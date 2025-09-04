Le café permet-il réellement de vivre plus longtemps ? Une nouvelle étude approfondit le sujet

Ah le café : ma drogue quotidienne, même si je vous jure que j’essaie de devenir plus raisonnable ! J’en étais arrivée à plus de dix tasses par jour, et c’est bien trop selon le Pôle Santé Travail qui recommande cinq tasses au maximum. Mais, selon une récente étude publiée dans Microbial Cell et relayée par Queen Mary University of London, la caféine ne se contente pas de vous réveiller le matin. Elle pourrait aussi donner un petit coup de jeune… à vos cellules ! Bonne nouvelle pour les accros au café ou au thé : cette molécule, qu’on retrouve aussi dans le chocolat ou le cola, viendrait stimuler la longévité cellulaire en activant un système appelé AMPK. En clair ? C’est un peu comme si votre espresso activait le mode « économie d’énergie » dans vos cellules. Et tout ça, pour le prix d’un paquet de café moulu à 4,99 € en supermarché. Qui dit mieux ? Décryptage.

AMPK, le super coach énergétique de nos cellules

L’étude en question ne s’est pas penchée sur des buveurs de cappuccino, mais sur… des levures. Oui, des levures. Ces petits organismes unicellulaires ont en commun avec nous pas mal de mécanismes biologiques, notamment ceux liés à l’énergie cellulaire. Et justement, les chercheurs ont découvert que la caféine n’agit pas directement sur TOR (le célèbre régulateur de croissance cellulaire). Mais plutôt en stimulant AMPK, une sorte de jauge interne qui indique aux cellules quand il est temps de ralentir, réparer l’ADN ou gérer le stress. Un peu comme un coach de vie, version microscopique. Autrement dit, quand vos cellules sont « à plat », la caféine vient leur souffler à l’oreille : « Allez, on se remotive, on nettoie, on répare, on respire… » Et ce mécanisme, lié à l’AMPK, est connu pour favoriser la longévité et lutter contre les maladies liées à l’âge. Voilà de quoi savourer votre latte avec un petit sourire de satisfaction.

Pas juste un coup de boost : un allié santé validé par la science

Mais, ce n’est pas tout ! La caféine, selon de nombreuses recherches déjà disponibles, est également associée à d’autres bienfaits :

Réduction du risque de maladies cardiovasculaires

Diminution des symptômes dépressifs

Présence naturelle dans d’autres aliments plaisir (cacao, thé, guarana…)

Diminution du risque de diabète de type 2

Et maintenant, un rôle potentiel dans la longévité cellulaire

Et, si l’on s’en tient à ces données, il est peut-être temps de voir le café comme autre chose qu’un carburant de réunion Zoom.

Boire malin, mais sans tomber dans l’excès

Attention toutefois, avant de transformer votre cafetière en perfusion : tout est une question de modération. Selon l’EFSA, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la dose maximale recommandée est de 400 mg de caféine par jour pour un adulte sain, soit environ quatre tasses de café filtre. Au-delà, vous risquez l’effet inverse : anxiété, troubles du sommeil, voire palpitations. Je doute que ça aide vos cellules à se détendre… Enfin, n’oublions pas que certains métabolismes éliminent la caféine plus lentement.

Ce qui fait que votre pote qui boit un expresso à 23 h peut dormir comme un loir… alors que vous, vous fixez le plafond jusqu’à 3 h du matin. Et vous, maintenant que la science confirme que la caféine pourrait aider vos cellules à vivre plus longtemps. Plus d’informations : microbialcell.com. Vous reprenez une tasse ou non ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !