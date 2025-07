Tommy BD, une étonnante mini-caravane de 750 kg avec un aménagement très bien pensé

Je ne sais pas vous, mais personnellement quand je pense « caravane », je pense à mon adolescence dans la caravane de ma grand-mère nichée en Vendée ! C’était le temps des copains, des soirées entre amis et des chocolatines achetées à 3 h du matin, encore chaudes… Mais, en règle générale, quand on pense « caravane », on imagine souvent une énorme remorque blanche qui se gare difficilement, qu’on hésite à tracter et qui fait râler les automobilistes derrière nous sur la route des vacances. Et, pourtant, Tommy BD bouscule complètement cette image avec sa silhouette compacte, ses 750 kg bien maîtrisés, et son aménagement astucieux. Proposée dans la gamme TK 30 BD de la marque polonaise Tomplan, elle allie confort, légèreté et praticité… sans demander autre chose qu’un simple permis B pour prendre la route. Bref, la liberté du camping sans changer de voiture ni repasser son code. Que demander de plus ? Je vous embarque à sa découverte !

Un intérieur mieux pensé qu’un studio parisien

Ce qui frappe en découvrant dans la Tommy BD, c’est son aménagement ingénieux. En déplaçant la porte d’entrée à l’arrière, Tomplan a gagné un espace précieux. Le lit principal (125 × 190 cm) se replie pour laisser place à un vrai salon avec table et assises, et il y a même un second couchage au sol ou un lit superposé. Résultat : jusqu’à 3 couchages sans se marcher dessus, dans une caravane de moins de 5 mètres ! La cuisine n’a rien à envier aux vans les plus modernes : réchaud deux feux, évier, frigo SVR 50, rangements, tout y est. Côté salle de bain, on retrouve une toilette pivotante Thetford, un lavabo et un receveur de douche avec rideau – de quoi se laver sans transformer la caravane en piscine municipale. Et, si le temps fraîchit, le chauffage Truma (en option) assure des nuits douillettes jusqu’au petit matin.

Compacte, complète et… configurable !

Le vrai luxe de la Tommy BD, c’est sa capacité à s’adapter à vos envies. En plus de l’équipement de série déjà complet, plusieurs options permettent d’améliorer encore le confort :

Chauffage Truma VarioHeat (avec ou sans distribution)

Chauffage au sol électrique (48 V pour les frileux)

Eau chaude avec chauffe-eau 5 L

Hamac et auvent de caravane

Jantes alu, enjoliveurs ou roue de secours

Prises USB, LED, marchepied FIAMMA, etc.

On peut donc la garder simple pour un week-end pêche, ou la transformer en tiny-house roulante pour un road trip de plusieurs semaines.

Légère, mais pas légère côté équipement

Avec un poids total autorisé de 750 kg, la Tommy BD reste tractable sans permis spécifique, et surtout compatible avec les petits véhicules. Ce n’est pas un détail : inutile de changer de voiture pour l’utiliser ni d’avoir l’impression d’être au volant d’une semi-remorque le temps des vacances ! De plus, son essieu freiné, ses roues 13 pouces et sa construction robuste en font une compagne fiable sur autoroute comme sur chemin de campagne. Même le rangement est pensé malin, avec des meubles intégrés, des stores moustiquaires partout, et une vraie sensation d’espace avec une hauteur intérieure de 1,87 m.

Et, franchement, on ne se sent pas du tout à l’étroit. Plus d’informations sur le site tomplan.eu. Et, vous, que mettriez-vous en premier dans cette mini-caravane prête à tout : une cafetière, un hamac ou juste l’envie de partir ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !