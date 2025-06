VanCubic propose une étonnante boite pour transformer son utilitaire en van aménagé

Et, si vous pouviez transformer votre fourgonnette de tous les jours en mini camping-car le temps d’un week-end, sans toucher à la carrosserie ni vider votre livret A ? Je dois reconnaître que lorsque je regarde le fourgon de travail de mon père, j’imagine déjà partir sur les routes, dans un fourgon, mais aménagé bien entendu :). C’est exactement ce que propose la jeune société espagnole VanCubic, avec ses modules amovibles prêts à installer en moins d’une heure. Le tout à partir de 20 000 € (selon l’équipement choisi) et surtout sans nécessité d’homologation ! Une solution que nous vous avions déjà présentée dans cet article sur les modules VanCubic et approfondie dans celui-ci. Une belle alternative à l’aménagement fixe, encadrée juridiquement et qui nécessite un « passage aux Mines » soit une homologation. Focus sur cette solution géniale !

Un système modulaire (et magique) pour campeurs pressés

L’idée est aussi simple que brillante : des caissons pré-équipés (cuisine, lit, rangements, douche, etc.) que l’on fixe à l’intérieur du véhicule via un système de rails et de vis. Pas besoin de transformer votre fourgon à vie : en moins de 60 minutes, vous passez du mode artisan à celui de baroudeur des plaines… ou du camping municipal. La marque VanCubic propose plusieurs gammes : Basic, Loft et Premium, avec des niveaux de confort variés. On retrouve systématiquement un canapé-lit pour deux adultes, un réchaud à gaz, des réservoirs d’eau de 22 à 80 litres, et même une douche extérieure (et parfois intérieure selon la version). Bonus : pas de fenêtres à découper, pas de perçages à l’aveugle. Tout est réversible, propre, rapide. Et surtout, réutilisable dans un autre fourgon plus tard !

Le camping-car nouvelle génération… sans homologation ni paperasse

Contrairement aux fourgons aménagés classiques, les modules VanCubic n’imposent pas de passage aux mines ou de changement de carte grise, car le véhicule reste techniquement un utilitaire. Une aubaine si vous utilisez le même fourgon pour le travail la semaine… et les apéros-planches au bord du lac le week-end. Ce système astucieux permet aussi de contourner les lourdeurs administratives et les frais liés à l’aménagement classique : pas besoin de certificat d’étanchéité, ni de VASP, ni d’assurance spécifique. Et, côté budget, à 20 000 ou 25 000 € le module, vous êtes dans les clous pour un aménagement haut de gamme, réversible et potentiellement réutilisable si vous changez de van.

Un concept qui séduit les voyageurs (et les pros) en quête de flexibilité

Les fondateurs de VanCubic, Jordan Diaz et Ivan Bastero, l’ont bien compris : beaucoup de gens ne veulent pas engager 60 000 € dans un camping-car, ni immobiliser leur utilitaire à l’année. Grâce à leurs modules fabriqués en Galice, ils proposent une solution tout-en-un, rapide à installer et facile à vivre. Et, le succès est au rendez-vous : plus de 50 modules déjà vendus, dont plusieurs en France via des distributeurs comme Arti’rent à Lyon. Mieux encore : la société prévoit de nouveaux points de vente français pour 2025.

Reste un petit hic : il n'y a pas encore de vitrage spécifique sur les modules (pas d'ouvertures autres que celles du fourgon). Mais, pour des escapades ponctuelles ou un usage mixte, c'est plus qu'honnête. Plus d'informations sur vancubic.com. Et vous, seriez-vous prêt à transformer votre fourgon en camping-car sans tout casser (ni tout déclarer) grâce aux modules VanCubic ?