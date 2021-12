Dans le futur, les rapports sexuels ne seront plus nécessaires pour la reproduction

Joyce Harper, une professeure britannique à l’University College of London, s’est récemment prononcée sur les moyens de conception qui, selon elle, seront les plus utilisés dans le futur. En effet, le premier bébé éprouvette, autrement dit, le premier enfant issu d’une fécondation artificielle, est né il y a près de 40 ans. D’ailleurs, la fécondation in vitro (FIV) est une méthode qui a rapidement progressé au point où, selon cette professeure, elle pourrait devenir le principal moyen d’avoir des enfants dans l’avenir.

Les femmes ne porteront même plus d’enfants

En effet, la chercheuse explique que cette croissance de l’utilisation de la FIV résoudrait plusieurs problèmes, notamment les problèmes d’infertilité et le fait que les femmes sont actuellement plus préoccupées par leurs carrière et veulent des enfants plus tard dans leur vie, ce qui altèrerait la qualité de leurs ovules. Cette méthode aiderait également les couples homosexuels à avoir plus facilement des enfants.

D’après la chercheuse, à la fin du siècle, plus de 150 millions de personnes auront recours à des techniques de procréation assistée comme la FIV; faisant appel à des gamètes issus de dons, ou à la “maternité” de substitution. Joyce Harper a confié à Newsweek qu’ « il viendra un temps où la majorité des gens n’auront pas de relations sexuelles pour se reproduire. Il se peut que dans le futur, les femmes ne portent même plus d’enfants et que le sexe ne soit entrepris que pour s’amuser ».

La fécondation in vitro serait plus abordable, accessible et prévenante

Joyce Harper a d’ailleurs expliqué que la FIV pourrait devenir la norme d’ici quelques années et qu’elle pourrait même être utilisée pour évaluer les embryons à risque grâce à la génétique. Selon cette chercheuse, cette technologie pourrait tomber sous la barre des 1 000 dollars dans un avenir proche. Cette méthode pourrait également vérifier la présence d’un cancer, d’une prédisposition aux maladies cardiaques, le diabète et certaines allergies.

Elle affirme que ces tests pourraient être effectués « avant même de remettre l’embryon chez la femme ». Néanmoins, la chercheuse affirme que la FIV devra répondre à plusieurs questions éthiques et sanitaires. En effet, la manipulation génétique pourrait impacter sur plusieurs fonctions du corps étant donné que les gènes interagissent constamment avec d’autres gènes.

Mahzar Adli, généticien à la faculté de médecine de l’Université de Virginie, aux Etats-Unis, a affirmé que « la suppression d’un seul gène pourrait non seulement modifier le fonctionnement d’autres gènes, mais également le comportement général de la cellule et le phénotype de l’organisme ». Finalement, le chercheur conclut que même si ces nouvelles techniques prendront de l’ampleur dans le futur, elles devront toujours être judiciairement encadrées sur le plan sanitaire et légal.

Un modèle d’utérus humain réceptif (vidéo)