Des bioingénieurs ont créé le premier modèle de cerveau humain, entièrement synthétique

Des scientifiques affiliés à une université américaine ont créé le premier modèle de cerveau humain entièrement synthétique. Cette avancée est essentielle dans la mesure où elle ouvre des perspectives inédites pour l’étude des maladies neurologiques et le développement de médicaments.

Photo de Marc Odilon Marc Odilon Follow on LinkedIn Envoyer un courriel 27 novembre 2025
0 2 minutes de lecture
Une chercheuse sur un microscope.
Des chercheurs ont réussi à recréer une matrice extracellulaire du cerveau entièrement synthétique. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Depuis des décennies, les chercheurs tentent de recréer en laboratoire l’environnement du cerveau humain. Cet environnement, appelé matrice extracellulaire, joue un rôle crucial dans la croissance et la communication des cellules nerveuses. Les modèles existants, souvent basés sur des matériaux biologiques ou dérivés d’animaux, peinaient à reproduire les subtilités de cette architecture. Les capacités étaient limitées, car les cellules ne s’organisaient pas de manière fidèle à la réalité. Dans une nouvelle étude parue dans la revue Advanced Functional Materials, des bioingénieurs de l’Université de Californie à Riverside, aux États-Unis, affirment avoir réalisé un exploit majeur dans ce domaine.

Une nouvelle plateforme

Concrètement, Prince David Okoro, auteur principal de l’étude, et ses collègues ont développé une nouvelle plateforme fibreuse baptisée BIPORES (Bijel-Integrated PORous Engineered System). En utilisant celle-ci, ils sont parvenus à changer la donne en proposant une solution entièrement synthétique qui ne comporte pas de protéines animales encore moins de revêtements biologiques. Cette percée repose en grande partie sur l’utilisation d’un matériau connu sous le nom de polyéthylène glycol (PEG). Il s’agit d’un polymère neutre largement utilisé en médecine.

Un cerveau humain médical.
Des chercheurs ont recréé un environnement cérébral synthétique. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Une avancée d’une grande importance

Jusqu’ici, le PEG était considéré comme peu propice à la culture cellulaire. Et pour cause, les cellules glissaient littéralement sur sa surface. Pour résoudre ce problème, les chercheurs de l’université américaine se sont basés sur une approche inspirée des bijels (bicontinuous interfacially jammed emulsion gels). En recourant à des nanoparticules de silice et à une ingénierie microfluidique, ils ont transformé le PEG en une structure poreuse capable de soutenir la croissance neuronale de manière stable. Il faut savoir que la force du système BIPORES réside dans son réseau de pores interconnectés. Ces cavités favorisent la circulation des nutriments, de l’oxygène et l’évacuation des déchets.

Une architecture qui imite la biologie

Le matériau a été testé dans les laboratoires de l’Université de Californie à Riverside. Au cours de cette phase, l’équipe a remarqué que des cellules souches neuronales s’étaient fixées solidement au PEG. De plus, elles ont formé des connexions actives, imitant le comportement des neurones dans un cerveau réel. D’après les universitaires, cette réalisation est d’une importance capitale en permettant notamment de mener des études poussées pour observer la maturation des cellules et comprendre les mécanismes des maladies neurodégénératives ou encore des traumatismes cérébraux.

L’invention de ce tissu pourrait donc accélérer le développement de nouveaux médicaments tout en respectant les principes éthiques. La possibilité de reproduire fidèlement les comportements cellulaires ouvre également la voie à des thérapies régénératives révolutionnaires. Plus d’infos : onlinelibrary.wiley.com. Que pensez-vous de cette étude qui permet de reproduire l’environnement du cerveau ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
news.ucr.edu
Photo de Marc Odilon

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020 comme journaliste scientifique. Avant que je me lance dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais quotidiennement découvrir les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites.
