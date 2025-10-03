Urbanoïde dévoile une petite remorque de 240 kg qui se transforme en mini caravane

Ce n’est ni une caravane ni une tente classique, mais une petite remorque-tente extrêmement compacte, légère, facile à ranger et polyvalente. Il s’agit de la Booba, la mini caravane présentée en début d’année par Urbanoid et lauréate du prix de design RLP 2024. La start-up a récemment dévoilé ses particularités, prévoit de lancer deux versions et de commencer les livraisons au premier trimestre de 2026. Avec cette nouveauté, elle souhaite rendre le camping accessible à tous, quel que soit le budget ou le véhicule. La Booba serait disponible à la commande dans environ deux mois chez son premier distributeur, le concessionnaire néerlandais Kliff. Urbanoid envisage de développer ultérieurement son réseau de distribution et de proposer une vente directe.

Une mini caravane pouvant être tractée par les plus petites voitures

« Liberté maximale dans un espace minimal », c’est que ce propose Urbanoid avec la Booba. Cette mini caravane pèse seulement 240 kg et peut être tractée par les plus petites voitures, comme la Fiat 500. Elle ressemble plus à une malle de voyage qu’à une caravane, avec ses 3,3 m de long (bras de remorquage déployé). D’ailleurs, le bras de remorquage est pliable ou amovible, et la remorque peut être déplacée grâce à un châssis métallique optionnel et inclinée verticalement contre un mur. Avec ce châssis mobile optionnel, la mini caravane peut être rangée dans les petits garages. Pour les concepteurs, elle offre un moyen élégant et pratique de s’évader facilement de la ville pour profiter de la nature.

Facile et rapide à installer

Une fois arrivée à destination, cette caravane pliable et gonflable se transforme, en moins de deux minutes, en un campement confortable. Selon Urbanoid, la Booba est facile à installer, car il suffit de tendre quelques sangles, de gonfler la structure à l’aide de la pompe fournie et de planter quelques piquets. En quelques gestes simples, la petite caravane se transforme en une tente spacieuse.

Hormis son installation rapide et facile, la start-up indique avoir privilégié des matériaux à la fois robustes et résistants. Mais aussi un design compact, simpliste et ultra-pratique : une coque en fibre composite aux bords arrondis, un minimum de composants ou de décorations inutiles, etc. À l’arrière de la petite remorque, on voit deux sorties d’échappement qui servent de prise de courant et de sortie de douche extérieure, équipée d’une pomme de douche rétractable.

Qu’est-ce qu’on trouve à bord ?

Une fois la remorque déployée, elle met à la disposition des campeurs un canapé, une table centrale et un lit. La table peut être détachée de son socle et rangée dans l’un des nombreux compartiments situés en dessous. Le lit, quant à lui, peut accueillir deux personnes et dispose d’un système de ressorts sous le matelas pour un confort optimal. La Booba n’est pas équipée d’une cuisine, mais propose un support de barbecue avec base stable et écran de protection. À noter que la version de base de la mini caravane, Mezzo, coûterait 10 840 € et la version Pro, environ 13 360 €.

La première comprend la structure de base, une pompe à air manuelle, une batterie externe, une prise de courant et un éclairage LED 12 V. La seconde, quant à elle, offre une autonomie accrue grâce à une pompe électrique, une douche extérieure, une pompe à eau, un réservoir de 45 L et deux stations de recharge Ecoflow River 3 avec prises AC, DC et USB. Plus d’informations sur urbanoid.eu. Comment trouvez-vous cette remorque de camping ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .