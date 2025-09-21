Pourquoi je porte des bouchons d’oreilles sous la douche (et vous devriez aussi) ?

Vous pensez que les bouchons d’oreille, c’est juste pour dormir ? Détrompez-vous : sous la douche, ils deviennent vos meilleurs alliés.

Une personne porte des bouchons d'oreille.
Avant la douche, je mets des bouchons d'oreille pour éviter que de l'eau ne s'introduise. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Avouons-le : nous avons tous déjà fait la fameuse chorégraphie de la tête penchée à gauche, puis à droite, en espérant voir s’échapper cette goutte d’eau récalcitrante après la douche. Pas très glamour, pas très efficace non plus. De mon côté, c’est devenu une vraie hantise : parfois, je garde une oreille à moitié bouchée pendant plusieurs jours, ce qui me rend irritable. Pour couronner le tout, je tente tout : coton-tige, bouchage de nez pour souffler de l’air, doigt dans l’oreille… Un sketch du quotidien. Pourtant, un accessoire tout simple change la donne : les bouchons d’oreille imperméables. Vendus quelques euros seulement, souvent moins de 10 €, ils existent en silicone, en mousse ou moulés sur mesure. D’ailleurs, la Mayo Clinic rappelle qu’une eau stagnante dans le conduit auditif peut favoriser une otite externe, la fameuse « swimmer’s ear ». Alors pourquoi s’en priver ?

Pourquoi laisser de l’eau dans ses oreilles, c’est risqué ?

L’eau qui reste coincée dans l’oreille, ce n’est pas seulement agaçant : c’est aussi un réel danger pour la santé. Selon le Docteur Yazan Abu-Shama, chirurgien ORL, interrogé par Le Journal des Femmes, lorsque l’humidité stagne, la peau fine du conduit auditif perd sa barrière naturelle et devient vulnérable aux bactéries. Résultat : démangeaisons, douleurs, rougeurs ou écoulements. Ce n’est pas réservé aux nageurs : la simple douche ou un shampooing suffisent à déclencher l’infection si les conditions s’y prêtent. La Cleveland Clinic insiste : cette otite externe peut devenir chronique si elle est mal soignée. Autant dire qu’à ce stade, on regrette vite de ne pas avoir mis ces petits bouchons de silicone au départ. Pour mon mari, malentendant et appareillé, c’est encore plus important : si de l’eau s’infiltre, non seulement il n’entend plus rien, mais il perd aussi l’équilibre. Depuis qu’il utilise des bouchons sous la douche, dans le spa ou même à la piscine, il peut remettre ses appareils auditifs en toute sécurité, sans craindre l’effet « oreille bouchée ».

Un bouchon d'oreille dans la main.
Un dispositif qui s’installe dans l’oreille pour éviter que l’eau ne s’introduise dans le conduit auditif lors de la douche. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Comment les bouchons d’oreilles changent la donne ?

Concrètement, les bouchons agissent comme un parapluie miniature pour vos tympans. Ils bloquent l’entrée de l’eau et réduisent considérablement le risque d’irritation. Mon médecin traitant me l’a même recommandé pour prévenir les otites, en particulier chez les personnes fragiles ou sujettes à des infections récurrentes. Dans mon cas, c’est simple : depuis que je les utilise, je n’ai plus jamais cette sensation désagréable d’oreille remplie d’eau. La seule contrainte ? Les mettre, les retirer, les laisser sécher puis les ranger dans leur boîte. Franchement, c’est un petit rituel bien plus agréable que de courir après une oreille bouchée pendant trois jours !

En pratique : comment bien choisir ses bouchons ?

  • Choisir un modèle étanche : modèles conçus pour l’eau, qui laissent passer le « son » mais pas l’eau.
  • Vérifier le confort : un bon ajustement ne doit pas irriter ni comprimer.
  • Nettoyer après usage : un rinçage doux et un séchage évitent les champignons.
  • Les porter dès le début : inutile d’attendre que l’eau ait déjà envahi l’oreille.
Des bouchons d'oreille dans leur boite.
Il est important de choisir des bouchons adaptés et étanches. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Un remède simple pour vos tympans ?

Alors, pourquoi j’utilise des bouchons d’oreille sous la douche ? Parce qu’ils me permettent de dire adieu aux oreilles bouchées, aux otites potentielles et aux danses de la tête ridicules devant le miroir. La page Wikipédia sur l’otite externe confirme : l’humidité prolongée est l’un des principaux déclencheurs de cette inflammation douloureuse. En clair, garder ses conduits auditifs secs, c’est déjà une prévention efficace. Et puis, soyons honnêtes : mieux vaut avoir l’air un peu bizarre avec des bouchons colorés que de finir avec des gouttes d’oreille et un rendez-vous en urgence chez le médecin.

Infographie : pourquoi utiliser des bouchons d’oreilles sous la douche pour protéger ses tympans et éviter les otites externes.
Infographie : pourquoi utiliser des bouchons d’oreilles sous la douche pour protéger ses tympans et éviter les otites externes. Crédit infographie : neozone.org

Alors, prêt à tester les bouchons d’oreille sous la douche pour protéger vos tympans et retrouver une sérénité aquatique ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Nathalie Kleczinski

