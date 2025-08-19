Faut-il placer son ventilateur devant ou face à la fenêtre ? Un ingénieur clos le débat

En pleine canicule, alors que Météo-France place plusieurs départements en vigilance orange, et ce, pour plusieurs jours, la tentation est grande de braquer son ventilateur directement sur soi. Pourtant, un ingénieur canadien, Matthias (alias Random Stuff sur YouTube), explique qu’on peut l’utiliser de manière beaucoup plus efficace et surprenante. Pas besoin de clim hors de prix : il suffit de placer votre ventilateur devant une fenêtre ouverte et de l’orienter vers l’extérieur. C’est donc exactement l’inverse que tout le monde fait, et j’en fais partie ! En effet, cet appareil ne refroidit pas l’air, mais le brasse. En le positionnant intelligemment, il devient un allié pour rafraîchir vos soirées sans tirer sur le compteur électrique. Décryptage.

Le principe scientifique derrière l’astuce

L’explication repose sur le théorème de Bernoulli, établi en 1738. Quand vous placez un ventilateur devant une fenêtre et que vous l’orientez vers l’extérieur, il expulse l’air chaud accumulé dans la pièce. Cela crée une zone de basse pression qui aspire automatiquement de l’air plus frais par une autre ouverture de votre logement. En clair : vous chassez la chaleur comme on ouvre un courant d’air, mais en mode turbo. Dans cet article complet, on découvre que l’efficacité est maximale lorsque le ventilateur est placé à environ 1 à 1,5 mètre de la fenêtre.

Dans sa vidéo, Matthias a utilisé un anémomètre pour mesurer le flux d’air entrant. Résultat : l’air frais extérieur remplace bien l’air chaud intérieur. C’est particulièrement efficace le soir ou la nuit, quand la température extérieure est plus basse. En journée, inutile d’espérer rafraîchir la pièce avec cette technique si dehors, il fait plus chaud que dedans… Dans ce cas, mieux vaut se contenter de l’air brassé directement sur soi ou utiliser quelques astuces supplémentaires : bouteille d’eau glacée, linge humide devant le ventilateur… ou sieste stratégique dans la pièce la plus fraîche.

Les points essentiels à retenir

Si vous voulez tester cette astuce validée par les ingénieurs, voici les règles d’or à respecter pour qu’elle fonctionne vraiment :

Placer le ventilateur devant une fenêtre ouverte, orienté vers l’extérieur.

Ouvrir une seconde fenêtre pour créer un courant d’air.

Distance optimale : 1 à 1,5 m de la fenêtre.

Utiliser la méthode uniquement lorsque l’air extérieur est plus frais que l’air intérieur.

En journée chaude, privilégier l’air brassé ou les astuces type bouteille glacée.

En suivant ces quelques conseils simples, vous transformerez un ventilateur classique en véritable aspirateur d’air chaud, sans un euro de plus sur la facture.

Une astuce économique et écologique

Le ventilateur reste bien plus économique et écologique qu’une climatisation. Il ne consomme que quelques dizaines de watts et ne rejette pas de gaz à effet de serre. En adoptant la méthode validée par Matthias et les ingénieurs, vous optimisez son efficacité sans dépenser un centime de plus. Et, avouons-le, il y a quelque chose de satisfaisant à battre la chaleur avec une technique à la fois simple, scientifique et validée par l’expérience. En prime, vous pourrez briller en soirée en expliquant le théorème de Bernoulli entre deux glaces à l’eau. Plus d’informations : Matthias random stuff (YouTube) Et vous, allez-vous tenter de placer votre ventilateur devant la fenêtre pour gagner quelques précieux degrés cet été ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !