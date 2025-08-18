La théorie des 10 000 pas chaque jour mise à mal par une nouvelle étude scientifique

Vous n’avez pas pu louper cet objectif conseil généraliste de marche populaire qui préconisait de faire 10 000 pas par jour pour améliorer sa santé. Devinez quoi ? Une étude scientifique remet cet objectif en question. Il faut avouer que 10 000 pas par jour était un objectif ambitieux, mais surtout qui faisait peur, limite frustrant pour ceux qui n’arrivaient pas à s’y tenir. Alors après toutes ces années à culpabiliser de ne pas atteindre les fameux 10 000, cette étude est une vraie bonne nouvelle. On décrypte ?

Quel est le véritable nombre de pas à faire par jour ?

Des scientifiques australiens ont mené une étude sur les avantages de la marche sur la santé et il n’est pas nécessaire de se forcer à atteindre les fameux 10 000 pas. Pour 3 000 pas de moins que ça, vous pouvez réduire de 47 % les risques liés à la dépression, au cancer et aux maladies cardiaques. La même étude affirme qu’au-delà de 7 000 pas, les bénéfices se stabilisent. Alors, pour ceux d’entre nous qui ont toujours été effrayés par ce chiffre rond, ils peuvent s’atteler à atteindre 7 000 pas et profiter de nombreux bienfaits sur leur santé. Même si l’étude est considérée comme exploratoire et non-concluante selon les chercheurs, elle a cependant permis de briser un mythe qui dure depuis bien longtemps.

10 000 pas ou rien, d’où vient cette référence ?

Bouger au quotidien est probablement le meilleur conseil pour briser la sédentarité et les risques liés. Mais marcher 10 000 pas par jour est en réalité une préconisation marketing. En effet, dans les 1960, ce fut la campagne du fabricant du premier podomètre du nom de Manpo-Kei en japonais. Traduction : compteur de 10 000 pas. C’était donc une incitation à se procurer le fameux gadget qui permettait de faire le compte et non le résultat d’une étude. Cette campagne a plutôt bien marché, car jusqu’à la découverte de cette étude récente, je n’avais que ces 10 000 pas par jour en tête.

Comment intégrer du mouvement dans son quotidien ?

10 000, 7 000 pas, le plus important, c’est de réellement commencer à bouger son corps. Alors plutôt que de viser ces objectifs importants, vous pouvez y aller graduellement. D’abord par quelques pas en préférant répondre à ses appels en marchant, descendre du métro quelques mètres plus tôt, monter les escaliers pendant des mini-pauses de 5 à 10 minutes. Ensuite, augmenter le niveau en visant 1000 pas, puis 2000 jusqu’à atteindre les 7 000.

Mais selon le Dr Ding, l'auteur principal de l'étude, 4 000 pas serait déjà un bel objectif avec de nombreux bienfaits sur votre santé. Plus d'informations sur cette étude.