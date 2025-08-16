Voici à quoi pourrait ressembler un van aménagé électrique signé Tesla

Sur NeozOne, on aime parfois vous parler de projets un peu dingues, qui n’existent même pas encore ! Cette fois-ci, nous avons fait appel à un ami pour imaginer un van aménagé que vous n’êtes pas près de voir sur les routes. En effet, j’ai demandé à une intelligence artificielle d’imaginer à quoi ressemblerait un van aménagé Tesla. Résultat ? Trois images qui donnent envie de prendre la route sur-le-champ… mais rappelons-le tout de suite : ce van n’existe pas, et il n’existera peut-être jamais. Tesla n’a, à ce jour, annoncé aucun projet officiel de véhicule de ce type. Pourtant, face à ces visuels ultra-réalistes, difficile de ne pas rêver à un road trip électrique haut de gamme, mêlant design futuriste, confort digne d’un loft et immersion totale dans la nature. Et, entre nous, si un jour Elon Musk lit cet article, j’espère qu’il prendra quelques notes…

Un look extérieur qui respire la liberté

La première image nous transporte dans une clairière paisible, baignée par la lumière dorée d’un coucher de soleil. Devant nous, un élégant van Tesla gris métallisé affiche des lignes tendues et des phares effilés, typiques de la marque. Le toit relevable noir, déployé, laisse deviner un espace pensé pour passer la nuit à la belle étoile. La porte latérale ouverte révèle un intérieur en bois clair, chaleureux et minimaliste, comme une promesse de confort au milieu des grands espaces. On imagine déjà la scène : café chaud à la main, vue panoramique sur les pins et aucun bruit sauf celui des oiseaux. Personnellement, je me vois déjà garer ce bijou en haut d’un col, au lever du soleil, juste pour le plaisir de dire : « Oui, j’ai dormi là-haut. »

Un intérieur fonctionnel et raffiné

La seconde image nous invite à entrer. Ici, le minimalisme rencontre la praticité : à gauche, une banquette grise longe la paroi, accompagnée d’une table rabattable, parfaite pour un repas ou une session de télétravail. À droite, une cuisine compacte, mais complète : plan de travail, évier noir élégant, tiroirs et rangements en pagaille. Les placards hauts optimisent l’espace, tandis que les deux sièges avant encadrent l’incontournable écran central Tesla, centre névralgique du véhicule. La lumière naturelle inonde l’espace grâce aux larges fenêtres, donnant l’impression de travailler ou déjeuner en pleine forêt. Et, je ne sais pas vous, mais, personnellement, un bureau avec une telle vue, je signe tout de suite !

Les détails qui font la différence

La troisième image, vue depuis l’arrière, dévoile l’âme cosy du van. Un grand lit double occupe la largeur, parfait pour une nuit reposante après une journée de route. Sous le couchage, deux immenses tiroirs prêts à accueillir tout le nécessaire pour vivre en autonomie. Les LED encastrées et la lucarne de toit apportent une lumière douce, même une fois la nuit tombée. Le bois clair omniprésent, associé aux textiles sobres, crée une ambiance chaleureuse et apaisante. Un vrai cocon mobile, prêt à s’installer au milieu de nulle part. Franchement, si ce van existait, je crois que mes vacances d’été seraient déjà réservées…

Un rêve qui reste virtuel

Ces images sont séduisantes, mais il faut garder à l’esprit qu’elles sont le fruit de l’imagination d’une intelligence artificielle. Tesla n’a pas communiqué sur un éventuel projet de van aménagé, et rien ne garantit qu’un tel véhicule verra le jour. Pourtant, en voyant ce mélange de design épuré, de technologie embarquée et de confort façon tiny house, on ne peut pas s’empêcher d’espérer. Si un jour ce van sortait, il deviendrait probablement la star des aires de camping.

Je serais donc sûrement dans la file d'attente, quitte à vendre quelques affaires pour me l'offrir. Et vous, si Tesla sortait un van aménagé aussi séduisant, seriez-vous prêt à partir à l'aventure en version 100 % électrique ? Et vous, que pensez-vous de ce van aménagé « virtuel » ?