Un wagon de chemin de fer transformé en Tiny House pleine de charme… pour 40 000 €

Parfois, les meilleures idées de logements alternatifs naissent… sur des rails rouillés. C’est exactement le pari relevé par Bare Root Creation, une entreprise artisanale basée en Cornouailles, au sud-ouest de l’Angleterre. Leur dernière création ? Une tiny house construite à partir d’un ancien wagon de chemin de fer des années 40, métamorphosé en cocon cosy de 13,4 m² pour deux personnes. Le tout, vendu 35 000 £ (environ 40 500 €), ce qui en fait un bien très abordable par rapport au marché des mini-maisons sur mesure. Je vous embarque à la découverte de ce petit bijou alliant vintage et modernité. C’est parti.

Un habitat insolite au charme vintage

Côté look, cette tiny house ne fait pas dans le classique. Avec ses 5,5 m de long posés sur remorque double essieu, son bardage en mélèze britannique durable et son toit en tôle ondulée, elle conserve l’esprit brut et ferroviaire de l’époque. Mais, à l’intérieur, tout a été repensé pour conjuguer esthétique, confort et gain de place. Les portes doubles en bois massif donnent sur un salon avec banquette en L et rangements intégrés. Juste à côté, la cuisine, minimaliste, mais fonctionnelle, est équipée d’un évier Belfast, d’un frigo, de quelques placards et d’un plan de travail en bois de hêtre aux bords naturels. Le tout est éclairé par un système LED discret, pour une ambiance tamisée comme on les aime.

Un espace optimisé, un style affirmé : ce qu’il faut retenir

Caractéristiques Détails Dimensions 5,5 × 2,4 m (13,4 m² habitables) Structure Châssis acier, toiture tôle, bardage en mélèze Isolation Panneaux Celotex 50 mm pour usage toute saison Bois recyclé Sols et murs en bois de wagons d’époque Cuisine Évier Belfast, frigo, placards, plan bois brut Chambre Accès original via hublot, lit double Salle de bain Douche, lavabo, toilettes, ventilation Équipements en option Poêle à bois, chauffe-eau, roues de train authentiques Raccordements Eau/électricité prêts à brancher Prix 35 000 £ (~40 500 €) Livraison Possible en Europe, sur devis personnalisé

Une pépite ferroviaire qu’on vous a dénichée, et qu’on rêverait d’essayer

Sur NeozOne, on adore dénicher des habitats alternatifs qui sortent des rails ou qui y restent justement. Et ce modèle-ci n’est pas une première dans notre univers. De la maison avion d’un Nigérian à celle construite dans un ancien conteneur ou un camion Bedford, on vous les a presque toutes présentées. Cette fois, c’est une véritable pièce d’histoire mobile, qui mêle écoresponsabilité, artisanat et design fonctionnel. La chambre, accessible via un hublot circulaire, ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais on applaudit la créativité ! Quant à la salle de bain, elle est simple, mais bien pensée : douche, lavabo, toilette classique… rien ne manque.

Et si vous rêvez de plus grand, Bare Root Creation peut même créer d'autres wagons sur mesure, pour composer votre propre train de vacances (ou de vie !). Vous pouvez consulter l'annonce officielle ici sur Tiny House Listings.