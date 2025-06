Voici à quoi pourrait ressembler le Dacia Sandman, le van aménagé à moins de 20 000 €

Vous vous souvenez du Dacia Sandman, ce petit van hybride entre utilitaire malin et mini camping-car ? Tiana vous en parlait déjà ici, et son article avait suscité votre intérêt. Eh bien, cette fois, j’ai décidé de jouer avec une intelligence artificielle pour lui imaginer un intérieur digne de ce nom. Objectif : conserver l’esprit minimaliste et accessible de ce Dacia van tout en le transformant en cocon nomade pour deux. Résultat ? Une proposition réaliste, cosy et pleine de bonnes idées, le tout pour un budget qui resterait sous la barre des 20 000 €. Tentés par le voyage ? Les amoureux de la vanlife vont adorer ! C’est parti pour la visite guidée !

Un extérieur optimisé pour la liberté

Pour réaliser mon test IA, j’ai simplement demandé d’aménager l’intérieur et un peu l’extérieur aussi, de ce véhicule en fournissant une photo du Dacia Sandman. Et, je dois bien reconnaître que je suis assez bluffé par la proposition reçue ! Premier coup d’œil, et le Sandman version camping coche déjà toutes les cases. Panneaux solaires sur le toit, auvent escamotable pour l’ombre, et plancher bois amovible pour prendre le petit déjeuner ou se prélasser avec un bon livre. L’ambiance est plantée : on est bien, on est dehors, et le café chauffe sur le petit réchaud extérieur intégré dans un bloc évier compact, facile à ranger.

Deux chaises de camping, une table pliante, et même une douche solaire camouflée sous une tente pop-up (l’IA n’a pas oublié les détails pratiques). Le Sandman garde sa gueule de baroudeur sympa, mais se dote ici de petits luxes qui changent tout quand on campe plusieurs jours.

Un intérieur cosy, compact… mais complet

À l’intérieur, c’est un savant mélange de confort, de modularité et de design nordique. Deux versions s’opposent : l’une propose un lit double fixe à l’arrière avec cuisine linéaire (version week-end amoureux), l’autre un lit simple côté porte et un coin salon plus modulaire (option solo ou parent-enfant). Le tout dans une ambiance bois clair et noir mat, avec placards bien pensés et éclairage LED intégré. Le bloc cuisine comprend un évier inox, une plaque deux feux vitrocéramique et des rangements tiroirs profonds. Enfin, une baie latérale a été créée et apporte la lumière naturelle. Toujours aussi bluffant, non ?

Ce qu’il faut retenir de cet aménagement imaginé

Coût estimé : < 20 000 € (base Sandman + aménagement simple)

Extérieur : panneau solaire, douche pop-up, auvent et plancher clipsable

Cuisine : évier, 2 feux, rangements optimisés

Couchage : lit double ou simple, selon la configuration

Rangements : nombreux placards hauts, tiroirs profonds sous lit et cuisine

Autonomie : batterie auxiliaire, panneau solaire, cuisine extérieure en option

Confort : éclairage LED, espace aéré, matériaux doux et sobres

Public cible : aventuriers à budget serré, vanlifers débutants ou amateurs de mini-escapades

Un rêve de liberté sans pulvériser le budget

Ce qui séduit dans cette proposition IA, c’est son réalisme. Pas de bains à remous sur le toit ou d’escalier en colimaçon : ici, tout est pensé pour le vrai quotidien d’un voyageur malin. Le Dacia Sandman garde son prix mini, mais devient une vraie base mobile, chaleureuse et fonctionnelle. C’est sobre, mais tout y est : du café du matin au rangement du soir, en passant par une sieste sous les pins. Bref, cette version du Sandman revisitée coche toutes les cases du roadtrip simple, sans sacrifier le confort. Franchement, pour moins de 20 000 €, je me vois bien poser mes valises dedans.

Et vous, quel aménagement choisiriez-vous pour faire de ce petit van Dacia le compagnon idéal de vos prochaines vadrouilles ?