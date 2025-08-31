Van Adventures transforme votre utilitaire en superbe van aménagé tout équipé

À Saxi-Bourdon, Tim Charpentier redonne vie à vos utilitaires avec passion et savoir-faire, pour une vanlife qui vous ressemble.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 31 août 2025
3 minutes de lecture
Un aménagement de Volkswagen T5 réalisé par Van Adventures.
Ici un aménagement réalisé par Van Adventures sur un Volkswagen T5. Crédit photo : Van Adventures

Ah la vanlife, elle en fait rêver plus d’un ! Vous pouvez en louer un, comme vous le contait Alex dans cet article, mais il existe une autre solution ! Alors, vous avez un utilitaire qui dort dans le garage et une furieuse envie d’aventure ?  La solution peut vous être apportée par Timothée Charpentier, alias Tim, qui depuis novembre 2021, a fondé Van Adventures à Saxi-Bourdon, dans la Nièvre, une entreprise spécialisée dans l’aménagement sur mesure de vans et utilitaires. Bien entendu, les prix sont variables selon les projets, mais la promesse, elle, est constante : transformer un véhicule banal en cocon nomade. Et, bonne nouvelle : son activité est labellisée La Belle Nièvre, avec une certification Autoterm France. Bref, c’est du sérieux, même si on sent que l’esprit est libre comme l’air. Pour le contexte rural ? Tim a quitté la région parisienne pour vivre son rêve et partager sa passion, en plein cœur de la campagne. Et, franchement, on comprend pourquoi. Découverte !

Du bitume parisien à l’herbe fraîche de la Nièvre

Avant de se lancer dans le sur-mesure automobile, Tim menait une vie citadine bien remplie à Paris. Mais, avec Mélanie, sa compagne, ils ont pris une grande inspiration et tourné le volant vers une nouvelle vie à la campagne. Direction Saxi-Bourdon, dans la Nièvre, un département verdoyant au centre de la France. Là-bas, ils ont trouvé non seulement un cadre paisible, mais aussi l’opportunité de concrétiser leur projet de vie. Mélanie, adepte de tricot et d’herboristerie, a même lancé une chaîne YouTube pleine de douceur, À l’ombre du cactus. Tim, lui, a ressorti ses outils de bricoleur passionné et s’est formé auprès d’un pro de l’aménagement avant de créer Van Adventures. Une belle histoire que France 3 Bourgogne a récemment relayée !

Aménagement d'un Fiat Ducato L2H2.
Van Adventures réalise des aménagements de véhicules de A à Z et réalise vos projets selon vos envies, ici un Fiat Ducato L2H2. Crédit photo : Van Adventures

Le van, version Tim : pratique, esthétique et personnalisé

Ce qui distingue Van Adventures, c’est cette approche ultra-personnalisée : que vous soyez solo, en couple, avec chien et guitare ou en mode famille nombreuse, Tim adapte l’espace, les rangements et les usages. Tout est pensé pour combiner confort et modularité, sans exploser le budget. Son credo ? Écouter, concevoir, installer, et toujours avec passion. Certains clients partent avec un coin nuit douillet, une kitchenette pratique, d’autres veulent juste une banquette et des tiroirs costauds. À chacun son aventure et ses usages évidemment !

Ce qu’il faut retenir de Van Adventures

Élément Particularité Avantage client
Aménagement sur mesure Pour tout type d’utilitaire Adapté aux besoins réels du voyageur
Fabrication artisanale locale Fait main dans la Nièvre Soutien à une économie de proximité
Certification Autoterm France Chauffage auxiliaire homologué Sécurité et confort en toutes saisons
Écoute et conseils personnalisés Accompagnement de A à Z Projet vraiment adapté au client
Labellisation « La Belle Nièvre » Initiative locale soutenue officiellement Reconnaissance d’un travail de qualité

Une entreprise pas comme les autres, au cœur d’une région qui respire

Ce que Tim propose avec Van Adventures, ce n’est pas seulement un aménagement de véhicule. C’est une invitation à repenser la mobilité, à ralentir, à voyager plus léger et plus libre. Installé à Saxi-Bourdon, il met son expertise au service de particuliers comme de professionnels, toujours dans une logique de proximité et d’artisanat. Et, à l’heure où la vanlife a le vent en poupe, son approche authentique fait mouche. Cerise sur le capot : il travaille sans showroom clinquant, mais avec des réalisations concrètes, visibles sur son site van-adventures.com. Et vous, seriez-vous prêt à confier votre véhicule à Van Adventures pour qu’il devienne votre refuge nomade tout confort ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
van-adventures.com
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
