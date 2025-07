Pourquoi dormir avec une petite culotte est très fortement déconseillé ?

On l’a tous fait au moins une fois, par flemme ou par confort : s’endormir en petite culotte, en slip, ou dans son boxer préféré. Mais, cette habitude, aussi anodine semble-t-elle, pourrait bien cacher quelques pièges pour la santé. Personnellement, c’est toujours sans rien nulle part pour dormir, planquée sous une énorme couette ! Et, je pense avoir la bonne méthode ! En effet, selon plusieurs spécialistes interrogés par The Indian Express, le port de sous-vêtements la nuit, surtout s’ils sont en matières synthétiques, peut favoriser les irritations, les infections… voire des complications bien plus sérieuses. C’est ce qu’a vécu Kaela, une Américaine hospitalisée après avoir dormi avec une culotte mal placée. Alors, dormir sans rien… est-ce vraiment plus sain ? Réponses dans cet article.

Quand le tissu devient un piège

L’histoire de Kaela, 26 ans, racontée dans cet article du journal Metro(UK), fait froid dans le dos. Après une nuit passée avec une culotte un peu serrée, déjà portée plusieurs fois, elle se réveille avec une coupure intime. Rien de grave, pense-t-elle. Mais, en quelques jours, la plaie s’infecte. Résultat : cystite, inflamation de la glande de Bartholin, douleur insoutenable, hospitalisation d’urgence, antibiotiques en intraveineuse, et neuf mois d’errance médicale… le tout causé par un bout de tissu trop intime. Si cette histoire peut faire sourire aujourd’hui, elle illustre un risque réel pointé par les professionnels de santé. Le Dr Vinutha G, gynécologue en Inde, l’explique très clairement : dormir avec des sous-vêtements, surtout en polyester ou en nylon, crée un environnement chaud et humide. Le combo parfait pour les bactéries et les champignons. La peau ne respire plus, les frottements s’accentuent, et parfois, ça dérape.

Dormir nu ou pas : que dit la science ?

Plusieurs publications, dont Metro UK et Telegrafi, ont relayé les conseils d’experts comme le Dr Brian Steixner, qui recommande carrément aux hommes de dormir nus pour préserver leur fertilité. En effet, une température trop élevée dans la zone génitale pourrait nuire à la production de spermatozoïdes. Côté femmes, les recommandations sont similaires, mais pour des raisons différentes : éviter mycoses, irritations, infections urinaires et petits bobos qui peuvent virer au drame… mieux vaut laisser la zone intime respirer. Une culotte en coton propre ? OK. Un short de sport moulant synthétique ? À éviter.

Ce qu’il faut retenir pour bien dormir et en bonne santé

À faire À éviter Porter un short ample ou rien du tout Culottes synthétiques ou trop serrées Privilégier les tissus naturels (coton) Sous-vêtements portés plusieurs fois Changer de culotte quotidiennement Garder le même bas de pyjama plusieurs nuits Laisser respirer la zone intime la nuit Dormir en leggings ou shorty trop moulant Consulter en cas de douleur ou démangeaisons Attendre que « ça passe tout seul »

Laissez votre corps respirer, même la nuit

Évidemment, personne ne vous oblige à dormir nu comme un ver, surtout en plein hiver. Mais, il existe des alternatives plus saines : boxers amples, pyjamas larges, culottes en coton bien propres. Le but ? Offrir un peu de liberté à cette zone du corps qui passe la journée enfermée. Et, si vous êtes sceptique, souvenez-vous de Kaela. Son histoire, montre qu’un simple frottement nocturne peut dégénérer. Il aura fallu plusieurs passages à l’hôpital, une batterie d’antibiotiques, des mois de douleur et de diagnostics erronés… pour comprendre qu’un vêtement mal choisi peut, parfois, faire bien plus de mal que de bien. Et vous, dormez-vous en sous-vêtements… ou êtes-vous déjà passé du côté « nus comme des vers » pour des nuits sereines et aérées ?! Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !