 Bosch dévoile l’impact réel des « magnets » de votre frigo sur votre conso électrique

Depuis que les premiers aimants ont envahi nos réfrigérateurs, une légende tenace circule : ces petites décorations colorées feraient grimper la facture d’électricité ! Alors, faut-il s’inquiéter si votre porte de frigo ressemble à un patchwork de magnets souvenirs ? Le débat a pris assez d’ampleur pour que des marques comme Bosch et LG y répondent officiellement. Spoiler : non, ces accessoires ne font pas exploser votre consommation. Mais, ils peuvent poser d’autres soucis bien réels. Et, comme j’ai moi-même abandonné mes aimants il y a une quinzaine d’années (mes enfants ont mangé tant de cordons bleus et de nuggets, que j’avais réussi à faire la carte de France complète), j’ai suivi cette histoire de près. Selon les experts, ce mythe est à classer avec d’autres idées reçues listées par l’ADEME. Décortiquons ensemble.

Aimants et consommation : mythe ou réalité ?

Soyons clairs : les aimants de frigo n’augmentent pas la consommation électrique. Le champ magnétique qu’ils produisent est si faible qu’il ne traverse même pas la paroi métallique de l’appareil. Comme le rappelle cet article publié sur uskudar.edu.tr mentionnant la compagnie énergétique Endesa, ils n’interfèrent pas avec le moteur ni avec la conservation des aliments. Même son de cloche du côté de LG, qui insiste : « Les magnets n’ont aucun effet sur la consommation, la durée de vie ou l’efficacité du réfrigérateur ». Bref, vous pouvez dormir tranquille : vos souvenirs de vacances collés sur la porte ne ruinent pas votre facture d’énergie, contrairement à ce que certains articles farfelus sur Internet prétendent.

Quand Bosch nuance, mais sur un autre point

En revanche, Bosch met en garde sur un autre aspect : le poids. Si vous surchargez la porte avec une collection entière de magnets et des documents accrochés en sus, vous risquez d’abîmer les charnières à long terme. Résultat : la porte ferme moins bien, le froid s’échappe et là, oui, votre frigo consomme davantage ! Mais, ce n’est pas la faute des aimants eux-mêmes, plutôt du cumul. Pour ma part, j’avais réussi une superbe carte de France aimantée avec les départements quand mes enfants étaient petits. Pourtant, j’ai abandonné l’idée, j’avais un boulot en SAV électroménager à l’époque, cela aide. Alors sur les conseils de mes collègues à l’atelier, j’ai troqué mes aimants contre de petites pastilles de pâte adhésive amovible : cela tient bien, ne pèse rien, et cela sauve les charnières. Enfin sauf si vous envisagez de faire tenir le dictionnaire du Scrabble sur votre porte !

Magnets, pastilles ou papiers repositionnables ?

Solution Avantages Inconvénients Aimants Ludiques, décoratifs, faciles à déplacer Risque d’abîmer la porte si trop nombreux Pâte adhésive Légère, sans danger pour les charnières, repositionnable Peut laisser une trace selon les supports Feuilles repositionnables Pratiques, sans contact direct avec le frigo, carnet toujours disponible On oublie parfois où on a collé la note !

Pour ma part, j’ai investi dans un carnet de feuilles repositionnables : pratique pour la liste des courses et zéro risque pour mon réfrigérateur.

Comment réduire vraiment la consommation de son frigo

Si les aimants ne changent rien à votre facture, il existe en revanche de vraies bonnes pratiques. Les experts rappellent, par exemple, de ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps, de vérifier l’état des joints, ou encore de laisser refroidir les plats avant de les ranger. Selon l’Université d’Üsküdar, un réfrigérateur consomme de 500 à 1000 watts : rien à voir avec la puissance ridicule d’un aimant. Alors, plutôt que de bannir vos souvenirs aimantés, concentrez-vous sur ces gestes simples : ils prolongent la durée de vie de l’appareil et allègent la facture. Et vous, avez-vous déjà cru à ce mythe des aimants ou bien avez-vous trouvé, comme moi, vos propres astuces pour remplacer vos magnets ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part ! Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo ci-dessous, les idées reçues ont la dent dure.