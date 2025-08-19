Faut-il placer son ventilateur devant ou face à la fenêtre ? Un ingénieur clos le débat

Vous pensez savoir utiliser un ventilateur ? Cet ingénieur va vous prouver qu’il y a mieux à faire que de se ventiler le visage.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 19 août 2025
0 2 minutes de lecture
Le meilleur emplacement d'un ventilateur pour bien faire circuler l'air dans la maison.
Le meilleur emplacement d'un ventilateur pour bien faire circuler l'air dans la maison. Crédit photo : Matthias random stuff (YouTube)

En pleine canicule, alors que Météo-France place plusieurs départements en vigilance orange, et ce, pour plusieurs jours, la tentation est grande de braquer son ventilateur directement sur soi. Pourtant, un ingénieur canadien, Matthias (alias Random Stuff sur YouTube), explique qu’on peut l’utiliser de manière beaucoup plus efficace et surprenante. Pas besoin de clim hors de prix : il suffit de placer votre ventilateur devant une fenêtre ouverte et de l’orienter vers l’extérieur. C’est donc exactement l’inverse que tout le monde fait, et j’en fais partie ! En effet, cet appareil ne refroidit pas l’air, mais le brasse. En le positionnant intelligemment, il devient un allié pour rafraîchir vos soirées sans tirer sur le compteur électrique. Décryptage.

Le principe scientifique derrière l’astuce

L’explication repose sur le théorème de Bernoulli, établi en 1738. Quand vous placez un ventilateur devant une fenêtre et que vous l’orientez vers l’extérieur, il expulse l’air chaud accumulé dans la pièce. Cela crée une zone de basse pression qui aspire automatiquement de l’air plus frais par une autre ouverture de votre logement. En clair : vous chassez la chaleur comme on ouvre un courant d’air, mais en mode turbo. Dans cet article complet, on découvre que l’efficacité est maximale lorsque le ventilateur est placé à environ 1 à 1,5 mètre de la fenêtre.

Une expérience chiffrée.
Une expérience chiffrée. Crédit photo : Matthias random stuff (YouTube)

Dans sa vidéo, Matthias a utilisé un anémomètre pour mesurer le flux d’air entrant. Résultat : l’air frais extérieur remplace bien l’air chaud intérieur. C’est particulièrement efficace le soir ou la nuit, quand la température extérieure est plus basse. En journée, inutile d’espérer rafraîchir la pièce avec cette technique si dehors, il fait plus chaud que dedans… Dans ce cas, mieux vaut se contenter de l’air brassé directement sur soi ou utiliser quelques astuces supplémentaires : bouteille d’eau glacée, linge humide devant le ventilateur… ou sieste stratégique dans la pièce la plus fraîche.

Les points essentiels à retenir

Si vous voulez tester cette astuce validée par les ingénieurs, voici les règles d’or à respecter pour qu’elle fonctionne vraiment :

  • Placer le ventilateur devant une fenêtre ouverte, orienté vers l’extérieur.
  • Ouvrir une seconde fenêtre pour créer un courant d’air.
  • Distance optimale : 1 à 1,5 m de la fenêtre.
  • Utiliser la méthode uniquement lorsque l’air extérieur est plus frais que l’air intérieur.
  • En journée chaude, privilégier l’air brassé ou les astuces type bouteille glacée.

En suivant ces quelques conseils simples, vous transformerez un ventilateur classique en véritable aspirateur d’air chaud, sans un euro de plus sur la facture.

Infographie : conseils pratiques pour placer un ventilateur devant une fenêtre et optimiser le renouvellement d’air frais dans une pièce.
Infographie : conseils pratiques pour placer un ventilateur devant une fenêtre et optimiser le renouvellement d’air frais dans une pièce. Crédit infographie : neozone.org

Une astuce économique et écologique

Le ventilateur reste bien plus économique et écologique qu’une climatisation. Il ne consomme que quelques dizaines de watts et ne rejette pas de gaz à effet de serre. En adoptant la méthode validée par Matthias et les ingénieurs, vous optimisez son efficacité sans dépenser un centime de plus. Et, avouons-le, il y a quelque chose de satisfaisant à battre la chaleur avec une technique à la fois simple, scientifique et validée par l’expérience. En prime, vous pourrez briller en soirée en expliquant le théorème de Bernoulli entre deux glaces à l’eau. Plus d’informations : Matthias random stuff (YouTube) Et vous, allez-vous tenter de placer votre ventilateur devant la fenêtre pour gagner quelques précieux degrés cet été ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Youtube.com
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 19 août 2025
0 2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page