VAN-MANIA : ce kit démontable à partir de 5 000 € transforme votre véhicule en van aménagé

Ah les vacances, la plage, le soleil, la liberté… Et, si vous changiez votre façon de passer vos vacances ? Exit le camping, l’hôtel ou la location de villa, place à la vanlife, un mode de vie qui séduit de plus en plus de vacanciers en mal de liberté ! Si vous avez la chance de disposer d’un petit fourgon pour travailler, ou d’un grand utilitaire, je vous propose de découvrir VAN-MANIA ! Cette entreprise française propose des kits d’aménagement pour van, qui permettent de rendre la fonction originelle du véhicule, au retour de votre semaine de congés ! Un concept intelligent qui évite l’achat d’un van aménagé ou pire, d’un camping-car. Embarquement immédiat pour la découverte.

Le kit VAN-MANIA, qu’est-ce que c’est exactement ?

Quand on rêve de road trips et de réveils face à la mer, mais qu’on a besoin de transporter une commode IKEA le lundi suivant, il faut une solution qui s’adapte. C’est exactement ce que propose VAN-MANIA, avec ses kits North et North East, disponibles dans le réseau VAN-AWAY. Pour environ 5 000 €, on bénéficie d’un aménagement de haute qualité, avec plaque de sol isolée, rangements modulables, cuisine intérieure/extérieure, table intérieure, et un lit ultra-confortable de 130 à 135 cm de large. Bref, de quoi se sentir chez soi… même au beau milieu de nulle part. Le vrai plus ? Tout est amovible en moins de 10 minutes, sans outils, sans sueur ni prise de tête. Une fois démonté, votre van redevient un utilitaire classique, bon pour le bricolage du week-end ou le transport du chien, du vélo ou des courses de demi-gros. Et, cerise sur le gâteau : pas besoin d’homologation VASP. La carte grise reste celle de l’utilitaire, donc moins chère, plus simple… et sans démarches administratives à rallonge.

Une cuisine futée et des détails qui changent tout

Côté pratique, on sent que VAN-MANIA connaît la vanlife sur le bout des roulettes. La kitchenette est accessible de l’intérieur comme de l’extérieur, ce qui est un luxe bienvenu quand il pleut des cordes ou quand on préfère cuisiner avec vue. Le réchaud gaz est amovible et peut se poser sur la table extérieure, pour faire revenir vos légumes au grand air sans enfumer l’habitacle ni parfumer vos draps à la raclette. L’ensemble est robuste, bien pensé, et franchement agréable à vivre : les matériaux tiennent la route (au sens propre), les modules s’emboîtent avec précision, et même les selleries colorées et les rideaux assortis en option viennent ajouter une touche de fun au confort. Ce n’est pas un simple kit, c’est un véritable petit chez-soi mobile, made in Sud-Ouest, qui donne envie de repartir sitôt rentrés.

Ce qu’il faut retenir du kit VAN-MANIA

Atouts du kit VAN-MANIA À savoir avant de se lancer Entièrement démontable en moins de 10 minutes Prix de départ autour de 5 000 € Pas besoin d’homologation VASP Nécessite un véhicule compatible type T5, T6, Trafic… Compatible avec plusieurs modèles de vans récents À monter chez VAN-AWAY ou en occasion déjà installé Cuisine intérieure/extérieure très pratique Peut demander un peu d’organisation pour optimiser l’espace Fabrication française de qualité (VAN-MANIA – Sud-Ouest) Pas de WC ni d’eau chaude (option à prévoir séparément)

Une solution idéale pour vivre le van à votre rythme

Avec le kit VAN-MANIA, on passe d’un utilitaire à un van tout confort en deux temps trois mouvements. C’est le compromis rêvé pour ceux qui veulent goûter aux plaisirs de la vanlife sans s’engager dans des travaux lourds ni transformer leur véhicule de façon irréversible. En plus, on peut tester l’aménagement en louant un van déjà équipé via le réseau VAN-AWAY, pour se faire une idée en conditions réelles. Pour ceux qui aiment garder leur liberté, c’est un choix malin, pratique, et surtout… totalement réversible !

Nous vous en parlions justement dans cet article publié en février dernier, cela montre qu’en hiver comme en été, ces kits deviennent indispensables à une vanlife réussie ! Plus d’informations sur VAN-AWAY. Et vous, seriez-vous prêt à transformer votre van en cocon nomade sans renoncer à son utilité au quotidien ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !