Volkswagen Grand California, un fourgon aménagé aussi confortable qu’un petit appartement

La marque California du constructeur allemand se pare de nouvelles améliorations et entend redéfinir la mobilité des amoureux de vanlife

Martheleonie Guizock Envoyer un courriel 7 août 2025
0 2 minutes de lecture
Un auvent pour les parties extérieures.
Un van doté d'un auvent extérieur pour s'offrir une zone ombragée. Crédit photo : Volkswagen-commercial-vehicles

Considéré comme l’un des meilleurs véhicules de camping, le modèle California est apprécié pour son utilisation hybride, pensé à la fois pour la mobilité urbaine et pour les vacances. L’habitacle spacieux est pratique et confortable pour les voyageurs. Mais ça, vous le savez si vous êtes un habitué de vanlife ou un fan de la première heure depuis l’époque hippie. Vous savez aussi certainement que Volkswagen n’a de cesse de faire évoluer son célèbre véhicule de loisir. Ainsi, on a eu droit dès 1980 à ce jour à des modèles toujours plus sophistiqués. Pour le plaisir des voyageurs, le grand California propose quelques améliorations et se met au niveau des tendances actuelles du camping. Notamment en s’équipant d’une table intérieure/extérieure. Passons en revue ces nouveautés.

Les nouveautés du grand California

Cette année, Volkswagen s’est concentré sur l’intérieur de son van en lui ajoutant de nouveaux équipements. Toujours plus d’accent sur le couchage, une attention particulière à la décoration inspirée des yatchs, un salon qui se dote d’un écran de 10 pouces, un système occultant en option pour plus de confort thermique. Le California se numérise davantage avec un nouveau cockpit, une assistance à la conduite, une détection des cyclistes et des piétons, une application éponyme pour faciliter votre vie de voyageur. Cette fois, Volkswagen a bien compris l’importance d’une table intérieure/extérieure pour permettre aux campeurs de dresser le camp autour d’une cuisine extérieure. En ce qui concerne la salle de bain, le constructeur ne change pas l’équipe qui gagne.

Le nouveau Grand California.
Le grand California de Volkswagen se dévoile dans un nouveau modèle. Crédit photo : Volkswagen-commercial-vehicles

Une redéfinition de la mobilité des voyageurs

Pourquoi s’offrir un van aménagé ? Pour réaliser ses rêves de mobilité et c’est ce concept qui a inspiré ces nouveaux changements du California. Ainsi la double porte coulissante côté passager et chauffeur, les sièges extensibles favorisent l’agrandissement de l’espace intérieur. Avec son voile d’ombrage le grand California vous offre quelques mètres de plus pour profiter du plein air. Cette mobilité intérieure améliorée permet de ranger, déplacer vos équipements outdooor sans efforts. Le nouveau California a d’ailleurs inspiré une collection de produits Lifestyle biens utiles pour vos aventures comme des sweats, des mugs, des casquettes.

Le nouveau California déjà en commande

Avec ses nouvelles améliorations, le Grand California a de quoi faire tourner la tête aux camping-caristes. Vous pouvez déjà passer commande sur le site officiel de la marque pour vous offrir ce camping-car modernisé. Actuellement, des offres de financement et promotions sont proposées chez tous les partenaires exclusifs de Volkswagen.

La zone couchage d'un California.
Un van très confortable avec son espace couchage. Crédit photo : Volkswagen-commercial-vehicles

Une belle garantie constructeur inédite de cinq ans est offerte sur l’achat d’un véhicule California neuf. Et le prix dans tout ça ? Vous l’obtenez sur demande de devis et vous avez le choix entre cinq modèles parmi lesquels le Beach Tour et le Beach Camper. Séduits par ces nouvelles améliorations ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
volkswagen-nutzfahrzeuge.de
