Comment réagir après une piqûre de frelon asiatique ? Est-ce dangereux ?

Chez nous, le journal de 13 h le weekend est un rituel depuis mon enfance. Impossible d’y échapper : tout le monde s’informe des nouvelles du monde en dégustant le poulet rôti dominical. Le weekend du 1ᵉʳ novembre, un reportage sur TF1 m’a interpellée : on y parlait d’année record pour les frelons asiatiques ! J’ai souvent écrit sur cette satanée bestiole venue de Chine en 2004, mais cette année, j’en ai aussi croisé quelques spécimens terrifiants. Oui, ces insectes me font flipper, je n’y peux rien, même si l’on me dit de ne pas bouger : impossible ! Le problème, c’est que le frelon asiatique, ou Vespa velutina, n’a pas seulement colonisé notre territoire, il dévore nos abeilles et peut piquer. De plus, les prédateurs naturels sont encore trop peu nombreux ! D’après l’ANSES, les frelons représentent environ 25 % des piqûres d’hyménoptères, mais sont responsables de 38 % des cas graves. Pas de panique toutefois : la plupart des piqûres restent bénignes. Le tout, c’est de savoir réagir vite et bien, surtout quand on est allergique. Décryptage.

Reconnaître le frelon asiatique sans le confondre

Avouons-le : entre la guêpe, l’abeille et le frelon européen, il y a parfois de quoi s’y perdre. Pour éviter de confondre un simple butineur avec un « tigre volant », apprenez à identifier son physique caractéristique : corps brun-noir, large bande orange sur l’abdomen, tête orangée et pattes jaunes. Le frelon asiatique mesure de 2 à 3 cm et construit d’imposants nids sphériques perchés dans les arbres. Pour mieux les distinguer, nous vous en parlions dans cet article : un nid de frelons asiatiques ressemble à une grosse boule de papier mâché, parfois suspendue à plus de dix mètres du sol ou dissimulée dans une haie. Autre signe distinctif : leur activité est diurne. Si vous entendez bourdonner la nuit, inutile de paniquer : ce sont sans doute des frelons européens, pas leurs cousins asiatiques. Sachez également que depuis la loi du 15 mars 2025 (Legifrance), la lutte contre cette espèce invasive est mieux coordonnée au niveau national.

Pourquoi leur piqûre est-elle si redoutée ?

Contrairement aux abeilles, le frelon ne perd pas son dard après une piqûre. Il peut donc piquer plusieurs fois, injectant à chaque coup une dose supplémentaire de venin. Et, comme son dard mesure près de 6 mm, il traverse facilement les vêtements, les gants, et parfois même les bottes de jardinage. L’ANSES rappelle que ce venin peut provoquer des réactions locales importantes (rougeur, douleur, gonflement) mais également des réactions systémiques graves chez les personnes allergiques : œdème de la gorge, chute de tension ou choc anaphylactique. Dans les cas extrêmes, plusieurs piqûres peuvent entraîner un décès. J’avoue que moi, rien que d’en croiser un, je déclenche une réaction cutanée d’angoisse ! Pourtant, ce n’est pas la panique qui sauve, mais la méthode : rester calme, s’éloigner du nid et ne jamais tenter de le détruire soi-même.

Ce qu’il faut retenir

Situation Ce qu’il faut faire Ce qu’il faut éviter Piqûre simple (non allergique) Nettoyer à l’eau et au savon, désinfecter, appliquer du froid. Ne pas percer ou gratter la piqûre. Piqûre multiple (plus de 20 chez l’adulte) Appeler immédiatement le 15 ou le 112. Ne pas attendre l’apparition des symptômes. Piqûre chez une personne allergique Utiliser un stylo d’adrénaline et contacter les secours. Ne pas tenter de « faire sortir » le venin. Découverte d’un nid Prévenir la mairie ou la FREDON régionale. Ne pas approcher ni utiliser d’insecticide.

Réagir efficacement après une piqûre

En cas de piqûre, la première étape est de vérifier s’il reste un dard (même si le frelon le conserve généralement). Retirez-le avec une carte rigide, pas avec une pince, pour éviter d’injecter davantage de venin. Ensuite :

Lavez à l’eau et au savon.

Désinfectez soigneusement.

Appliquez du froid pour réduire la douleur et le gonflement.

pour réduire la douleur et le gonflement. En cas de piqûre à la main, retirez vos bagues pour éviter la compression.

Si la douleur est vive, un antidouleur oral (type paracétamol) suffit généralement. Vérifiez aussi votre vaccination antitétanique : c’est souvent le détail qu’on oublie jusqu’à ce qu’on soit chez le médecin. Sur le sujet, l’ARS Centre-Val de Loire rappelle que, sauf allergie connue, la piqûre du frelon asiatique n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe ou d’une abeille.

Les gestes à adopter face à un nid

Je me suis déjà retrouvée nez à nez avec un nid, caché dans une haie que je taillais tranquillement. Autant dire que j’ai battu mon record du 100 mètres-haies sans échauffement ! Si cela vous arrive, respectez une distance de sécurité de 5 à 10 mètres, informez vos voisins et ne tentez jamais d’intervenir seul. Certaines mairies participent financièrement à la destruction des nids, alors renseignez-vous. Et, avant de paniquer, souvenez-vous que nous vous en parlions ici : les nids sont généralement abandonnés en automne. Inutile de risquer une attaque si le nid est vide.

Le vrai danger : les allergies

Les réactions allergiques constituent le vrai risque. L’étude publiée sur ScienceDirect montre que la réaction immunitaire aux venins d’hyménoptères peut être violente, même après une seule piqûre. Les signes à surveiller :

Gonflement de la langue ou de la gorge.

Difficulté à respirer ou à parler.

Malaise, étourdissement, perte de connaissance.

Démangeaisons généralisées, urticaire ou fièvre.

Dans ces cas-là, il faut immédiatement appeler le 15 ou le 112, et, si vous disposez d’un stylo auto-injecteur d’adrénaline, l’utiliser sans attendre. Et, pour éviter les mauvaises rencontres, voici quelques gestes simples pour limiter les risques :

Ne laissez pas de fruits tombés ou de boissons sucrées à l’extérieur.

Couvrez vos poubelles et vos composts.

Évitez les parfums floraux et les vêtements colorés lors des repas dehors.

Fermez les fenêtres si un nid est à proximité.

Et surtout, gardez votre calme : les frelons attaquent rarement sans raison.

La cohabitation n’est pas impossible : nous vous en parlions dans cet article, certains oiseaux et insectes participent naturellement à leur régulation.

Apprendre à vivre avec le frelon asiatique

Le frelon asiatique, espèce désormais bien installée, n’est ni le monstre médiatique, ni un simple insecte de passage. Il est devenu un enjeu écologique et sanitaire, notamment pour les abeilles qu’il décime parfois. Une loi votée en mars 2025 encadre dorénavant la lutte nationale contre sa prolifération, avec des actions coordonnées par les départements et les FREDON régionales. D’après Santé publique France, il n’y a pas d’augmentation significative des piqûres ou des décès depuis 2014, les cas graves demeurent rares et stables. Ce qui prouve que la vigilance suffit souvent à éviter le pire.

Finalement, si le frelon asiatique continue de nous effrayer, c'est peut-être parce qu'il nous rappelle notre vulnérabilité face à la nature que l'on croyait, à tort, domptée. Et vous, déjà confronté à une piqûre de frelon asiatique ? Quels gestes avez-vous adoptés, vraiment, dans l'instant ?