Messieurs, vous devriez faire pipi assis, c’est la science qui le dit

Messieurs ! Oubliez la question de virilité : des urologues confirment que s’asseoir pourrait être meilleur pour votre vessie et pour la paix des ménages.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 15 août 2025
0 2 minutes de lecture
Un homme assis sur des toilettes.
Selon certaines études uriner assis pour un homme serait plus hygiénique et meilleur pour la santé. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Depuis toujours, l’image « classique » de l’homme qui urine se résume à… debout, face à la cuvette. Pourtant, de plus en plus de voix (et de vessies) s’élèvent pour défendre l’idée qu’uriner assis pourrait être meilleur pour la santé, l’hygiène et la paix des ménages. Selon une étude publiée sur PubMed, la position assise pourrait améliorer le confort et aider les hommes souffrant de troubles urinaires à mieux vider leur vessie. Messieurs, uriner debout ne vous rendra ni plus fort, ni plus viril, sachez-le. En écrivant cet article, j’ai interrogé quelques hommes de mon entourage… Et, apparemment, eux n’ont pas attendu cette étude scientifique pour s’asseoir aux toilettes. Pour leur « défense », car ce n’est pas réellement entré dans les mœurs, ils affirment que c’est plus confortable, que ça évite les jets mal dirigés, les éclaboussures sur le pantalon et la corvée de nettoyage des toilettes. Bref, un sujet sérieux, mais qui mérite d’être abordé, car la position assise serait meilleure pour la santé. Décryptage.

Des arguments médicaux solides

L’étude citée plus haut montre que, pour les hommes souffrants d’hypertrophie bénigne de la prostate ou de symptômes urinaires (LUTS), la position assise permet de diminuer le volume d’urine restant dans la vessie et de réduire le temps de miction. En clair : on se vide mieux et plus vite. Cela s’explique par la relaxation complète des muscles du plancher pelvien et de la colonne vertébrale, plus facile en position assise. Des urologues, comme le Dr Jesse N. Mills de l’UCLA, recommandent d’ailleurs cette posture aux hommes rencontrant des difficultés à évacuer complètement leur vessie.

Un homme dans des urinoirs publics.
Selon cette étude, uriner debout serait moins bon pour la santé. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Hygiène et confort : les arguments du quotidien

Soyons honnêtes : même avec la meilleure volonté du monde, viser parfaitement en position debout n’est pas toujours garanti ! Résultat : éclaboussures au sol, mousse au fond de la cuvette, gouttes sur le pantalon. En s’asseyant, plus de problèmes de visée et les toilettes restent propres, comme le sol d’ailleurs. En prime, c’est souvent plus confortable, surtout pour ceux qui ont des soucis d’équilibre ou de mobilité. Comme me l’ont dit certains hommes de ma famille : « Quand on est bien installé, on prend son temps, et on ressort détendu et sans avoir à passer la serpillière. »

Et, si on changeait les habitudes ?

Le plus gros frein n’est peut-être pas physiologique, mais culturel. Dans de nombreux pays comme le Japon ou l’Allemagne, une bonne partie des hommes s’assoient pour uriner, alors qu’au Royaume-Uni, ils ne seraient que 9 %. Normaliser cette pratique permettrait de lever le tabou et de laisser chacun choisir la position qui lui convient. Après tout, si s’asseoir permet de mieux vider sa vessie, d’éviter de nettoyer la lunette et de gagner en confort, pourquoi s’en priver ?

Un homme assis sur des toilettes.
Uriner en position assise permet de mieux vider sa vessie. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Cela étant valable pour les toilettes, évidemment, on ne parle pas ici, des urinoirs publics, ou de ceux qui se soulagent contre un arbre ou contre un mur, même si la loi l’interdit et préconise une amende de 135 € ! Et vous, pensez-vous qu’il est temps pour les hommes de troquer la position debout contre la position assise pour uriner ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
pmc.ncbi.nlm.nih.gov
