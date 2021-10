6 vestiges d’anciennes civilisations qui semblent avoir été construit par une force divine ou des extraterrestres

Sur notre Terre, il existe des monuments construits voilà des milliers d’années, qui restent énigmatiques pour tous ! On peut effectivement se demander comment ces gigantesques prouesses architecturales ont pu être construites.

Même s’il n’existe aucune preuve du passage d’extraterrestres sur notre Planète, ces monuments semblent si complexes à construire, qu’on peut s’interroger sur leurs constructeurs. Comment des Hommes ont-ils pu ériger des monuments tels que les Pyramides d’Egypte, ou les statues de l’Île de Pâques ? Force divine, ou extraterrestre, ces monuments sont si lourds et complexes à construire, ces 6 monuments restent encore aujourd’hui énigmatiques pour tous les archéologues. Présentation.

Le Stonehenge de Salisbury

C’est au Royaume-Uni que l’on trouve le fameux Stonehenge, un monument mégalithique construit au néolithique. Erich Von Däniken, auteur suisse contemporain s’en est inspiré pour une série littéraire. Selon lui, ces pierres alignées méthodiquement seraient inspirées du système solaire et serviraient de pistes d’atterrissage aux extraterrestres ? Et ce sont eux, qui l’auraient donc construit ?

Même si la signification réelle de ces Stonehenge reste un mystère de plus à éclaircir, les scientifiques écartent la thèse de Däniken. Ils estiment que les techniques de l’époque permettaient de réaliser ces structures. Après des années de recherches, il apparaît également que les pierres sont alignées avec les éclipses et les solstices… Elles seraient donc plus probablement destinées à des rites cérémoniaux qu’à des extraterrestres !

La forteresse de Sacsayhuamán

A Cuzco, au Pérou, l’ancienne capitale de l’empire Inca abrite la forteresse de Sacsayhuamán. Ce bâtiment situé dans les Andes se compose d’énormes pierres taillées et empilées. Un puzzle géant que les spécialistes attribuent aux Incas… Mais au vu de l’ampleur du travail, certains pensent qu’ils ont pu être aidé par une « force extérieure ». Les pierres peuvent effectivement atteindre 360 tonnes, il a fallu les transporter sur 30 kilomètres, puis les soulever, et enfin les aligner…

Ils n’avaient pas de laser à l’époque, et pourtant, les lourdes pierres sont au millimètre près ! Les Incas étaient un peuple bâtisseur, et de nombreuses constructions ont été retrouvées… Ils aimaient aussi beaucoup observer le ciel, auraient-ils bénéficié de son aide ? Non, probablement pas, des archéologues ont découvert un mécanisme à corde et à levier, qui permettait de transporter les pierres… Et l’utilisation reposait bien sur la force humaine de ses utilisateurs !

Le site de Teotihuacan au Mexique !

On l’appelle la « Pyramide du Soleil » ou encore la « Cité des Dieu », elle se situe dans la vallée de Mexico. Ce site regroupe des temples pyramidaux méthodiquement alignés avec les astres ! Teotihuacan se dresse dans le cobalt mexicain depuis 2000 ans, et même si elle semble descendue d’un autre monde, ce sont bien les hommes qui ont fabriqué cette œuvre d’art ! Et plusieurs civilisations seraient à l’origine de sa construction…

Ainsi les Mayas, les Mixtèques ou les Zapotèques auraient mis la main à la pâte, ou plutôt à la pierre ! Cette cité peut accueillir plus de 100 000 personnes et les fresques murales laissées sur place apportent des preuves de sa construction, par des humains et non par des extraterrestres ! La pyramide du Soleil reste l’une des plus grandes constructions dans cet endroit du globe encore aujourd’hui !

Les géoglyphes de Nazca

Le Pérou regorge de trésors et cette fois, cette œuvre antique se trouve à 300 km de Lima, la capitale. Les géoglyphes, ce sont 800 lignes tracées à travers le désert… Si l’on a pu penser que ces lignes étaient tracées de manière aléatoire, en prenant un peu de hauteur, on s’aperçoit vite qu’elles forment en fait 300 figures géométriques… Parmi ces figures, 70 animaux parfaitement reproduits : araignée, singe…

Il semble que les bâtisseurs aient employé une règle géante pour tracer certaines lignes parfaitement droites. Les géoglyphes de Nazca auraient plus de 2000 ans, et elles sont souvent citées comme un exemple de l’artisanat extraterrestre… Une explication plus cartésienne des scientifiques explique que ces dessins ne sont pas tracés, mais creusés…

Ils retiraient une couche de roches couleurs rouille pour laisser apparaître la couche blanche. Quant à la signification, les scientifiques avancent que certaines figures étaient alignées avec des constellations… D’autres suggèrent que ce site était plutôt un lieu sacré pour y pratiquer cérémonies et rituels !

L’île de Pâques

Tout le monde connaît les fameux Moai de cette île située sur le territoire du Chili. Ces statues dressées au beau milieu de collines vertes interrogent encore aujourd’hui les scientifiques. Elles sont 900 figures humaines disséminées sur l’île et elles auraient environ 1000 ans. Ces moais sont les œuvres du peuple Rapa Nui, mesurent 4 m de hauteur et pèsent chacune 14 tonnes !

Mais comment sont-elles arrivées là, alors qu’elles proviendraient d’une carrière située plus loin à Rano Raraku. 400 statues y ont été retrouvées, encore au stade de construction… Pourquoi n’ont-elles jamais rejoint leurs camarades ? Mystère ! Quant à la signification de ces statues, là encore, elle reste inconnue. Les scientifiques pensent tout de même qu’elles avaient une utilité religieuse. Les 400 statues inachevées s’expliqueraient par une catastrophe environnementale qui auraient décimé les Rapa Nui, mais là encore aucune preuve scientifique n’est venue corroborer cette hypothèse.

Les Pyramides d’Egypte !

Tout le monde s’est un jour demandé comment les Egyptiens avaient construit ces monstres de pierre ! Et comment ils avaient pu tailler aussi précisément le Sphinx ou d’autres figures emblématiques de l’Egypte Ancienne. Les pyramides de Gizeh existent depuis 4500 ans, et on sait qu’elles sont des sépultures pour les reines et pharaons. Quant à la construction, elle reste encore aujourd’hui un mystère. Pour Gizeh, il a fallu des millions de pierres taillées avec une précision de métronome ! Et chaque pierre pesait au moins 2 tonnes ! Même à l’heure actuelle, avec les technologies que l’on connaît, soulever une pierre de 2 tonnes relève de l’exploit, alors il y a 4500 ans, comment ont-ils pu faire ?

Les adeptes de théories extraterrestres pensent qu’ils sont intervenus pour réaliser ses pyramides… Elles seraient alignées avec les étoiles d’Orion et en bien meilleur état que certaines autres construites plus tard, grâce à une entité venue d’ailleurs ? Les plus cartésiens expliquent que l’entretien dont elles bénéficient depuis des milliers d’années explique leur état de conservation. Quant à la méthode de construction, elle reste encore assez floue, mais les témoignages et dessin retrouvés montrent tous l’intervention de milliers d’hommes !