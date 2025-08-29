Vanlife : les 3 erreurs que tout le monde fait quand on veut aménager son van soi-même

Tout faire soi-même dans un van, c’est gratifiant… sauf quand l’humidité, l’électricité et l’administration s’en mêlent. Voici les pièges à éviter.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 29 août 2025
3 minutes de lecture
Un aménagement de véhicule.
Êtes-vous suffisamment bricoleur pour réaliser un aménagement de qualité pour votre fourgon ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Transformer soi-même un fourgon en cocon nomade, c’est un rêve partagé par de plus en plus de Français. Avec un peu d’huile de coude, une scie sauteuse et une bonne playlist, tout semble possible. Les réseaux sociaux sont remplis de conversions bluffantes faites en quelques semaines avec trois palettes et un vieux sommier. Mais, dans la vraie vie, aménager un van sans expérience, cela peut vite virer au casse-tête, voire à la catastrophe. Avant de se lancer, il vaut mieux connaître les quelques erreurs fréquentes, souvent commises par les bricoleurs débutants, et parfois payées cher plus tard. Voici donc un petit guide de ce qu’il vaut mieux éviter quand on veut tout faire soi-même. C’est parti.

Oublier l’homologation VASP : le piège classique

Lorsqu’on débute, il est tentant de bricoler un van dans son garage sans se soucier de l’aspect administratif. Pourtant, depuis 2018, la loi impose l’homologation VASP (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé) pour tout véhicule transformé de manière permanente. Autrement dit, si l’aménagement inclut un coin couchage, une kitchenette, des meubles fixés, il doit être déclaré aux services de la DREAL et passer par une validation UTAC.  Sans cette homologation, pas de contrôle technique valide, et parfois, aucune assurance possible. Plusieurs assureurs refusent tout simplement de couvrir un fourgon aménagé en CTTE non déclaré. En cas d’accident ou d’incendie, l’indemnisation peut être purement et simplement refusée.

L'espace intérieur du van.
Savez-vous que l’aménagement d’un van nécessite une homologation pour passer le contrôle technique et s’assurer ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Mal gérer les découpes… et l’humidité

Le moment de découper le toit ou les flancs du van pour poser une fenêtre ou un lanterneau est souvent vécu comme une étape-clé. Et pour cause : c’est là qu’on passe du fourgon au « presque camping-car ». Mais, attention : une découpe mal faite, sans traitement des bords, sans pose d’un joint adapté ou sans contrôle de l’étanchéité peut laisser l’humidité s’infiltrer lentement jusqu’à ruiner tout l’aménagement en quelques mois. Même un simple trou mal bouché dans le plancher peut suffire à transformer un sol en nid à moisissures. On recommande souvent de faire valider ces étapes par un professionnel, ou à minima, de se former sérieusement au préalable. Car une infiltration d’eau ne prévient jamais, et elle adore les coins sombres et le bois brut, malheureusement !

Faire l’impasse sur les installations électriques aux normes

C’est sans doute l’une des parties les plus techniques de l’aménagement. L’électricité en 12 V ou en 220 V, la gestion de la batterie auxiliaire, la pose d’un coupleur-séparateur, les fusibles, les masses, les câbles bien dimensionnés. Il suffit d’une erreur pour provoquer une panne générale, un court-circuit ou pire : un départ de feu. Or, un circuit électrique non conforme à la norme NF C 15‑100 peut être un motif de refus d’homologation. Et, il est rare qu’un simple tutoriel YouTube suffise à tout comprendre. Là aussi, il vaut mieux demander conseil à un spécialiste ou faire vérifier le câblage avant de tout refermer dans une cloison. Sinon, vous pouvez opter pour une batterie rechargeable, c’est un peu plus cher, mais beaucoup moins risqué que de s’improviser électricien !

Infographie : erreurs courantes à éviter lorsqu’on aménage soi-même un van pour voyager sereinement et sans mauvaises surprises.
Infographie : erreurs courantes à éviter lorsqu’on aménage soi-même un van pour voyager sereinement et sans mauvaises surprises. Crédit infographie : neozone.org

Il vaut mieux un projet modeste, mais fiable

Beaucoup de débutants veulent tout faire eux-mêmes, de la menuiserie au solaire, du lit escamotable à la douche intérieure. Mais, parfois, il vaut mieux opter pour un aménagement plus simple, néanmoins sécurisé, homologué et évolutif. Rien n’empêche d’améliorer le confort au fil des mois, après quelques escapades pour tester ses besoins réels. Un van aménagé, c’est un peu comme une maison mobile : mieux vaut poser des fondations solides que d’ajouter une troisième terrasse sur une structure bancale. Le plus important ? Pouvoir partir l’esprit tranquille, sans craindre une mauvaise surprise au premier virage ou au prochain contrôle. Et vous, quelles erreurs avez-vous évitées (ou pas) lors de l’aménagement de votre van ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 29 août 2025
3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Publier un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page