Van Designers dévoile le Pyla, son premier van aménagé haut de gamme de série

Les vacances approchent et vous envisagez la liberté en pratiquant la « vanlife » ? Vous savez cette vie de nomade qui fait que vous vous arrêtez où bon vous semble, simplement pour admirer le paysage, et dormir à l’abri dans votre fourgon. J’ai peut-être trouvé la perle rare, qui porte le même nom que la célèbre dune de Gironde : Le Pyla. Et, évidemment, avec ce nom, il est fabriqué près de Bordeaux par Van Designers, spécialiste du sur-mesure. Ce modèle inédit est proposé à partir de 91 990 €, avec un plan fixe, pensé pour être décliné en petites séries. Une vraie révolution pour l’atelier artisanal, qui a mis tout son savoir-faire dans ce van taillé pour le voyage. Le Pyla repose sur un Fiat Ducato ou un Peugeot Boxer L3H2 de 5,99 m, avec une configuration pensée pour allier confort, autonomie… et élégance. Je vous invite immédiatement à le découvrir dans les moindres détails même si pour cette année, il faudra trouver une autre alternative. C’est parti.

Un aménagement fixe, mais une modularité bien pensée

On ne va pas se mentir : quand on lit « plan fixe », on pense d’abord « rigide ». Mais, avec le Pyla, Van Designers a réussi à trouver l’équilibre entre standardisation et personnalisation. La disposition reste inchangée : cuisine en longueur à droite de l’entrée (avec frigo accessible de l’intérieur comme de l’extérieur), salle d’eau compacte, mais astucieuse (avec WC à séparation d’urines), salon face-face central avec table escamotable, et lit transversal en bout de véhicule. Ce qui fait la différence, c’est l’ambiance intérieure : trois déclinaisons sont proposées – Botanic, Plage et Azur – avec essences de bois et tissus assortis. Autant dire que même avec le même plan, chaque Pyla peut avoir une vraie personnalité.

Une dotation technique qui donne envie de partir loin… très loin

Côté équipements, le Pyla ne plaisante pas avec l’autonomie : batterie lithium 200 Ah, panneau solaire de 500 W, réservoir d’eau propre de 170 litres, GPL sous châssis de 40 L… Il peut tenir plusieurs jours hors réseau, sans renoncer au confort. Et pour les plus exigeants, des options sont possibles comme celle d’ajouter un toit relevable Sky-Up, une suspension VBAir, un store Thule, ou même un vidéoprojecteur et un routeur 5G double SIM. Autrement dit, le Pyla peut devenir un petit cocon ultra-connecté, capable de suivre vos envies, même les plus hors-pistes.

Fiche récapitulative du Van Designers Pyla

Caractéristiques Détails Base Fiat Ducato / Peugeot Boxer L3H2 Motorisation de base 140 ch BVM Longueur/Hauteur 5,99 m / 2,60 m Ambiances intérieures Botanic, Plage, Azur Lit principal Transversal, à l’arrière Isolation Liège projeté Énergie Batterie lithium 200 Ah, panneau 500 W Prix de base 91 990 €

Standardisé, oui… mais sacrément bien conçu

On pourrait croire qu’un fourgon en série perd un peu de l’âme artisanale. Ici, c’est tout le contraire. Chaque détail semble avoir été pensé par des voyageurs pour des voyageurs. Les rangements sont optimisés, la soute spacieuse, la circulation fluide. Même les finitions respirent le soin apporté à l’ensemble. Certes, il ne conviendra pas à ceux qui veulent dessiner eux-mêmes leur van aménagé ! Mais, pour ceux qui cherchent un van prêt à rouler, bien équipé, stylé et personnalisable sans prise de tête, le Pyla coche beaucoup de cases.

Avec ce modèle, Van Designers réussit un pari audacieux : allier production en série et esprit du sur-mesure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du fabricant : vandesigners.com. Et vous, que pensez-vous de ce concept de van « semi-standardisé » comme le Pyla : bonne idée ou perte d’âme artisanale ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !