Des chercheurs pensent avoir résolu la plus ancienne énigme des statues de l’île de Pâques

Si je dis Rapa Nui, savez-vous de quoi il s’agit ? De l’île de Pâques bien sûr ! Et quand on parle de cette île, on parle avant tout de ses mystères. Le mystère le plus tenace étant celui des moaïs, les fameux géants de pierre. Ces statues colossales ont longtemps suscité la curiosité des scientifiques. Comment ces monolithes immenses ont été déplacés jusqu’à leur emplacement actuel ? Pendant des décennies certaines hypothèses évoquaient un déplacement à l’aide de chars en bois ou de traîneau spécialement conçu pour la manœuvre et qui traduisait un effort logistique démesuré. Pourtant, une vieille fable Rapa Nui, elle, parlait de moaï marchant, elle fut écartée par les scientifiques, car jugée invraisemblable. Une récente étude semble apporter enfin la lumière sur ce mystère. Pour le coup, c’est une théorie qui vient plutôt donner corps à la fable ancienne. On vous la dévoile.

Le secret derrière la conception des moaïs

Si l’île de Pâques compte à peu près 960 moaïs, les anthropologues Carl Lipo et Terry Hunt se sont concentrés sur les 62 moaïs abandonnés le long des routes. Grâce à la modélisation 3 D de ces statues, ils ont découvert qu’elles étaient taillées pour un déplacement vertical, une sorte de balancement contrôlé. C’est-à-dire que les moaïs étaient sensés « marcher ». Et leur forme, le prouve. Une base large en D, une inclinaison vers l’avant due à leur nez. Tout était pensé minutieusement par les anciens Rapa Nui. Des détails sculpturaux qui révèlent un génie de conception et non un hasard. Tenez-vous bien, les routes qui semblaient être des chemins de fortunes accidentés, ont été conçus avec 4,5 mètres de large et des sections concaves pour faciliter le mouvement des moaïs.

De la théorie à l’expérience réelle

Pour prouver leur théorie, Carl et Terry ont fait le déplacement en île de Pâques. Impossible d’utiliser les statues authentiques, site du patrimoine mondial, ils ont créé une réplique grandeur nature de 4,35 tonnes. Leur moaï routier expérimental a été forcé à se dandiner à l’aide de cordes latérales, tirées par seulement 18 personnes. Le résultat : ils ont réussi à le déplacer sur 100 m en seulement 40 minutes, prouvant ainsi que les moaïs « marchaient » vraiment. L’équipe tirait alternativement sur les cordes latérales, faisant basculer la réplique sur ses coins. Le Moaï, maintenu légèrement incliné vers l’avant, prenait une allure de marche en zigzag. Ce qui confirme bel et bien que les routes étaient des infrastructures capables de stabiliser le moai durant sa marche.

Un nouveau regard sur ce peuple ancien

Loin du récit d’un peuple inconscient qui aurait détruit son environnement pour ses projets mégalomanes, cette découverte révèle une ingénierie sophistiquée et économe en ressources. La méthode de la marche exigeait un minimum de main-d’œuvre et de bois. « Cela montre que les Rapa nui étaient incroyablement intelligents. Ils ont compris », a déclaré Carl Lipo. « … C’est donc un véritable honneur pour eux de voir ce qu’ils ont accompli, et nous avons beaucoup à apprendre d’eux sur ces principes. » Aujourd’hui, grâce à la science, la vieille légende se tient droite.

Les colosses de Rapa Nui n’ont pas été poussés ou glissés sur des rondins : ils ont bien marché. L’énigme la plus tenace de l’île de Pâques est, semble-t-il, enfin résolue, et le secret était bien plus élégant que tout ce que l’on avait pu imaginer. Vous pouvez retrouver cette étude sur sciencedirect.com. Que pensez-vous de cette théorie du « Moaï marcheur » ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .