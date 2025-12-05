« Big Crunch », notre Univers pourrait connaître une fin brutale, affirment ces scientifiques

Malgré les importantes avancées scientifiques, il est encore difficile aujourd’hui de déterminer l’âge exact de notre Univers. Si, d’après la théorie du Big Bang, il est d’environ 13,8 milliards d’années, certains scientifiques réfutent cette estimation. En effet, une étude publiée sur Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et abordée par Marc dans cet article suggère que notre Univers serait âgé de plus de 20 milliards d’années. En se penchant sur des données relatives à l’énergie sombre, Henry Tye, physicien de l’université de Cornell et d’autres scientifiques estiment qu’il s’approche de la moitié de sa durée de vie. Par ailleurs, les chercheurs ont déclaré qu’un Big Crunch pourrait mettre fin à notre Univers dans un avenir (très) lointain.

Une constante cosmologique négative

D’après des données issues du DES (Dark Energy Survey) et du DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), les chercheurs ont conclu que la constante cosmologique est négative. Ce qui résulterait en un Big Crunch, à savoir un effondrement de l’Univers entraîné par sa contraction. Selon Henry Tye, pendant près de deux décennies, les scientifiques ont cru en une constante cosmologique positive et une expansion infinie de notre cosmos. Cependant, les données montrent qu’elle est négative et que notre « Univers connaîtra une fin tragique », indique-t-il. Pour information, la constante cosmologique est un concept mis au point par Albert Einstein en 1917 permettant de donner une explication à l’énergie sombre. Notée λ, elle participe à l’expansion de l’Univers à condition qu’elle soit positive.

Les axions, les particules sur lesquelles le modèle est basé

Dans la réalisation de leur étude, les scientifiques se sont penchés, entre autres, sur les axions, des particules qui entreraient dans la composition de la matière noire. Ils ont analysé leurs comportements, mais également leur évolution. Si au début de notre Univers, les axions ont contribué à son expansion, leur force s’est amenuisée après plusieurs milliards d’années. Ils ont ensuite laissé place à une constante cosmologique négative qui, comme nous l’avons dit précédemment, entraînera l’effondrement du cosmos. À noter que les axions sont neutres, légers et leur interaction avec la matière est particulièrement faible. Pour les détecter, certains scientifiques se sont lancés dans des recherches, à l’instar de Pierre Brun, un physicien des particules. Ce chercheur de l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu) et son équipe ont utilisé un procédé utilisant des champs magnétiques intenses au CEA Paris-Sarclay.

Un Big Crush dans quelques milliards d’années

En s’appuyant sur les résultats de leur étude, les chercheurs ont déclaré que l’Univers devrait continuer son expansion pendant environ 11 milliards d’années. Après cette période, la matière fusionnerait en un seul amas et ce serait la fin du cosmos. D’après des estimations de l’équipe de scientifiques, le Big Crunch devrait se produire dans 20 milliards d’années approximativement. Pour Henry Tye, en déterminant de manière quantitative la durée de vie de l’Univers, l’étude a permis de réaliser une importante avancée dans le domaine de la cosmologie.

Pour l'instant, le physicien et son équipe attendent des données plus précises provenant de nouvelles observations, notamment celles du DESI, pour alimenter davantage leur modèle. Plus d'informations sur l'étude : iop.org.