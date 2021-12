Et si le créateur de l’Univers nous avait laissé un message binaire ?

L’origine de l’Univers fait indubitablement partie des questions existentielles que l’on se pose au moins une fois dans notre vie. D’ailleurs, l’Univers a-t-il toujours été là ou a-t-il été lui aussi créé ?

Dans cette dernière hypothèse, des astrophysiciens se sont demandé si le Créateur n’a pas laissé de message caché au sein de l’Univers. Pour en avoir le cœur net, ils sont revenus très loin en arrière et, plus précisément, durant les millénaires après le fameux Big Bang.

Un message binaire caché dans les variations température du fond diffus cosmologique ?

Il y a environ 13.8 milliards d’années, qui est l’âge de l’Univers, les scientifiques estiment que l’Univers était tellement chaud que les atomes ne pouvaient pas se former. Les protons et autres électrons auraient évolué sous la forme de plasma ionisé. Mais par la suite, l’Univers se serait refroidi et se serait développé, permettant aux protons et électrons de former les premiers atomes d’hydrogènes neutres. Puis, la lumière a pu se déplacer librement dans l’espace.

Cette première lumière serait apparue 380 000 ans environ après le Big Bang et elle aurait envahi tout l’espace connu. Les scientifiques l’appellent le fond diffus cosmologique (CMB) et elle serait encore détectable aujourd’hui. Justement, deux théoriciens, Stephen Hsu de l’Université de l’Oregon et Anthony Zee, de l’Université de Californie à Santa Barbara, se sont avancés à dire que si l’Univers avait eu un Créateur, ce dernier aurait pu laisser un message pour les civilisations technologiquement avancées dans le CMB.

D’après les chercheurs, l’Univers primitif n’est pas uniforme et affiche des variations de densité qui se manifestent par de légères fluctuations de température. Les chercheurs ont ainsi pensé qu’un message binaire pourrait être codé dans ces variations de température.

Les résultats de l’étude

L’astrophysicien Michael Hippke, de l’Observatoire de Sonneberg en Allemagne, s’est attaqué au problème en tenant compte de plusieurs problématiques comme le refroidissement constant du CMB, une température moyenne de 3 000 Kelvin environ 380 000 ans après le Big Bang contre 2.7 Kelvin seulement aujourd’hui.

De plus, il y aurait également une différence de perception du CMB selon l’endroit où l’on se trouve dans l’Univers. Sans parler du fait que l’on ne puisse pas observer l’ensemble du CMB en raison de l’émission au premier plan de la Voie lactée.

Pour cette étude présente sur le serveur de pré-impression arXiv, Michael Hippke a utilisé le satellite Planck et la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). Il a extrait un flux binaire à partir des fluctuations de température dans le CMB. En tapant ces données binaires dans l’encyclopédie en ligne des suites de nombres entiers, le chercheur n’a malheureusement pas trouvé de résultat probant. Il a effectivement déclaré n’avoir trouvé « aucun message significatif dans le flux binaire réel. Nous pouvons conclure qu’il n’y a pas de message évident sur le ciel du CMB ».