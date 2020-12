Tiny House : ces femmes entrepreneures conçoivent et fabriquent d’adorables maisons sur roues !

Vous êtes sans doute au courant qu’actuellement, les « tiny houses » ou maisons minuscules, ont la côte. Effectivement, minimaliste mais confortable et surtout présentant l’avantage indéniable de pouvoir être installé où on veut, ces maisons conquièrent peu à peu le cœur des Français. D’autant plus qu’il faut avouer que ce ne sont pas les offres de tiny houses abordables, originales et sympathiques qui manquent !

La particularité de Backcountry Tiny Homes, c’est d’abord que c’est une entreprise tenue par des femmes entrepreneures qui se sont spécialités dans la conception et la construction de maison sur roues. Ensuite, cette entreprise présente un catalogue de « tiny homes » qui se décline principalement en quatre catégories : Acorn, Bivouac, Basecamp et Grizzly. Pour chaque type de maison, vous avez le choix entre la construction clé en main, le programme d’assistance à la construction ou encore la construction de l’extérieur de la maison.

Quelles sont les caractéristiques de ces différents types de maison ?

L’idée de Backcountry Tiny Homes est de réaliser vos rêves de construction de maison. Si vous avez un coup de cœur pour les modèles proposés sur les sites, vous pouvez vous les faire construire. Vous pouvez également les faire personnaliser pour que cela correspond à vos goûts et vos envies ou sinon, vous pouvez commander une maison tout droit sortie de votre imagination ! Sinon, pour les modèles proposés par l’entreprise, on distingue :

Le modèle « Acorn »

Il s’agit d’une tiny house idéale pour servir de résidence de voyage. C’est le modèle le plus populaire de l’entreprise. Elle comprend une cuisine, un living, une chambre, une salle de bain et des toilettes. A noter que l’avantage avec les tiny houses de Backcountry Tiny Homes, c’est que vous pouvez tout modifier selon vos envies et votre budget. En tout cas, comptez 17.125 dollars pour la construction de l’extérieur de votre maison, sans équipement intérieur, et 33.995 dollars pour la prestation clé en main et le programme d’assistance à la construction.

Le modèle « Bivouac »

Le Bivouac est plus grand que l’Acorn et présente en plus des espaces de divertissement supplémentaires comme un balcon ouvert et un salon. Ce tiny house comprend également une mezzanine qui est idéal pour gagner de l’espace. Il comprend également une table avec escalier escamotable et même une cheminée qui rend la maisonnette très chaleureuse et accueillante. Le coût de cette maison sans aménagement intérieur est de 21.000 dollars tandis que le coût d’une prestation clé en main ou d’une assistance à la construction de cette maison est de 57.500 dollars.

Vous voulez une maison assez grande pour accueillir votre petite famille, avec une vue sur l’extérieure et tout en gardant l’esprit campagnard, tiny house et surtout convivial ? Le Basecamp est sans doute le modèle qui vous sied le plus.

Cette petite maison très coquette coûte 41.000 dollars sans aménagement intérieur et 82.000 dollars si vous choisissez l’option assistance à la construction ou l’option construction clé-en-main.

Comme vous vous en doutez juste au nom, ce modèle est quasiment une maison familiale sur roues. Vous y trouverez des chambres en mezzanine, des appareils électroménagers de grande taille, de nombreux espaces de rangements intérieurs et extérieurs et même un rez-de-chaussée ! Ce tiny house rustique a effectivement été pensé non seulement pour durer mais pour accueillir votre famille dans des espaces bien pensés et confortables.

Pour vous offrir cette charmante petite maison, il vous faudra compter 44.000 dollars pour l’option sans aménagement intérieur et 88.000 dollars pour l’option clé-en-main ou l’assistance à la construction de la maison. A noter que tous ces prix n’incluent pas les taxes.

