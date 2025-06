Virgule CC, une mini caravane rétro de 590 kg vraiment pas comme les autres

Vous aimez le charme vintage des teardrops et aimeriez découvrir un nouveau modèle absolument craquant ? En tombant sur cette mini-caravane, je me suis dit qu’elle vous plairait à coup sûr ! Elle s’appelle Virgule CC, elle vient de chez Otrcampertrailer, et elle pourrait bien devenir l’objet de convoitise de tous les amateurs de road trips stylés et légers. Ce mini-cocon sur roues au look rétro propose tout ce qu’il faut pour des escapades de 3 à 5 jours… le tout dans moins de 600 kg à vide. Niveau prix ? Mystère. Il faut contacter l’entreprise pour obtenir un devis, et rien ne dit qu’elle est déjà disponible en France. Mais, une chose est sûre : son design, ses équipements et sa promesse de liberté méritent qu’on s’y attarde. Embarquement immédiat pour sa découverte.

Un design rétro, mais pas à l’ancienne

Ce qui frappe d’abord avec la Virgule CC, c’est son look. Ainsi, on dirait un clin d’œil élégant aux caravanes des années 50, avec ses ailes arrondies, ses pneus 15 pouces, et sa silhouette profilée façon goutte d’eau. Cependant, ne vous y trompez pas : tout est pensé pour le confort moderne. L’isolant thermique intégré garde une température agréable même quand le soleil tape un peu fort, et la structure en aluminium anodisé verni se décline dans plusieurs couleurs. Pratique pour assortir la caravane à votre van, à votre vélo… ou à votre personnalité. Et si vous aimez lire à la lumière du jour ou admirer les étoiles, le grand puits de lumière intégré et les étagères pliables en bois vous offriront un coin cosy, presque scandinave dans l’esprit. Le tout dans une cellule de 3,72 m de long sur 2 m de large. Petite à l’extérieur, mais sacrément bien pensée à l’intérieur.

Une cuisine compacte mais fonctionnelle

On pourrait croire qu’à ce gabarit-là, la cuisine tient du camping sauvage avec réchaud au sol et vaisselle en équilibre. Et pourtant ! La Virgule CC propose une vraie zone de préparation, avec des options comme un réchaud intégré, un système de réfrigération, et suffisamment de rangements pour y glisser épices, vaisselle, et même votre stock de café moulu. L’objectif ? Que vous puissiez préparer vos repas facilement sans transformer votre coin nuit en plan de travail… ni laver la vaisselle à la lampe frontale. Une fois refermée, la cuisine reste accessible sans avoir à vider la remorque. Cela sent le vécu, non ?

Ce qu’il faut retenir sur la Virgule CC

Caractéristique Détail Nombre de couchages 1 à 2 personnes Dimensions L 3,72 m x l 2,00 m x h 1,66 m Poids à vide 590 kg Poids total autorisé (ATM) 1 000 kg Matériaux Aluminium anodisé, isolant thermique Cuisine Réchaud en option, stockage optimisé Confort intérieur Grande baie vitrée, étagères bois pliables Utilisation idéale Escapades de 3 à 5 jours

Parfaite pour les amateurs de liberté… sans galère

Ce qui m’a vraiment séduit avec la Virgule CC, c’est qu’elle rend l’aventure possible sans permis BE, sans 4×4, ni même d’un camping. Elle se tracte facilement avec une petite voiture, se gare sans stress, et propose juste ce qu’il faut pour se sentir chez soi au bout du chemin. Pas de fioritures inutiles, mais du confort et de la solidité. On sent que cette caravane a été pensée pour ceux qui aiment voyager léger, mais bien équipés, sans perdre une heure à tout installer à chaque étape.

Reste le mystère du tarif… mais si vous aimez l'idée de partir sur un coup de tête avec votre remorque rétro au bout de la voiture, la Virgule CC pourrait bien devenir votre nouvelle obsession mobile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel otrcampertrailer.com.