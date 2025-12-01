Une magnifique maison en A (A-Frame) en pleine nature Haut-Marnaise

Les maisons en A (ou A-frame) reviennent en force depuis quelques années, et pas seulement sur Instagram. Leur silhouette triangulaire, leur charme scandinave et leur chaleur naturelle séduisent aussi bien les amoureux d’architecture atypique que les voyageurs en quête de déconnexion. Pour comprendre cette tendance, je vous conseille d’ailleurs notre présentation complète dans cet article NeozOne. Et, si ce type de logement fait autant parler, c’est aussi grâce à Elizabeth Faure, pionnière de la maison en A en France, dont le site La Maison en A fait figure de référence pour les autoconstructeurs. Aujourd’hui, on ne parle pas de plan ou de chantier, mais bien d’une A-frame habitable immédiatement : un superbe chalet situé à Voillecomte, en Haute-Marne, disponible dès 130 € la nuit (deux nuits minimum) ici : réserver sur Airbnb. Coup de cœur voyageurs, 4,97/5 ! Installez-vous, je vous emmène pour la visite.

Un extérieur qui donne le ton : nature, calme et architecture chaleureuse

Dès votre arrivée, le charme opère. Le grand toit pentu descend presque jusqu’au sol, typique des maisons A-frame, et la façade en bois s’intègre parfaitement au décor naturel. Autour, la terrasse en bois fait face aux champs, les rochers paysagers ajoutent un relief très esthétique, et une sculpture d’oiseau métallique veille discrètement sur les lieux. On est en pleine Haute-Marne, mais on se croirait presque dans un chalet scandinave ou dans une petite retraite d’artiste. Le genre d’endroit où l’on imagine très bien écrire, lire, observer la faune locale ou juste ne rien faire et croyez-moi, ne rien faire dans un endroit pareil, cela me tenterait vraiment !

Un intérieur lumineux, cozy, parfaitement pensé pour la détente

En entrant, c’est un véritable cocon qui s’ouvre à vous : lambris clair, poutres apparentes, lumière naturelle partout grâce à une grande baie vitrée. La cuisine ouverte, moderne et entièrement équipée, permet de préparer un repas ou un petit déjeuner avec vue sur la nature. Le salon, lui, joue la carte du confort : canapé moelleux, climatisation discrète, matériaux naturels… Idéal après une balade autour du lac du Der, situé à seulement 10 km. C’est le genre d’intérieur dans lequel je pense que l’on ralentit automatiquement le rythme pour être en symbiose avec la quiétude extérieure. Un café, un plaid, un regard vers l’extérieur… et la journée prend une autre tournure que dans nos quotidiens stressants !

Ce que j’adore au rez-de-chaussée :

Grande luminosité

Cuisine équipée

Climatisation

Décoration bois chaleureuse

Terrasse extérieure parfaite pour les repas



Une chambre confortable et une mezzanine pleine de possibilités

La chambre du rez-de-chaussée propose un lit double, des teintes douces et une fenêtre donnant directement sur la nature. Parfait pour se réveiller en douceur. À l’étage, la mezzanine est un vrai petit repaire. Deux lits simples, un espace détente sous la charpente, et une atmosphère qui plaira autant aux enfants qu’aux adultes en quête de calme. Pour ceux qui aiment comprendre l’origine de ces constructions au charme si particulier, je vous invite à lire notre portrait d’Elizabeth Faure, véritable modèle pour les autoconstructeurs : pour plus de détails retrouvez notre article complet ici.

Une salle de bain moderne qui s’intègre parfaitement au chalet

La salle de bain associe cabine de douche arrondie, meuble-vasque blanc et carrelage façon ciment. L'ensemble est fonctionnel, lumineux et très agréable. On retrouve l'harmonie du bois et du moderne, qui donne à la pièce un charme naturel. Ce chalet A-frame est pensé pour le calme, le confort et la nature : vélos disponibles sur place, arrivée autonome, terrasse, équipements modernes, et surtout… le silence. Celui qu'on n'entend plus en ville. Un endroit parfait pour une escapade romantique, un séjour en famille… ou simplement pour souffler.