. 5 m 185 × 120 cm 32 L / 16 L dès 28 990 € Banquette lit peigne

Un artisan passionné, une formule bien rodée

Ce qui fait la force de Time To Van, ce n’est pas seulement le prix, mais l’histoire derrière les vans. Florian, le fondateur, a tout testé, tout conçu lui-même, à la main. Pas de sur-mesure, mais un modèle unique, rodé pendant des mois, pensé pour être fiable, économique et facile à entretenir. Comme il le dit lui-même : « J’ai conçu un aménagement pour un véhicule, ce qui permet de le connaître par cœur. » Et franchement, ça se sent : tout est optimisé, rien n’est gadget. L’entreprise vient d’ailleurs de s’agrandir en 2025, passant de la Gironde au Tarn, dans un local flambant neuf de 180 m², au 1009 route de Castres, à Puygouzon.

De quoi recevoir les clients dans de belles conditions et produire encore plus de petits cocons roulants. Pour en savoir plus, lisez notre présentation complète ici.