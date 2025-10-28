Un jeune couple transforme un vieux bus scolaire en incroyable maison sur roues

Depuis quelques années, les ventes de camping-cars, de vans et de fourgons aménagés n’ont cessé de progresser dans de nombreux pays. En France, par exemple, 26 389 véhicules de loisirs neufs ont été immatriculés de janvier à juin 2024, d’après des chiffres publiés sur Wikicampers. Par ailleurs, 65 710 VDL d’occasion ont été écoulés pendant l’année civile 2024. Dans la majorité des cas, les ménages décident d’acquérir des véhicules comprenant déjà tous les équipements nécessaires à leur confort durant leurs voyages. Cependant, quelques-uns préfèrent se lancer dans des travaux d’aménagement, à l’instar de Paul et Shae. Pour réaliser des road trips à travers les États-Unis, ce jeune couple américain a mis sur pied un projet baptisé Bus Life 4 Me dont l’objectif est de transformer un bus en une véritable maison roulante.

Un intérieur parfaitement aménagé

Dans la réalisation de leur projet Bus Life 4 Me, Paul et Shae ont acquis un bus scolaire International de 2006 à un prix avoisinant 5 100 €. Ils se sont ensuite lancés dans d’importants travaux d’aménagement pour que l’intérieur du véhicule puisse leur fournir un confort optimal au quotidien, mais également durant leurs road trips. À l’avant, le couple a installé des postes de travail et un petit salon équipé de banquettes rembourrées, des mobiliers de rangement et une table pliante. À proximité de la salle de séjour, une cuisine met à la disposition des deux jeunes Américains tous les équipements indispensables à la préparation de leurs repas.

Cette section du bus est dotée de différents appareils électroménagers, parmi lesquels on peut citer une plaque à induction à deux feux, un four et un air fryer. Par ailleurs, dans la salle d’eau, ils ont opté pour le strict nécessaire, notamment une douche et une petite zone dédiée au rangement des articles d’hygiène corporelle. Concernant la chambre à coucher, le couple a décidé de l’installer à l’arrière du bus scolaire. Elle comprend un lit Queen size avec un espace de rangement et un réservoir d’eau de 75 litres, situés au niveau de sa partie inférieure.

Une déco et un extérieur bien pensés

Les divers équipements, comme la plaque à induction ou le lit Queen size, ne sont pas les seuls éléments qui garantissent le confort de Paul et Shae pendant leurs escapades. Le couple s’est aussi penché sur la déco intérieure de leur maison sur roues. Les deux jeunes Américains ont opté pour un plafond constitué de planches en bambou et ont privilégié les meubles en bois pour créer une atmosphère rustique. D’autre part, ils ont installé des lampes LED dimmables de 12 V à variation de couleurs pour illuminer les différents espaces du bus et régler l’ambiance selon la situation et leur humeur. Outre la déco intérieure, ils ont porté une attention particulière à l’extérieur du véhicule. Le couple a mis en place un auvent rétractable sur un des côtés du bus scolaire et une petite terrasse de 1,5 × 1,5 m pour profiter des panoramas. À noter que pour alimenter leurs appareils en électricité et s’assurer de toujours capter les réseaux mobiles, Paul et Shae ont installé des panneaux photovoltaïques de 450 W et un répéteur au-dessus du toit de leur véhicule.

Des travaux qui ont duré 3 ans

Paul et Shae ont toujours souhaité voyager et vivre dans un bus aménagé depuis près de dix ans, mais ils n’ont pu acheter leur véhicule qu’en 2022. À partir de cette année, ils ont consacré leurs week-ends aux travaux de transformation et ont atteint leur objectif trois ans plus tard, grâce à leur volonté de concrétiser leur rêve et au soutien des internautes. En effet, ils ont partagé les différentes étapes du projet Bus Life 4 Me sur des plateformes comme YouTube et ont réussi à séduire plusieurs milliers d’utilisateurs. Ces derniers n’ont pas hésité à les encourager et à leur donner la force de poursuivre leurs travaux.

Après avoir atteint son but, le jeune couple a estimé le coût de la transformation du bus scolaire à environ 21 500 €. Les deux amoureux ont donc dépensé au total près de 26 600 € pour réaliser leur rêve. Plus d'informations sur buslife4me.com.