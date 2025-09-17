Van Gogh RV, un camping-car chinois futuriste équipé d’une cabine relevable hors norme

Si l’Allemagne domine le marché des camping-cars, les marques chinoises tentent de plus en plus de séduire les voyageurs européens. C’est le cas du Van Gogh qui a parcouru 20 000 km pour être exposé au Caravan Salon de Düsseldorf. Le constructeur qui s’est servi du châssis d’un IVECO affiche fièrement sur le Van Gogh son itinéraire « Retracing the tea road », traduction : sur les traces de la route du thé. Son nom, à consonance européenne, est une stratégie audacieuse qui n’intrigue pas tant que ça. En effet, s’il y a bien une raison pour laquelle ce modèle a été exposé, c’est pour pénétrer le marché européen. Parviendra-t-il à le faire ? Après tout, si les mangas et autres concepts orientaux ont su trouver leur public chez nous, pourquoi pas ces véhicules de loisirs ?

Un design intérieur qui sort de l’ordinaire

Oubliez les couleurs neutres comme le gris et le marron qui tapissent l’intérieur des camping-cars européens. Le Van Gogh vous invite à l’audace avec son orange vif. L’optimisation de l’espace ne semble pas être sa priorité, avec une dînette face-à-face avec des sofas plutôt que des banquettes classiques. Comme quoi, le confort, même assis, ça compte ! Mais pour la nuit, elle se transforme en un lit, offrant un espace étonnamment généreux. Côté cuisine, pas de plaque de cuisson : un réchaud est jugé suffisant. Le réfrigérateur et le micro-onde, eux, sont considérés comme des équipements indispensables, même s’ils ne sont qu’en modèle réduit. Un lave-linge est même présent, preuve qu’une bonne lessive est toujours bienvenue, même en pleine aventure. La salle de bain, quant à elle, est livrée sans lavabo, une douche et un WC suffisent amplement.

La cabine relevable : une vraie petite révolution

La singularité du Van Gogh, et la principale raison de l’intérêt qu’il a suscité au Caravan Salon, est sa cabine relevable. Et on ne parle pas que du toit, mais de la cabine elle-même ! Cette fonctionnalité, encore rare en Europe, lui confère une hauteur impressionnante de 3,20 m pour seulement 5,9 m de longueur. Cette hauteur généreuse sous plafond accentue la sensation d’espace et de luminosité, notamment grâce aux grandes baies vitrées. Et le toit relevable classique ? Il est bien présent, avec son lit en alcôve pour ceux qui aiment dormir à la belle étoile. Cet espace est équipé de sa propre moustiquaire et d’un éclairage LED, offrant une bulle d’air privée, même si le camping-car peut accueillir jusqu’à quatre personnes.

Et de l’électricité dans l’habitacle…

Le lit capucine est équipé d’un toit réglable électriquement, comme la dînette convertible. En mode jour, il offre quatre sièges avec ceinture de sécurité et six places à table. La table, tout comme le store de l’imposant toit vitré, est aussi actionnée électroniquement. En fait, la plupart des fonctionnalités peuvent être activées par commande vocale grâce à un assistant IA intégré, du démarrage de la climatisation à la vidange des eaux grises et noires. Le véhicule est également équipé d’une batterie Lithium de 300 Ah.

Figurez-vous qu'après l'Allemagne, ce géant, mais petit camping-car, compte faire son entrée dans l'Hexagone. Nous n'avons malheureusement encore aucune information concernant son prix de vente.