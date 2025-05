La technologie ne nous rend pas « plus bêtes », bien au contraire affirment ces chercheurs

Selon le Baromètre du numérique réalisé par le Crédoc, 82 % des Français de 12 ans et plus se connectent à internet chaque jour et 91 % de la population possède un smartphone, dont 70 % des personnes âgées de plus de 70 ans. Ces chiffres donnent un aperçu de la place grandissante que les nouvelles technologies occupent dans notre quotidien et on est en droit de s’interroger sur leurs éventuels impacts négatifs au niveau de la cognition. Parmi les pathologies qui seraient liées à une surexposition aux écrans, on peut citer la démence numérique. Cette dernière entraînerait, entre autres, des pertes de mémoire et un abrutissement global. Toutefois, selon des scientifiques américains, cette maladie ne serait qu’un mythe et l’utilisation des nouvelles technologies permettrait de réduire les risques de troubles cognitifs, surtout chez les personnes âgées.

Une réduction des risques de problèmes cognitifs de 58 %

Lors de leurs recherches, Jared F. Benge, un neuropsychologue de la Dell Medical School, et le professeur Michael K. Scullin de l’Université Baylor ont procédé à l’analyse de 136 études et informations provenant de 400 000 adultes. Ils ont conclu que l’utilisation des technologies n’entraîne aucune démence numérique et permet de réduire de 58 % les risques de problèmes cognitifs chez les personnes âgées. D’après eux, apprendre à utiliser des outils digitaux, tels que les smartphones ou les tablettes, constitue un défi qui peut être bénéfique pour le cerveau, notamment pour les individus qui n’ont pas grandi avec ces dispositifs. En réalisant des tâches comme l’installation de logiciels ou leur mise à jour, ils stimulent leurs capacités mentales. Ce qui entraîne une amélioration de leurs fonctions cognitives.

Une meilleure indépendance et une amélioration des liens sociaux

Hormis la réduction des risques de problèmes cognitifs, les résultats de l’étude des chercheurs américains ont montré que malgré le déclin cognitif naturel, les nouvelles technologies permettent aux seniors de maintenir une certaine autonomie. En effet, grâce à des applications comme le GPS ou les services bancaires en ligne, ils peuvent conserver certaines capacités fonctionnelles et, par conséquent, limiter leur dépendance. Par ailleurs, toujours d’après l’équipe de scientifiques, les technologies améliorent les liens sociaux et aident dans la lutte contre la solitude et l’isolement. Selon Michael K. Scullin, elles offrent aux personnes âgées la possibilité de communiquer avec les membres de leur famille, de les voir, de partager des photos et d’envoyer des e-mails en seulement quelques secondes.

Encourager les seniors à utiliser les nouvelles technologies pour améliorer leurs fonctions cognitives

Suite aux résultats des recherches, Michael K. Scullin encourage les familles à aider leurs aînés dans l’utilisation des nouvelles technologies. Si le professeur n’exclut pas les mauvaises répercussions d’une surexposition aux écrans, tels que la distraction au volant, il estime que les impacts cognitifs sont positifs, depuis les 1990. Pour lui, il faudrait inciter les parents ou les grands-parents qui évitent les technologies à les utiliser de manière simple et gérable. En apprenant à manipuler, par exemple, des applications de messagerie ou des calendriers, à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

Il a déclaré que l'important est de commencer et de rester patient lors de leur apprentissage.