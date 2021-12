8 plantes d’intérieur bénéfiques pour le sommeil

Lorsque nous manquons de sommeil, certains signes ne trompent pas ! Irritabilité, manque de concentration, diminution des réflexes…de quoi passer une très mauvaise journée. Il vaut mieux bien dormir si l’on veut optimiser nos chances d’être en pleine forme !

Plusieurs astuces existent afin d’obtenir un sommeil plus réparateur. Certains l’ignorent mais certaines plantes d’intérieures seraient très bénéfiques pour le sommeil. Voici 8 plantes à posséder absolument dans sa chambre pour bien dormir.

L’aloe vera

Connu pour ses nombreuses propriétés, l’aloe vera serait également capable d’améliorer la qualité de votre sommeil. En effet, en plus d’avoir des propriétés cicatrisantes et hydratantes, cette plante est capable de produire de l’oxygène. Si vous placez un aloe vera dans votre chambre, l’air y sera beaucoup plus sain.

Le cactus

L’une des principales raisons d’un mauvais sommeil est l’exposition aux ondes électromagnétiques de nos téléphones portables. Pour un sommeil réparateur, il faut donc à tout prix éviter cette exposition. Le cactus sera votre allié ! En effet, le cactus possède la capacité d’absorber les ondes électromagnétiques. Placez-le près de votre téléphone portable et le tour est joué !

Le gardénia

Moins connus que les autres, le gardénia possède néanmoins certaines vertus qui peuvent vous aider à avoir un meilleur sommeil. En effet, le gardénia aiderait à lutter contre l’insomnie. Ses fleurs dégagent un parfum signalant aux neurotransmetteurs qu’il est temps de dormir. De plus, cette plante aide également à réduire l’anxiété et favorise donc le sommeil.

La valériane

La valériane possède, quant à elle, de véritables pouvoirs magiques. En effet, cette plante se révèle parfaite pour lutter contre les troubles du sommeil comme l’insomnie ou l’apnée. De plus, les racines de la valériane dégagent une odeur capable d’améliorer la qualité du sommeil.

La lavande

Nous le savons tous, la lavande possède de nombreuses propriétés. Son huile essentielle s’utilise souvent en tant qu’anti-inflammatoire ou décontractant musculaire. Mais la lavande est également très bénéfique pour le sommeil. En effet, celle-ci réduit la fréquence cardiaque ainsi que la tension artérielle. Plus apaisé, vous trouverez le sommeil en un rien de temps avec une lavande dans votre chambre.

Le lys de la paix

Afin d’avoir une bonne qualité de sommeil, l’air sain est très important. Eh bien c’est là que le lys de la paix peut vous aider ! Aussi connu sous le nom de « fleur de Lune », le lys de la paix possède le pouvoir de purifier l’air, il dépollue de toutes particules. Le placer dans votre chambre est donc primordial pour bien dormir.

Le jasmin

D’abord connue pour ses vertus calmantes et apaisantes, ce ne serait pas les seuls pouvoirs du jasmin. En effet, son parfum très envoûtant aide à s’endormir. Ces petites fleurs blanches vous feront, sans aucun doute, plonger dans un sommeil profond.

Le scindapsus doré

Son nom ne vous dit peut-être rien mais le scindapsus doré est un des alliés à avoir ! En effet, celui-ci purifiera l’air de votre chambre pour vous offrir un sommeil plus réparateur. De plus, cette plante est parfaite afin de réduire les insomnies, les apnées du sommeil ainsi que les difficultés à s’endormir.