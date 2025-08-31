Van Adventures transforme votre utilitaire en superbe van aménagé tout équipé

Ah la vanlife, elle en fait rêver plus d’un ! Vous pouvez en louer un, comme vous le contait Alex dans cet article, mais il existe une autre solution ! Alors, vous avez un utilitaire qui dort dans le garage et une furieuse envie d’aventure ? La solution peut vous être apportée par Timothée Charpentier, alias Tim, qui depuis novembre 2021, a fondé Van Adventures à Saxi-Bourdon, dans la Nièvre, une entreprise spécialisée dans l’aménagement sur mesure de vans et utilitaires. Bien entendu, les prix sont variables selon les projets, mais la promesse, elle, est constante : transformer un véhicule banal en cocon nomade. Et, bonne nouvelle : son activité est labellisée La Belle Nièvre, avec une certification Autoterm France. Bref, c’est du sérieux, même si on sent que l’esprit est libre comme l’air. Pour le contexte rural ? Tim a quitté la région parisienne pour vivre son rêve et partager sa passion, en plein cœur de la campagne. Et, franchement, on comprend pourquoi. Découverte !

Du bitume parisien à l’herbe fraîche de la Nièvre

Avant de se lancer dans le sur-mesure automobile, Tim menait une vie citadine bien remplie à Paris. Mais, avec Mélanie, sa compagne, ils ont pris une grande inspiration et tourné le volant vers une nouvelle vie à la campagne. Direction Saxi-Bourdon, dans la Nièvre, un département verdoyant au centre de la France. Là-bas, ils ont trouvé non seulement un cadre paisible, mais aussi l’opportunité de concrétiser leur projet de vie. Mélanie, adepte de tricot et d’herboristerie, a même lancé une chaîne YouTube pleine de douceur, À l’ombre du cactus. Tim, lui, a ressorti ses outils de bricoleur passionné et s’est formé auprès d’un pro de l’aménagement avant de créer Van Adventures. Une belle histoire que France 3 Bourgogne a récemment relayée !

Le van, version Tim : pratique, esthétique et personnalisé

Ce qui distingue Van Adventures, c’est cette approche ultra-personnalisée : que vous soyez solo, en couple, avec chien et guitare ou en mode famille nombreuse, Tim adapte l’espace, les rangements et les usages. Tout est pensé pour combiner confort et modularité, sans exploser le budget. Son credo ? Écouter, concevoir, installer, et toujours avec passion. Certains clients partent avec un coin nuit douillet, une kitchenette pratique, d’autres veulent juste une banquette et des tiroirs costauds. À chacun son aventure et ses usages évidemment !

Ce qu’il faut retenir de Van Adventures

Élément Particularité Avantage client Aménagement sur mesure Pour tout type d’utilitaire Adapté aux besoins réels du voyageur Fabrication artisanale locale Fait main dans la Nièvre Soutien à une économie de proximité Certification Autoterm France Chauffage auxiliaire homologué Sécurité et confort en toutes saisons Écoute et conseils personnalisés Accompagnement de A à Z Projet vraiment adapté au client Labellisation « La Belle Nièvre » Initiative locale soutenue officiellement Reconnaissance d’un travail de qualité

Une entreprise pas comme les autres, au cœur d’une région qui respire

Ce que Tim propose avec Van Adventures, ce n'est pas seulement un aménagement de véhicule. C'est une invitation à repenser la mobilité, à ralentir, à voyager plus léger et plus libre. Installé à Saxi-Bourdon, il met son expertise au service de particuliers comme de professionnels, toujours dans une logique de proximité et d'artisanat. Et, à l'heure où la vanlife a le vent en poupe, son approche authentique fait mouche. Cerise sur le capot : il travaille sans showroom clinquant, mais avec des réalisations concrètes, visibles sur son site van-adventures.com.