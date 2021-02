Pour réduire le stress, les français se tournent vers le CBD

On ne va pas se mentir, depuis un an, même si l’on ne s’en rend pas toujours compte, le climat est assez anxiogène ! Nos vies quotidiennes se sont vues bouleversées en quelques semaines… Des nouvelles mesures se sont imposées à nous, le confinement, le port du masque, l’arrivée du gel hydroalcoolique, le reconfinement…

Et nous ne savons pas encore de quoi demain sera fait… Alors pour réduire le stress dû à la situation sanitaire, au télétravail, au couvre-feu, un produit se démarque des autres ! Le CBD, cette molécule extraite de la plante de cannabis, mais légale, qui nous permet d’appréhender les choses avec plus de sérénité.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD est l’une des molécules présentes dans la plante de cannabis. C’est un cannabinoïde comme le tétrahydrocannabinol ou THC d’ailleurs. La différence entre le CBD et le THC réside dans le fait que le THC ait un effet psychoactif. C’est cette molécule qui est responsable de l’effet que provoque un joint de cannabis par exemple.

Et il provoque une dépendance. Au contraire le CBD n’a pas ses effets planants et ne provoque aucune accoutumance. Le CBD aurait même le « pouvoir » de réduire le développement d’une addiction au tabac par exemple. Attention, le CBD n’est en aucun cas un substitut du cannabis, il est de plus en plus apprécié pour ses propriétés relaxantes.

Le CBD une alternative aux antidépresseurs ?

La plupart de ceux qui franchissent le pas du CBD le font à cause du manque de sommeil… Les étudiants, enfermés dans leur chambre de 10 m², ceux qui télétravaillent et qui confondent le jour et la nuit. Ou encore, ceux qui développent insomnies et angoisses à cause du climat anxiogène qui règne dans le monde actuellement. Alors, au lieu de se tourner vers des antidépresseurs classiques, chimiques, et dont on a du mal à se passer ensuite, certains optent pour le CBD explique le site 20 Minutes avec plusieurs témoignages…

Sous quelles formes trouve-t-on le CBD ?

L’huile sublinguale est la forme la plus courante pour le CBD, avec des dosages de CBD différents.

Il suffit de quelques gouttes d’huile de CBD le soir au coucher pour une nuit sereine et réparatrice.

Les infusions au CBD sont également souvent sollicitées

Une tisane au chanvre permet de se détendre et de trouver plus vite le sommeil.

Les e-liquides à vapoter existent aussi, mais il vaut mieux être fumeur pour les utiliser. La vapeur émise par les cigarettes électroniques peut parfois surprendre et ne pas convenir à tout le monde.

Les encens au CBD existent aussi, ils parfument votre intérieur et offrent une ambiance propice à la sérénité.

Et les fleurs de chanvre ?

Elles sont de plus en plus présentes sur les sites de vente en ligne et sont une alternative aux propositions ci-dessus. Les fleurs ont souvent des noms rigolos comme Sweet Tooth, Blackberry Kush ou encore Blue Dream… Elles sont un peu à mettre au goût de chacun mais pourtant elles n’ont pas toutes les mêmes attributs. Dans la lutte contre le stress, les fleurs de chanvre sont riches en terpènes, et ces terpènes possèdent des propriétés anti-stress et anti-anxiété.

Leur seul défaut est qu’elles se « fument » ou se « vapotent » et ne conviendront donc pas à un « non-fumeur ». Si vous décidez de les fumer comme une cigarette, elles auront le même effet qu’une cigarette sur vos poumons, ce qui n’est peut-être pas la meilleure méthode. En revanche, en les vapotant, vous aurez les effets de la fleur sans atteindre vos poumons. Pour se faire, il suffira d’investir dans un vaporisateur à herbes.

Et si vraiment vous ne voulez pas fumer de quelque manière que ce soit, vous pouvez les cuisiner… Un cake aux fleurs de chanvre aura les mêmes effets qu’un vapotage même s’ils se feront attendre un peu plus longtemps.

Les meilleures fleurs anti-stress

Les deux fleurs de chanvre les plus utilisées pour combattre le stress sont « La Harlequin » et la « Gorilla Glue ». La première est l’une des fleurs contenant le plus haut taux de CBD autorisé. Elle diffuse des odeurs de musc et d’épices propices à la détente. La seconde, au goût plus sucré, combine des notes d’agrumes, de pin et de fruits juteux… Elle serait parfaite pour des séances relaxantes après une dure journée de labeur.

Les fleurs de CBD sont toutes différentes, mais en les achetant sur des sites français, vous êtes sûrs de rester dans le cadre de la légalité envers le CBD. Celui ci est considéré comme une aide thérapeutique et non comme une drogue à la différence de la résine de cannabis qui elle, est illégale.

Les séniors aussi de mettent au CBD !

Pour les personnes âgées, l’épidémie se révèle être une véritable angoisse. Ils savent qu’ils sont considérés à hauts risques vis-à-vis du virus. La pandémie les prive parfois de leurs petits-enfants depuis des mois et ils sont souvent isolés. Pour les protéger, l’isolement a été une nécessité, mais évidemment cela n’a pas été sans dégâts collatéraux. Et certains, au lieu de se tourner vers les antidépresseurs, franchissent également le cap du CBD.

Le CBD les tente par son côté naturel mais aussi par le fait qu’il ne provoque aucune accoutumance, contrairement aux anxiolytiques habituellement prescrits. Finalement, les seniors, grâce au CBD retrouve un peu de douceur de vivre sans se sentir diminués par les effets psychotropes d’un médicament chimique. Et les effets secondaires sont quasiment absents quant à l’utilisation du CBD. En respectant les doses quotidiennes évidemment !

Ne pas confondre CBD et THC !

Attention à ne pas faire l’amalgame entre le CBD, le THC, le cannabis, l’herbe… Bref, même si le CBD est issu de la plante de cannabis, il ne peut être fumé et il est légal en France depuis quelques temps. On ne parle pas ici de fumer un joint illégal mais bien d’une substance relaxante issue du cannabis, sans dépendance, ni effet « défonce » de la plante dont il est issu !

Le CBD est donc légal même si le flou juridique règne encore autour de lui… Par exemple, on ne sait pas encore si prendre du CBD, peut aider à réduire la consommation de THC et son accoutumance. Cela permettrait peut-être aux dépendants au THC de trouver une méthode plus douce pour se libérer de cette accoutumance ?

